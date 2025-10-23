Alber Callejo, experto en coches, sobre el nuevo SUV eléctrico chino que entrará a España: "Parte de los 27300 y 29300 euros antes de las ayudas"

Este SUV podría fabricarse en España, concretamente en la planta de Zaragoza del grupo Stellantis. Leapmotor

Alber Callejo, reconocido experto en coches, compartió sus impresiones sobre el nuevo SUV eléctrico chino Leapmotor B10. Este modelo, que podría fabricarse en España, promete una relación precio-prestaciones muy competitiva dentro del mercado nacional, con tarifas entre 27300 y 29300 euros antes de las ayudas.

Un SUV eléctrico chino con precios ajustados y producción posible en España

Callejo explicó que el Leapmotor B10 se perfila como una alternativa sólida dentro del segmento de los SUV eléctricos compactos. Además, aclaro que en tanto a precios “parte de los 27300 y 29300 euros antes de ayudas”.

Incluso, destacó que su posible fabricación en España, concretamente en la planta de Zaragoza del grupo Stellantis, lo convertiría en una opción aún más atractiva para el mercado nacional.

El modelo mide 4,52 metros de largo: Callejo lo comparó con un Kia Sportage. Está disponible con 218 CV de potencia y tracción trasera, junto con dos baterías, una de 56 kWh con autonomía de 361 km y otra de 67 kWh capaz de alcanzar 434 km.

En el interior, el diseño mantiene una estética sobria, con materiales acolchados en el salpicadero y las puertas, aunque la parte superior conserva plásticos rígidos. Destaca una pantalla central de 14,6 pulgadas 2.5K, un sistema de infoentretenimiento intuitivo y una habitabilidad trasera amplia, potenciada por un techo panorámico que aporta gran luminosidad.

Colaboración con Stellantis y equipamiento moderno

El nuevo SUV eléctrico chino llega con una puesta a punto europea realizada junto al grupo Stellantis, que mejora la suspensión y refuerza la comodidad de marcha sin perder firmeza.

El Leapmotor B10 también incorpora elementos tecnológicos avanzados: faros Full LED, llantas de 18 pulgadas, sistema de sonido con 12 altavoces, pantalla LCD de 8,8 pulgadas y carga inalámbrica doble para smartphones. Además, ofrece actualizaciones OTA, control remoto mediante app móvil y diversas funciones de asistencia al conductor.

Con su precio competitivo y su equipamiento completo, este coche chino se posiciona como una de las propuestas eléctricas más equilibradas que podrían fabricarse desde España en los próximos meses.