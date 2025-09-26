Tesla recorta sus ventas en Europa un 32% hasta agosto, mientras que el mercado de coches eléctricos crece un 26%

El ejercicio 2025 va a ser difícil de olvidar para Tesla. Las salidas de tono de su fundador Elon Musk le han costado varios miles de millones a la compañía norteamericana. De hecho, mucho tiene que mejorar para no cerrar el segundo año consecutivo con un recorte en las ventas.

Es en Europa donde la firma se ha encontrado con su muro particular. En los ocho primeros meses del año, Tesla comercializó en el Viejo Continente un total de 133.857 vehículos, lo que equivale a un descenso del 32,6% en la comparativa interanual.

Una situación que choca en un momento en el que las ventas de vehículos eléctricos en Europa registraron un crecimiento del 26%, hasta las 1.536.433 unidades, según datos de la patronal europea de fabricantes automovilísticos (Acea).

Estas cifras sitúan a Tesla a la cola del mercado europeo, tan sólo por delante de Suzuki, Mazda, BYD, Jaguar Land Rover, Honda y Mitsubishi.

De hecho, BYD, su rival en la carrera por liderar las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial y que ya superó a Tesla al cierre del primer semestre, se acerca en ventas.

La multinacional china comercializó entre enero y agosto un total de 95.940 unidades, un 280% más en la comparativa interanual.

Un crecimiento que se explica por la llegada de BYD a múltiples mercados del Viejo Continente.

Mercado plano

Lo cierto es que el mercado europeo se mantuvo plano en los ocho primeros meses del año. En este tiempo se matricularon un total de 8.691.840, lo que equivale a un ligero avance del 0,4% frente al mismo periodo del año anterior.

Así las cosas, el mercado eléctrico copa el 17,6% de las ventas que se realizan en Europa.

No hay que olvidar que el mercado comunitario es el único que no ha recuperado los niveles de venta previos a la pandemia.

Concretamente, las ventas de vehículos en el Viejo Continente en 2024 fueron un 12,8% inferiores a las registradas en 2019. Dicho de otra manera, se vendieron 2,3 millones menos de coches que un lustro atrás.

También es destacable que las ventas de modelos híbridos enchufables registraron un alza entre enero y agosto del 28%, hasta alcanzar las 786.347 unidades.

No obstante, la tecnología preferida por los clientes europeos es la híbrida no enchufable. En total se vendieron 3.019.757 turismos híbridos en los ocho primeros meses del año, lo que supone un incremento del 15% en la comparativa interanual.

Las ventas de Seat caen un 23%

En cuanto a los grupos, Volkswagen cerró los ocho primeros meses del año con un incremento en sus ventas del 3,7%, hasta las 2.337.506 unidades. Esto le permite contar con una cuota de mercado del 26,9%, casi un punto más que en el mismo periodo del año anterior.

Ahora bien, el desarrollo ha sido dispar en las marcas del gigante alemán del automóvil. Seat fue la marca que registró un mayor descenso, con un total de 145.688 turismos matriculados, un 23,3% menos en la comparativa interanual.

En el terreno de las caídas también destacan Porsche y Audi. Mientras que la marca deportiva redujo sus ventas un 10,2%, con 62.527 unidades, la firma de los cuatro aros recortó sus entregas un 5,2%, hasta los 423.231 vehículos.

Del lado de los incrementos, Cupra fue la enseña que experimentó un mayor crecimiento. La firma de Seat vendió en los ocho primeros meses del año un total de 196.614 vehículos, un 38,6% más frente al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, Skoda registró un incremento en sus matriculaciones del 10,6%, hasta los 542.779 vehículos.

La marca Volkswagen también se anotó avances en sus entregas, con 960.081 unidades, un 5,7% más que en los ocho primeros meses de 2024.

Stellantis cae y Renault crece

El podio lo completan Stellantis y el Grupo Renault. Mientras que el primero registró un descenso del 7,4%, el consorcio automovilístico francés acumula un incremento en el año del 5,9%.

De hecho, las tres enseñas del Grupo Renault (Renault, Dacia y Alpine) registran incrementos en sus ventas entre enero y agosto.

No sucede lo mismo con Stellantis, cuyas firmas que logran elevar las ventas son Alfa Romeo y Peugeot.

La enseña italiana comercializó 40.446 vehículos, un 35,8% más que en los ocho primeros meses de 2024, mientras que Peugeot matriculó un 3,3% más, con 445.419 unidades.