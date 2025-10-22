Christian Vidal, exyoutuber y empresario, presume el coche de segunda mano que “asusta” a los Ferraris y Lamborghinis

Christian Vidal muestra el coche de segunda mano que “asusta” a los Ferraris y Lamborghinis Instagram @toretevidal / Freepik

Christian 'Torete' Vidal, conocido por su pasado como youtuber y por su faceta actual de empresario, compartió en sus redes sociales uno de los nuevos integrantes de su colección de coches: un Nissan GT-R, modelo que, según él mismo afirma, “asusta” a los Ferraris y Lamborghinis.

Christian Vidal asegura que es el coche que "siempre soñó tener"

Torete presentó con orgullo su adquisición: “Me he comprado el coche que temen todos los Lamborghinis y Ferraris del mercado. Es el GT-R, uno de los mejores coches del mundo para mi gusto”, aseguró.

El creador explicó que llevaba años soñando con tener este modelo y que finalmente encontró “una pieza con bajo kilometraje” que lo conquistó por completo. Aunque reconoció que no es un coche perfecto, también dejó claro que siempre tendrá un GT-R en su garaje: “Podría llegar a cambiarlo, pero un GT-R ya para siempre va a haber en mi garaje”.

Las características del coche

El GT-R de Torete Vidal es un vehículo de 560 caballos de serie, capaz de competir con superdeportivos mucho más caros. “Este coche da muchas opciones a modificaciones y, por supuesto, alguna que otra haremos con un límite para que no se rompa todo el tiempo”, comentó.

El empresario también destacó el valor emocional del coche, muy ligado a su pasión por la saga Fast & Furious: “Todos los amantes de los coches somos fanáticos de esa película, y este coche es aún más icónico gracias a ella”.

Una colección que no deja de crecer

Torete confesó que su garaje se está llenando de auténticas joyas, pero que este GT-R ocupa un lugar especial: “Está impoluto, casi como salido de fábrica, y es un coche que nunca va a salir de mi garaje”, aseguró.