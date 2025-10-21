Este coche eléctrico chino a 17600 euros "dará de qué hablar durante los próximos años" por esta razón

Este vehículo eléctrico cuenta con un diseño optimizado para su uso en la ciudad. Leapmotor

El vehículo utilitario Leapmotor T03 podría consolidarse en España como uno de los coches eléctricos más accesibles del mercado. Fabricado en China, este auto eléctrico combina un precio económico, buenas prestaciones y una autonomía destacada, ideal para quienes buscan movilidad urbana sin emisiones que cuiden el medioambiente.

Un coche eléctrico chino con precio económico y hasta 300 kilómetros de autonomía

El Leapmotor T03 parte desde 17.643 euros al contado para clientes que no financien, según la promoción oficial de la marca en Península y Baleares.

Con las ayudas del plan MOVES III, la subvención por desguace y la venta del Certificado de Ahorro Energético, el coste final puede acercarse a los 10.700 euros, una cifra muy competitiva entre los coches eléctricos de su categoría.

Dispone de una batería de 37,3 kWh que permite recorrer 265 kilómetros en ciclo mixto WLTP y hasta 395 kilómetros en entorno urbano. El motor desarrolla 95 CV, con una aceleración de 0 a 50 km/h en solo 5 segundos. La carga del 30 al 80 % tarda unos 36 minutos, lo que refuerza su carácter práctico y eficiente.

Exteriores del coche eléctrico Leapmotor T03 Leapmotor

Diseño urbano, seguridad avanzada y confort

Este coche eléctrico chino mide 3,62 metros y ofrece un interior amplio con maletero modulable de hasta 880 litros. A pesar de su tamaño compacto, el habitáculo incluye detalles premium como techo panorámico corredizo de 42 pulgadas con parasol eléctrico, climatizador automático, llave Bluetooth y pantalla central de 10 pulgadas con conectividad WiFi y 4G.

En materia de seguridad, equipa 6 airbags, 3 cámaras, 5 radares y el sistema LEAP Pilot, que integra 10 asistentes de conducción avanzada (L2 ADAS). Además, su consumo ronda los 15 euros por carga, sin emisiones de CO₂, lo que refuerza su enfoque ecológico y urbano.

Tal como destacó Car and Driver, este pequeño utilitario “dará de qué hablar durante los próximos años”.