Juan José, mecánico, alerta sobre una estafa común en los coches españoles: "Si no se enciende la luz, tienes que reclamar"

A la hora de elegir un coche no sólo se deben tener en cuenta los requisitos del mismo, sino sus posibles errores y, sobre todo, si estamos hablando en el sector de segunda mano. Aunque esto puede suponer un gran dilema para quienes no dispongan de grandes conocimientos de mecánica.

Por ello, Juan José, mecánico, desde las redes de Talleres Ebenezer, revela un truco que puede ayudar al posible conductor para no encontrarse a punto de ser estafado. "Si te vas a comprar un coche, tienes que fijarte en un momento en que todas las luces del cuadro funcionen correctamente y no te estén engañando, porque el hecho de que no se enciendan, no quiere decir que el coche no tenga ninguna avería", declara el experto.

El mecánico admite que al no disponer de una máquina de diagnosis, esta es la única forma que se tiene para comprobar los sistemas de una manera rápida y sencilla. El primer paso para ello es conectar el coche sin pisar el freno, únicamente utilizando la primera posición.

Cuadro de un vehículo. Getty Images

Dependiendo del modelo en cuestión se hará de una manera u otra. En el ejemplo propuesto hay que pulsar el botón de arranque dos veces sin pisar el freno ni el embrague. Aunque si el coche es de llave, habrá que ponerlo en la primera posición, sin arrancarlo. Además, hay que asegurarse que las luces del cuadro funcionen, que no se encienda una, quiere decir que puede haber un problema.

Si alguna no lo hace, Juan José recalca que podría tratarse de una anulación intencionada. "Eso de que se ha fundido la bombilla es algo muy extraño y una excusa muy barata y antigua. Si la luz no se enciende, tienes que reclamar que el vehículo puede tener alguna avería", confirma.

Cuando se haya hecho esto, el siguiente paso será arrancar el coche, con lo que deben desaparecer todas las luces que indican un posible error en los sistemas, si no es así "tienes que reclamar una posible avería", aclara Juan José

Si usted se ve en esta tesitura, el siguiente paso sería conectar un OBD, un sistema de diagnóstico integrado donde se controlan los sistemas, el motor o las emisiones contaminantes, lo que detecta posibles fallos en el vehículo.

Las que sufren una manipulación de manera más frecuente son la luz que alerta sobre el motor o la de airbag, declara Juan José. De este modo, el vendedor se ahorrará un coste que tendrá que asumir el comprador cuando se manifiesten los posibles fallos.

Cada día que pasa los vehículos contienen una mayor cantidad de sistemas, de la misma manera que más componentes pueden estropearse. Los sensores disponibles para conectarse al coche han aumentado sus funcionalidades hasta la posibilidad de tener un diagnóstico de un mecánico profesional en la palma de su mano. Por lo general, este tipo de sensores se pueden utilizar en vehículos ensamblados a partir de 2001.

Por ello, si usted tiene este tipo de dispositivos, existen algunas utilidades que pueden llegar a ser muy interesantes, como borrar un código al generarse un error, o incluso personalizar los sistemas del vehículo, además de la posibilidad de mirar mantenimientos como el aceite y hasta la cantidad de emisiones del vehículo.

Esta es una manera de asegurarse de manera sencilla de la ausencia de averías, aunque como confirma el experto, existen técnicas más complejas con las que es posible que se simule no haber un fallo, si se tiene esta sospecha, se necesitaría un material más sofisticado.