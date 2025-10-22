Un joven empresario revela cuánto gana al mes con una licencia de taxi a su nombre: "El chofer factura entre 6000 y 8000 euros al mes"

Un joven empresario español sorprendió en redes sociales al contar cuánto gana al mes con una licencia de Taxi. Asegura que su inversión inicial fue alta, pero hoy disfruta de ingresos fijos sin necesidad de trabajar directamente. Según su testimonio, la licencia de Taxi sigue siendo un negocio rentable en España pese al auge de servicios como Uber.

Cuánto factura un chofer con una licencia de Taxi en España

El emprendedor explicó en una entrevista difundida por @mamireporter en TikTok que su chofer factura entre 6000 y 8000 euros al mes, dependiendo de la época del año. Tras dividir las ganancias, el titular de la licencia de Taxi obtiene alrededor de 4000 euros limpios, mientras que el chofer se queda con unos 3000 euros.

“El chofer saca unos 3000 euros limpios”, aclaró el entrevistado, quien subrayó que, aunque los ingresos bajaron un poco con la llegada de plataformas como Uber o la temporada baja, el negocio sigue resultando “rentable”.

En palabras del propio joven empresario, el modelo funciona como una especie de sociedad donde ambos ganan. Él aporta la licencia de Taxi y el vehículo, y el chofer asume las horas de conducción.

Invertir en una licencia de Taxi: una apuesta con beneficios

El joven empresario detalló que para acceder a una licencia de Taxi tuvo que invertir unos 160.000 euros. Aunque se trata de una cifra elevada, destacó que el retorno mensual le permite vivir con comodidad y estabilidad.

“Yo estoy tranquilo, estoy contento, no me quejo”, señaló al hablar de su experiencia. Según dijo, pese a los cambios del sector, el negocio sigue siendo una fuente sólida de ingresos pasivos.