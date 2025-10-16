Este SUV chino cuesta menos que el Toyota RAV4 híbrido y tiene más de 1000 kilómetros de autonomía

El mercado de los SUV híbridos suma un nuevo competidor que viene desde China. MG acaba de lanzar en España el HS Hybrid+, una versión mejorada de su todocamino que promete más de 1.000 kilómetros de autonomía y que cuesta menos que algunos de sus rivales más conocidos, como el Toyota RAV4 híbrido.

Un SUV chino con autonomía récord llegó a España

El nuevo HS Hybrid+ combina un motor de gasolina de 1.5 litros y 143 caballos con otro eléctrico de 198, lo que en conjunto ofrece 225 caballos de potencia. Todo ello con tracción delantera y un cambio automático de doble velocidad. Este coche acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza los 190 km/h de punta.

Según MG, este modelo tiene más de 1.000 kilómetros de autonomía, un dato realmente atractivo. Además, su consumo medio es de 5,5 litros cada 100 kilómetros.

Precio ajustado y buen equipamiento

El MG HS Hybrid+ se vende en dos versiones: Comfort y Luxury. El básico cuenta con faros LED, cámara trasera, sensores de aparcamiento, control de crucero, asientos delanteros eléctricos y llave manos libres, entre otros.

La versión Luxury añade detalles más sofisticados, como llantas de 19 pulgadas, portón trasero eléctrico, cámara de 360 grados, un sistema de sonido con ocho altavoces, servicios conectados iSmart y carga inalámbrica para móviles.

En materia de seguridad, MG ha incluido su paquete MG Pilot, que agrupa 16 asistentes a la conducción. Entre ellos están el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, el detector de ángulo muerto y la alerta de colisión frontal.

Además, MG ha lanzado una promoción agresiva para su llegada:

Hasta 4.000 euros de descuento

Seguro a todo riesgo gratuito

Posibilidad de aplazar las cuotas hasta 2026

El coche se puede obtener 29.990 euros en su versión básica o 32.490 en la más equipada.