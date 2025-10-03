Mercedes-Benz CLA eléctrico: el modelo más tecnológicamente avanzado y eficiente de la marca de la estrella

Mercedes-Benz acaba de lanzar al mercado el CLA eléctrico. Un modelo que, según la firma alemana, es el "más tecnológicamente avanzado y eficiente" de toda la gama.

En un mercado dominado por los modelos SUV, encontrarse con otra carrocería distinta es síntoma de alivio. Y Mercedes-Benz, pese a que ha tenido que retrasar sus planes de electrificación ante la baja demanda en el Viejo Continente, lo ha llevado a cabo con el nuevo CLA, el cual estará disponible con carrocerías compacta y familiar.

Lo cierto es que el CLA eléctrico promete hasta 790 kilómetros de autonomía. Todo ello gracias a unos consumos declarados de entre 12,2 y 14,1 kWh/100 km, en la versión CLA 250+, y de entre 12,5 y 14,7 kWh/100 km, en la versión CLA 350 4MATIC.

Cabe precisar que los 790 kilómetros de autonomía se ofrecen en la versión CLA 250+, de tracción trasera, mientras que en la versión CLA 4MATIC, que monta tracción total y es la de rendimiento en el extremo superior de la gama, la autonomía alcanza los 771 kilómetros.

El CLA eléctrico incorpora tecnología de 800 voltios, lo que le permite reducir significativamente el tiempo de carga junto con la nueva generación de baterías. De hecho, es posible una carga rápida de CC de hasta 320 kW para el CLA 250+ y el CLA 350 4MATIC.

Versión microhíbrida

La firma con sede en Stuttgart (Alemania) es conocedora de que el mercado eléctrico aún está en desarrollo, por lo que de cara a final de año incorporará una versión microhíbrida (MHEV) de 48 voltios y un motor eléctrico integrado en la transmisión.

Esta versión ha sido desarrollada de la mano del grupo Geely, quien se ha encargado de la producción del propulsor de gasolina, y montará una nueva transmisión de doble embrague con una caja automática de ocho velocidades.

Vista tres cuartos trasera del Mercedes-Benz CLA eléctrico Mercedes-Benz

El motor de combustión de última generación del CLA híbrido estará disponible inicialmente en tres niveles de potencia. Asimismo, los clientes podrán elegir entre tracción delantera y tracción total 4MATIC.

La principal diferencia con esta tecnología, además del sistema de propulsión, radica en la falta del maletero delantero, que ofrece 101 litros de capacidad en la versión completamente eléctrica. El maletero trasero de la versión eléctrica alcanza los 405 litros.

Diseño exterior

El exterior del CLA eléctrico llama la atención por su parrilla, la cual está dominada por un panel iluminado y con 142 estrellas LED con efecto cromado animadas individualmente que crean una firma distintiva de la marca.

Una de las pocas diferencias visuales que distinguen al CLA híbrido es su clásica parrilla del radiador. Presenta un patrón Mercedes-Benz cromado, enmarcado de serie por una guía de luz LED.

Vista frontal del nuevo Mercedes-Benz CLA eléctrico Mercedes-Benz

En cuanto a las dimensiones, el nuevo CLA mide 4,72 metros (4 centímetros más que su predecesor), una anchura de 2,02 metros (2,2 centímetros más), una altura de 1,46 metros (2,9 centímetros más) y una distancia entre ejes de 2,79 metros (6,1 centímetros más).

También llaman la atención las puertas, las cuales están enrasadas y se despliegan, sin el marco, a la hora de abrir el vehículo. Esto le permite al modelo contar con una mejor eficiencia aerodinámica. De hecho, es el modelo de producción de Mercedes-Benz con el mejor coeficiente aerodinámico, situado en el 0,21.

La batería del nuevo CLA eléctrico está formada por una química níquel-manganeso-cobalto (NMC) y en ambas versiones su capacidad es de 85 kWh. La versión 250+ tiene una potencia pico de 200 kW, mientras que la 350 4MATIC alcanza los 260 kW.

La velocidad punta está limitada electrónicamente en los 210 km/h. Asimismo, alcanza los 100 km/h desde parado en 6,7 segundos, en la versión 250+, y en 4,9 segundos, en la versión 4MATIC.

Interior

Lo primero que llama la atención de este nuevo modelo es su puesto de conducción, el cual está presidido por una superpantalla MBUX flotante, que se ofrece como opción, y que se extiende a lo ancho de todo el vehículo.

La pantalla del conductor tiene 10,25 pulgadas, mientras que la pantalla central alcanza las 14 pulgadas. En el caso de la superpantalla, esta se extiende al puesto del copiloto y alcanza otras 14 pulgadas. Así las cosas, el modelo puede alcanzar cerca de 40 pulgadas de pantalla en el salpicadero.

Interior del Mercedes-Benz CLA eléctrico Mercedes-Benz

Ahora bien, pese a que el vehículo ha crecido en tamaño, su línea coupé complica que las plazas traseras sean ocupadas por personas con más de 1,75 metros de altura, dado que rozarán con el techo.

Un techo panorámico fijo que no cuenta con cortinilla dado que se oscurece en función de la luz que impacte en él.

Tecnología

En cuanto a los sistemas de ayuda a la conducción, el nuevo CLA eléctrico monta ocho cámaras y 12 sensores ultrasónicos.

Además, el nuevo CLA es el primer vehículo que funciona completamente con el sistema operativo Mercedes-Benz (MB. OS), convirtiéndolo en el Mercedes-Benz más inteligente de la historia.

Esto permite actualizaciones periódicas por aire de las funciones más importantes del vehículo, incluidos los sistemas de asistencia a la conducción por primera vez.

De hecho, la nueva generación MBUX es el primer sistema de infoentretenimiento en el automóvil que integra inteligencia artificial de Microsoft y Google.

Precios

El nuevo CLA eléctrico en su versión 250+ tiene un precio de partida de 54.710,15 euros en el mercado español, mientras que la versión 350 4MATIC parte de los 59.325 euros.