Aquí están situados los 4 nuevos radares de España: cambiarte en una línea continua puede costarte 200 euros de multa.

Los nuevos cuatro radares de línea continua ya están en pleno funcionamiento. Se encuentran situados en la Comunidad de Madrid, y forman parte de las nuevas medidas de prevención de la Dirección General de Tráfico (DGT), con los que se han ido implantando a lo largo de 2025 122 nuevos puntos de control.

Estas nuevas cámaras se encuentran colocadas en: la A-1, en su kilómetro 15,95, en la A-2, en su kilómetro 11,8, en la A-42, kilómetro 16,9 y en la A-6 kilómetro 20,2. Todos ellos en sentido decreciente.

La sanción irá dirigida a todos aquellos conductores que pisen la línea continua de la vía. Y aunque no conllevará una pérdida de puntos, sí será una cuantía económica con 200 euros.

Funcionamiento

En cuanto a su forma de ejecución, esta es similar a la de los radares de tramo. Se colocan dos cámaras, la primera, en el principio de la línea continua, con la que se fichan las matrículas de todos los conductores

Mientras que la segunda se situará al final de la misma, de esta manera, se sancionará a todos aquellos que hayan traspasado la franja rebasándola antes de finalizar el tramo.

El objetivo de estas nuevas medidas implementadas es la reducción de las víctimas mortales en carretera y especialmente en las intersecciones y en las incorporaciones a otras vías.

Y las cifras lo dejan más que claro, la DGT confirma que en acumulado del año hasta el pasado 5 de octubre las víctimas mortales en carretera ascienden hasta 877 personas, siendo el mes de julio el peor de todos con 115 vidas, cinco más que en 2024.

Desde Prima, una agencia de seguros especializada en el sector de la automoción, proponen a El Español, una serie de consejos con los que reducir la siniestralidad en carretera.

Entre estos incluyen la organización del viaje, evitando las horas de mayor tráfico a ser posible, además de revisión del vehículo. Por otro lado, recalcan la importancia de la concentración evitando los dispositivos electrónicos.

Prima advierte de la importancia del descanso cuando se llevan dos horas de conducción y los ajustes de velocidad, valorando el trayecto y no solo el destino.