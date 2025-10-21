Gonzalo, experto, sobre el coche chino que destaca por su bajo precio y sus grandes beneficios: “Va a romper el mercado”

El BYD Dolphin se ha convertido en uno de los eléctricos más analizados del momento. Según Gonzalo, creador del canal especializado El Garaje de Gon, este modelo chino “ha sorprendido a muchos por lo que ofrece a cambio de su precio”. Con una combinación de autonomía destacable, buen equipamiento y un coste accesible, el Dolphin apunta directamente al corazón del mercado europeo. Gracias a las ayudas y descuentos disponibles, su precio puede caer por debajo de los 20.000 euros, lo que lo convierte en una opción difícil de ignorar dentro del segmento C.

Un eléctrico que apunta directamente a la ciudad (y más allá)

El Dolphin equipa un motor de 204 caballos de potencia y una autonomía homologada de hasta 560 kilómetros en ciclo urbano, cifras que habitualmente solo se encuentran en vehículos mucho más caros.

Aunque su tamaño lo hace ideal para moverse en entornos urbanos, su comportamiento en carretera también sorprende: puede pasar de 0 a 100 km/h en siete segundos, con una conducción estable y silenciosa gracias a una suspensión cómoda y una buena insonorización.

Este modelo pertenece al fabricante BYD (Build Your Dreams), una empresa con casi tres décadas de experiencia en la fabricación de baterías. En palabras de Gonzalo: “la marca ha conseguido un equilibrio excelente entre precio, potencia y autonomía, algo que muy pocos competidores ofrecen hoy”.

Diseño y confort interior con guiños distintivos

El diseño del Dolphin no busca romper moldes, pero sí ofrecer funcionalidad y confort. Su carrocería compacta y líneas suaves facilitan el uso diario y el aparcamiento en ciudad, mientras que el interior destaca por su amplitud y una pantalla giratoria de 15 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Spotify.

Entre los detalles más curiosos está el tirador interior con forma de aleta de delfín, un guiño estético que aporta carácter a un habitáculo con buenos materiales para su rango de precio. El techo panorámico y los asientos deportivos contribuyen a una sensación de mayor calidad y luminosidad.

Rendimiento eficiente y consumo contenido

El comportamiento dinámico del coche es uno de sus puntos fuertes. Dispone de tres modos de conducción, Eco, Normal y Sport, que adaptan la respuesta del vehículo a distintos escenarios. En pruebas de conducción, su consumo medio se situó en 15,9 kWh cada 100 km, lo que permite una autonomía real que ronda los 400 kilómetros combinados.

Según Gonzalo, “es un coche pensado para quienes quieren un eléctrico sin complicaciones: cómodo, con autonomía más que suficiente y una potencia que no decepciona”.

Un serio rival para los eléctricos europeos

En el mercado español, el BYD Dolphin parte de un precio de 29.990 euros antes de ayudas, aunque puede quedar cerca de los 20.000 euros aplicando los incentivos del Plan MOVES. Su equilibrio entre coste, autonomía y equipamiento lo sitúa como una de las opciones más competitivas del segmento eléctrico, y su llegada confirma el avance de las marcas chinas en Europa.

Como resume Gonzalo, “por lo que cuesta y lo que ofrece, este coche va a romper el mercado. Es lógico, eficiente y demuestra que la industria china del automóvil está lista para liderar también en calidad”.