El Grupo Volkswagen eleva sus ventas un 1,2% hasta septiembre gracias al empuje de Skoda, Seat y Cupra

El Grupo Volkswagen cerró los nueve primeros meses del año con un ligero crecimiento en las entregas de vehículos del 1,2% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 6.604.100 unidades comercializadas.

Dicho crecimiento se explica por el empuje de las marcas Skoda, Seat y Cupra. La marca checa fue la que tuvo un mejor desempeño, con un crecimiento del 14,1% y un total de 765,700 unidades entregadas.

Seat y Cupra, por su parte, lograron entregar un total de 439.500 vehículos, lo que equivale a un alza del 4,1% en la comparativa interanual.

Otra marca que logró comercializar más unidades frente al mismo periodo del año anterior fue Volkswagen, que entregó 3.492.500 unidades, un 2,8% más.

Asimismo, las ventas de la división premium, que engloba a marcas como Audi, Bentley y Lamborghini, cayeron un 4,8%, hasta las 1.191.100 unidades.

El descenso más pronunciado lo tuvo Audi, con un recorte del 4,8% y 1.175.800 entregas. Bentley también sufrió una caída en las ventas del 2%, hasta las 7.200 unidades, mientras que Lamborghini comercializó 8.100 vehículos, un 3,2% menos.

Porsche, la enseña deportiva del gigante alemán del automóvil, también sufrió una caída en las ventas del 6% frente a los tres primeros trimestres de 2024, hasta las 212.500 unidades.

Crecen los eléctricos

Ahora bien, en lo que sí experimentó un fuerte incremento en las ventas fue en los vehículos eléctricos.

El Grupo Volkswagen comercializó en los nueve primeros meses del año un total de 717.500 modelos 100% eléctricos, lo que equivale a un alza del 41,7% en la comparativa interanual.

De esta manera, el 10,8% de las ventas realizadas por el gigante alemán del automóvil corresponden a modelos eléctricos.

Debido a que el volumen sigue siendo reducido, la mayoría de las marcas duplicó, o se quedó cerca de hacerlo, las entregas de modelos eléctricos realizadas en el mismo periodo del año anterior.

Los aranceles pasan factura

Por regiones, Norteamérica fue la que experimentó un mayor descenso en las ventas, con un total de 708.800 unidades entregadas, un 7,8% menos frente al mismo periodo del año anterior.

Esta caída se explica por los aranceles impuestos por la Administración Trump. De hecho, las entregas en Estados Unidos cayeron un 9,3% en los nueve primeros meses del año.

Cabe recordar que el Grupo Volkswagen tuvo que hacer frente al pago de 1.300 millones de euros en los seis primeros meses del año por el alza arancelaria. Unas tasas adicionales que se sitúan en el 15% desde el pasado 1 de agosto.

Pero en China, el mercado más grande del mundo, también cayeron las entregas. Concretamente, un 4%, hasta las 1.974.000 unidades.

La caída en ventas en los dos mercados más importantes del mundo se vio compensada con el incremento en regiones como Sudamérica, con un alza del 14,9%, y Europa central y oriental, donde aumentaron un 10,2%.

Asimismo, las entregas en Europa occidental registraron un crecimiento del 3,2%, hasta las 2.501.300 unidades.