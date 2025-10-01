Las ventas de coches en España, al alza: baten los niveles prepandemia y los enchufables rozan el 20% de cuota

El mercado automovilístico español es el que presenta un mayor dinamismo en Europa en lo que va de año. Esta situación se ha podido llevar a cabo gracias a los planes de renovación del parque impulsados por algunas comunidades autónomas, así como al plan Moves 3 y al Reinicia Auto+.

Así las cosas, septiembre fue el primer mes en el que se superaron los registros previos a la pandemia. El pasado mes se comercializaron en el mercado español un total de 85.167 unidades, lo que equivale a un alza del 16,4% en la comparativa interanual y un 4,1% más frente al mismo mes de 2019, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

No obstante, esta situación no se repite en el conjunto del año. En los nueve primeros meses del año se matricularon 854.658 unidades, un 14,8% más en la comparativa interanual y un 11,5% menos frente al mismo periodo de 2019.

Por canales de venta, todos registran incrementos en lo que va de año. No obstante, cabe destacar que el canal alquilador registró una merma en las matrículas del 33,8% en el mes de septiembre, hasta las 3.160 unidades. Sin embargo, en los nueve primeros meses del año, las compras por parte de este canal acumulan un alza del 8,6%, hasta las 170.181 unidades.

El canal de particulares, el más rentable para los fabricantes, elevó sus compras un 24,4% en septiembre, hasta las 45.566 unidades, mientras que en lo que va de año el crecimiento se sitúa en el 19,7%, con 388.710 unidades matriculadas.

Asimismo, las matriculaciones registradas por el canal de empresa crecieron un 14,8% en septiembre, hasta los 36.441 turismos. En lo que va de año, las compras por parte de este canal alcanzaron las 295.767 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 12,3% en la comparativa interanual.

También es importante tener en cuenta el tirón de los vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables). El pasado mes se comercializaron 20.479 vehículos, un 97% más frente al mismo mes del año anterior, mientras que en lo que va de año se acumulan 158.744 unidades, un 98% más en tasa interanual.

De hecho, la cuota de mercado de los turismos electrificados se sitúa en el 18,6% al cierre de septiembre, ocho puntos más que en los nueve primeros meses de 2024.

Del total, los eléctricos suponen el 8,4% del mercado, con 72.062 unidades en el año y un alza del 89,6%, mientras que los híbridos enchufables copan el 10,1%, con 86.681 unidades y un crecimiento del 105,2%.

De esta manera, José López-Tafall, director general de Anfac, considera que "cada vez es más factible cumplir la meta" de comercializar 100.000 unidades de turismos completamente eléctricos para este año.

Con estos datos, las patronales del sector prevén que el mercado español de automoción cierre el ejercicio por encima del 1,1 millón de unidades comercializadas. Una cifra que supondría un crecimiento superior al 8%, aunque seguiría siendo un 12,5% inferior al de 2019.

Toyota y el Dacia Sandero, reyes del mercado

En cuanto a los líderes del mercado, en septiembre no se produjo ninguna alteración, lo que implica que Toyota se mantiene como la marca con más ventas en el mercado español, mientras que el Dacia Sandero sigue siendo el modelo con más matriculaciones en lo que va de año.

Toyota acumula un total de 73.682 unidades comercializadas en el ejercicio 2025, lo que equivale a un crecimiento del 6,1% en tasa interanual. Esto supone que la firma nipona va camino de lograr su cuarto año consecutivo como líder en ventas del mercado español.

Y es que Renault, segunda marca con más ventas, acumula 60.675 matriculaciones en el año, un 36,8% más frente al mismo periodo del año anterior.

El podio de las firmas con más entregas lo completa Volkswagen. La marca alemana acumula un total de 56.132 unidades comercializadas, lo que supone un 15,6% más frente a los nueve primeros meses de 2024.

En cuanto a los modelos, el Dacia Sandero no tiene rival que le tosa. El modelo de la firma rumana acumula 28.765 unidades matriculadas en lo que va de año, lo que supone un 19,7% más frente al mismo periodo del año anterior.

Tras él se sitúa el MG ZS cuyas ventas acumulan un crecimiento del 28,3% en los nueve primeros meses del año, con un total de 19.251 unidades comercializadas.

Estos dos modelos reflejan a la perfección cómo se comporta el mercado español, el cual se decanta por los modelos más económicos.

El podio de los modelos preferidos por el mercado patrio lo cierra el Renault Clio, cuyas ventas registran un crecimiento del 25,7% en los nueve primeros meses del año, con un total de 18.075 unidades matriculadas. De hecho, el Renault Clio es el modelo diésel que acumula más ventas en lo que va de año.