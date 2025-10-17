Oliver Blume seguirá como CEO del Grupo Volkswagen hasta 2030 pero dejará de serlo de Porsche este año

El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen, el órgano de mayor decisión del gigante automovilístico alemán formado por representantes de la compañía y de los trabajadores, ha ratificado en el cargo a Oliver Blume para los próximos cinco años a partir del 1 de enero de 2026.

El ejecutivo alemán, de 57 años, "ha demostrado de forma impresionante su capacidad para impulsar y desarrollar la estrategia y las operaciones comerciales del Grupo Volkswagen en un entorno complejo", ha reconocido el Consejo de Supervisión.

De esta manera, Blume seguirá al frente del Grupo Volkswagen hasta finales de 2030. Cabe recordar que el ejecutivo pasó a ser el máximo responsable del consorcio automovilístico a finales de 2022, tras la salida de Herbert Diess.

Ahora bien, Blume no seguirá siendo el consejero delegado de Porsche. El Consejo de Supervisión de Porsche ha nombrado a Michael Leiters como máximo directivo a partir del próximo 1 de enero de 2026.

Leiters sustituirá a Blume tras una década en el cargo. Momentos en los que ha tenido que lidiar con la salida a bolsa de la compañía, en septiembre de 2022, así como la expansión a otros mercados internacionales. De hecho, Blume también ha sido parte fundamental de que la compañía haya logrado resultados históricos.

Michael Leiters, nuevo consejero delegado de Porsche Porsche

Lo cierto es que Leiters no es un desconocido de la industria. Entre 2022 y este año fue el consejero delegado de McLaren Automotive, tras haber sido CTO de Ferrari durante ocho años.

Pero Leiters también conoce la compañía con sede en Stuttgart. Antes de asumir su cargo en Ferrari, ocupó responsabilidades en Porsche durante más de 13 años, siendo el más reciente el de responsable de las series Porsche Macan y Porsche Cayenne.