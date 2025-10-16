Una patrulla retirada de la policía Vasca sale a subasta por un precio inicial 1 euro: “No es habitual”

Un coche patrulla retirado de la Ertzaintza, la Policía Vasca, ha salido a subasta en Zaragoza con un precio simbólico de un euro. El vehículo, un Seat León de 2018 con unos 62.000 kilómetros recorridos, ha generado una oleada de curiosidad entre los usuarios por lo insólito de la oferta.

Un coche con pasado policial

Según la información publicada la misma subasta, el coche formó parte de la flota oficial de la Ertzaintza y fue retirado de servicio recientemente. Aunque ya se ha eliminado el equipamiento policial, sirenas, luces y radio, el vehículo todavía conserva rastros de su pasado, como el color azul del capó y las marcas donde iban colocadas las pegatinas de la patrulla.

La subasta está gestionada por Euro Auctions y forma parte de un lote de cerca de 300 vehículos retirados. Desde su publicación, el interés ha sido notable: las pujas comenzaron en 1 euro y rápidamente superaron los 800 euros, según datos difundidos por Telecinco.

Una oportunidad poco común

El propio portal de subastas ha confirmado que no es habitual encontrar coches oficiales de la Ertzaintza disponibles al público general. “No es habitual”, explicaron fuentes cercanas al proceso, ya que este tipo de vehículos suelen destinarse a reciclaje o venta institucional.

Sin embargo, la reciente inclusión de estos modelos busca darles una segunda vida como coches civiles.

Además del León de 2018, otra patrulla retirada también se encuentra disponible con un precio inicial similar, y ya acumula pujas que superan los 3.000 euros. Ambas unidades reflejan el interés por los vehículos con historia oficial y un estado de conservación superior al promedio.

Interés creciente en las subastas públicas

El caso ha puesto el foco en el creciente mercado de subastas públicas de vehículos estatales, donde en ocasiones se pueden encontrar coches de organismos oficiales a precios muy bajos. Aunque los interesados deben realizar trámites de transferencia y revisión, estas oportunidades siguen atrayendo tanto a curiosos como a coleccionistas.

El coche de la Ertzaintza que comenzó con una puja de apenas un euro se ha convertido, en cuestión de días, en una curiosidad viral y un ejemplo de cómo un vehículo institucional puede despertar pasiones fuera del servicio público.