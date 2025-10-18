Un mecánico sin pelos en la lengua lo afirma en TikTok: "Hacemos más cadenas que cambio de aceite"

En un reciente video publicado en TikTok por el Taller Dasercars, David, conocido mecánico de coches en España, habló sobre un problema cada vez más común en los talleres. Se trata del desgaste de las cadenas de distribución por falta de un correcto cambio de aceite.

El problema no está en la cadena, sino en el mantenimiento del coche

En el video de Tiktok, David trabaja sobre un Lexus con un motor potente, aunque con un detalle que encendió las alarmas de él y su equipo. El mecánico de Barcelona comenta que los patines de plástico están dañados: “Como podéis comprobar, aquí el patín sigue, y el otro no está”, señala David. Además, explica que la cadena había estado tocando el metal, algo que puede causar una rotura si no se detecta a tiempo.

El mecánico advierte que si por las mañanas, en frío, el coche suena “como una lata durante dos segundos”, es momento de llevarlo al taller. La causa suele ser la falta de lubricación en los patines de plástico, producto de un mal aceite o un mantenimiento deficiente. Aclara que “la cadena no hace falta cambiarla”, sino que lo que se gasta son los patines.

Mal aceite y retrasos en el cambio pueden causar averías graves

David insiste en que todo se resume en un mantenimiento adecuado. “Si cambias el aceite a tiempo, la lubricación llega bien a los patines y no se rompen”, asegura. En este caso, el cliente notaba ruido solo al arrancar, pero uno de los patines había desaparecido y probablemente cayó al cárter, algo que puede generar una avería mayor si no se revisa.

El Taller Dasercars, con sede en Barcelona, recibe “más de cinco cadenas al día” de todo tipo de coches, desde BMW hasta Range Rover, lo que demuestra la magnitud del problema en España.

Para David, la conclusión es simple: “Es muy importante cambiar las cadenas y cuidar el aceite, da igual la marca del coche”.