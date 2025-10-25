Irati Etxandi, mecánica, sobre la aguja de velocidad del coche: "Si no te funciona, fíjate en esto para encontrar el fallo"

La joven mecánica Irati Etxandi, de 25 años, se ha convertido en una referencia en España para quienes buscan soluciones prácticas sobre el mantenimiento del coche. A través de sus vídeos en redes sociales, la especialista en motor comparte trucos y consejos que ayudan a entender mejor cómo detectar y resolver averías comunes. En uno de sus contenidos más recientes, Etxandi abordó un problema que muchos conductores conocen bien: qué hacer cuando la aguja del velocímetro deja de moverse.

El origen del fallo: más simple de lo que parece

Según explica Etxandi, el primer paso ante una aguja de velocidad inmóvil es fijarse en si el cuentakilómetros sigue sumando. Este detalle, aunque pueda parecer menor, es clave para localizar el origen del fallo. “Si no te funciona la aguja de velocidad del coche, nos tenemos que fijar en que los kilómetros sumen, ahí estará el fallo”, señala la mecánica.

La mayoría de los conductores tienden a pensar que el problema se encuentra en el cuadro de instrumentos, pero, según Etxandi, casi nunca es así. En los coches modernos, la señal de velocidad puede proceder del captador situado en la caja de cambios o del módulo del sistema ABS, mientras que en los vehículos más antiguos interviene una sirga mecánica.

Si la aguja marca cero pero el cuentakilómetros avanza, entonces el problema podría estar efectivamente en el cuadro. En cambio, si los kilómetros no aumentan, lo más probable es que la avería se encuentre en alguno de los componentes externos del sistema. Esta observación coincide con lo que otros expertos en mecánica, como Carlos Pérez —considerado uno de los mejores mecánicos de España—, destacan sobre la importancia de analizar el origen real de cada avería antes de sustituir piezas innecesariamente.

La solución: revisar y sustituir el captador de velocidad

En su vídeo, Irati Etxandi muestra un caso práctico en el que el fallo no se encontraba en el cuadro, sino en el captador de velocidad. Al revisar la pieza, comprobó que estaba deteriorada. “En este caso tenemos captador de velocidad y, como vemos, no está en el mejor estado”, comenta mientras enseña el componente. La solución, como ella misma indica, es sencilla: sustituir el captador y comprobar si el velocímetro vuelve a funcionar con normalidad.

Estos consejos de mecánica no solo sirven para ahorrar tiempo y dinero, sino también para entender mejor el funcionamiento del motor y evitar diagnósticos erróneos. Mantener el coche en buen estado no es solo cuestión de rendimiento, sino de seguridad. Un vehículo bien cuidado puede marcar la diferencia en la carretera, incluso en situaciones imprevistas.