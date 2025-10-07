Renault ficha en Volkswagen: Erdem Kizildere será el nuevo director general de Renault y Alpine en España

El Grupo Renault ha acudido al mercado de fichajes y acaba de arrebatar al Grupo Volkswagen a un directivo que será el encargado de dirigir las marcas Renault y Alpine en el mercado español.

Se trata de Erdem Kizildere (Turquía, 1984) quien el próximo 17 de noviembre se convertirá en el nuevo director general de ambas marcas en el mercado patrio.

Kizildere sustituye en el cargo a Sébastien Guigues, que el pasado mes de junio pasó a dirigir las operaciones del grupo automovilístico francés en Italia.

En su nuevo puesto, Kizildere reportará directamente a Iván Segal, director global de ventas y operaciones de la marca Renault, así como a Josep María Recasens, presidente director general del Grupo Renault España, formando parte del equipo de liderazgo de España.

Hasta la fecha, Kizildere era director de ventas de mercados internacionales de Seat y Cupra, puesto que ocupaba desde 2022. De hecho, el directivo turco también ha sido responsable de la expansión internacional de la marca Cupra.

Durante este tiempo el directivo ha tenido un rol fundamental en el desarrollo de las marcas en distintas geografías, batiendo récords en cifras totales de la región bajo de su responsabilidad y también en varios países, entre ellos mercados importantes como México y Turquía.

Lo cierto es que Kizildere, ingeniero por la Universidad Técnica de Estambul, ha estado vinculado los últimos 15 años a Seat, donde ha ocupado diferentes posiciones de liderazgo.

De esta manera, el directivo ha pasado por las áreas de ventas, flotas / remarketing, así como por el desarrollo de la red comercial.

Antes de esta etapa, Kizildere desempeñó diversos cargos en Toyota Motor Europe, centrados en operaciones de ventas dentro de la división Lexus Europe.

Iván Segal, director global de ventas y operaciones de Renault, ha explicado que "el nombramiento de Erdem Kizildere refleja nuestra ambición de consolidar aún más nuestra posición en España, un mercado estratégico en el que Renault se ha convertido en la marca más vendida durante el primer semestre de 2025".

Josep María Recasens ha añadido que "Erdem se incorpora en un momento clave para seguir impulsando la transformación, tras la exitosa implementación del Plan Renaulution".