Un experto en coches, sin pelos en la lengua sobre el coche de Xiaomi que ridiculiza a muchos superdeportivos: "Es muy triste"

Un experto en automoción habla sobre el futuro de los coches superdeportivos. Wikimedia Commons / @georgesmithgood

El experto en automoción y creador de contenido George Smith, conocido por sus análisis en TikTok y YouTube, encendió el debate sobre el futuro del motor tras visitar un salón de coches deportivos donde estaba el nuevo superdeportivo de Xiaomi. En su video, el especialista muestra cómo el modelo SU7 Ultra de la marca china ridiculiza a varios superdeportivos clásicos.

El coche deportivo de Xiaomi que humilla a los gigantes del motor

Smith arranca su video mostrando una alineación impresionante: un McLaren Elva, un Lamborghini Aventador, un Speedtail y un Ford GT de carreras. Pero, en medio de ese desfile de leyendas, también está el coche de Xiaomi. “Sí, como el móvil que ahora mismo llevas en el bolsillo”, comenta el experto en automoción, sorprendido por lo que está viendo.

El creador explica que el Xiaomi SU7 Ultra no es una broma ni un simple experimento. Este coche deportivo ofrece más de 1500 caballos, acelera más rápido que muchos superdeportivos y está cargado de tecnología de vanguardia “que parece sacada de un ordenador, pero con ruedas”.

Según Smith, el modelo ya habría vendido unas veinte unidades en el último mes en dicho salón.

A pesar de sus elogios, el tono del especialista cambia: “Evidentemente, aunque yo elegiría cualquiera (o el peor que haya en esa exposición de gasolina), el Xiaomi juega en otra liga. Juega en el silencio, pero con cifras que asustan”.

“Es muy triste”: el experto lamenta el futuro de los superdeportivos

George Smith admite que le cuesta aceptar este cambio. “Hace unos años jamás hubiéramos imaginado un coche de Xiaomi compartiendo garaje con leyendas como estas”, afirma. Para él, el futuro de los superdeportivos debería seguir escrito por nombres como Ferrari, McLaren o Lamborghini.

“Lamentablemente, me gustaría que el futuro de los superdeportivos lo escribieran esas marcas”, dice, visiblemente nostálgico. “Para mí sigue siendo muy triste que una marca que hace teléfonos fabrique un ultradeportivo capaz de ridiculizar a un Ford GT. Futuro, lo llaman".

"Yo no sé si vamos para adelante o para atrás”, añade el experto en coches.

El experto en automoción cierra su reflexión con una frase que hace reflexionar a cualquier amante de los motores tradicionales: “Puede que seamos la última generación que disfrute de cosas como esta, de historia viva, de rugidos y de motores que son almas de los coches”.