Continental España reduce un 10,7% sus ingresos en 2024 por la caída de la demanda de neumáticos de primer equipo

Continental Tires España, la filial del proveedor alemán de automoción, cerró el ejercicio 2024 con una caída tanto de sus ingresos como de su beneficio.

La compañía finalizó el pasado ejercicio con un beneficio de 5,9 millones de euros, lo que equivale a un descenso del 17,7% en comparación con el ejercicio anterior, cuando logró unas ganancias de 7,2 millones de euros, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

De esta manera, la sociedad española de neumáticos premium aportó el 0,5% de las ganancias del grupo, que en 2024 alcanzaron los 1.168 millones de euros.

El beneficio de explotación de la filial española también se redujo un 31,5%, hasta situarse en los 5,14 millones de euros.

Lo cierto es que la compañía tuvo un recorte en su cifra de negocios del 10,7% en comparación con el ejercicio anterior, hasta situarse en los 400,7 millones de euros. Un guarismo que supone que la filial española aporte el 1% de la facturación del grupo alemán.

Los ingresos por venta de bienes alcanzaron los 428,7 millones de euros, lo que supuso un 10,3% menos frente al año 2023.

De este monto, 420,5 millones procedieron del mercado nacional, un 9,7% menos en la comparativa interanual; mientras que otros 2,7 millones se realizaron en Europa, un 15,2% menos; y otros 5,4 millones se hicieron fuera de Europa, un 40,9% menos que el año anterior.

Ahora bien, también es importante tener en cuenta que las devoluciones y rappels sobre las ventas se situaron en los 27,9 millones, un 5,1% menos frente al ejercicio anterior, cuando alcanzaron los 29,4 millones.

La sociedad reconoce que la caída en los ingresos responde "a la bajada de la demanda de los primeros equipos". No obstante, también asevera que en los segmentos de reposición "sí que se ha logrado mejorar e incrementar la cifra de facturación" (sic).

Previsiones

De cara al ejercicio 2025, Continental Tires España prevé que "el mercado de reemplazo continúe creciendo, especialmente en los segmentos de turismos y vehículos industriales".

De hecho, la compañía afirma que se seguirá enfocando "en la sostenibilidad e innovación para mantener su posición de liderazgo de mercado".

Cabe recordar que Aumovio, la división de automoción de Continental, inició su cotización en el parqué de Fráncfort el pasado 18 de septiembre. Desde entonces sus títulos han perdido el 9,06% de su valor, que se sitúa en los 35,12 euros al cierre de la sesión.