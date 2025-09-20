Un mecánico advierte sobre si tu coche pierde refrigerante: "Tienes que cambiar la bomba y todas las juntas"

Algunos mantenimientos son importantes que los conozca todo conductor, sobre todo, antes de un viaje. Pequeños trucos, como saber que el nivel del aceite debe estar entre la marca de la varilla y no por debajo, pueden evitar una avería muy grave.

Hoy traemos el caso que expone un mecánico desde sus redes, donde el conductor de un vehículo se da cuenta de que este pierde líquido refrigerante, pero que no deja mancha en el asfalto. Bien, si usted sospecha tener este fallo, esté atento. "Tienes que cambiar la bomba y todas las juntas", aclara. Algo que no es nada económico.

El líquido refrigerante es aquel encargado de la regulación de la temperatura del motor, además de evitar la congelación. Del mismo modo, protege controlando la corrosión.

Imagen de mantenimiento de un vehículo. Getty Images

Por lo que si este líquido se acaba, aunque sea por una fuga, el sobrecalentamiento puede generar graves daños en el sistema. Entre estos, pueden llegar a deformar algunas piezas del motor, quemar la junta de la culata o incluso, en el peor de los casos, gripar el motor.

En el ejemplo que propone el entendido, el refrigerante se está acumulando entre las juntas y la bomba de agua, por lo que se debe cambiar todo, además de limpiarse. El precio del cambio de esta bomba puede llegar hasta los 400 euros, de este modo lo muestra el experto en sus redes.

En la zona de la bomba se almacena una gran cantidad de temperatura, el frío y el calor hacen que esas juntas y piezas se resequen, agrietándose, lo que produce fugas. En el caso que muestra el experto, sucede en la zona que está cubierta por la admisión del coche, por lo que la pérdida no es visible a simple vista.

Si el vehículo cuenta con esta avería, el primer paso es detenerlo rápidamente, ya que puede derivar en daños mayores si se circula sin anticongelante. Por lo que la mejor opción sería llamar a una grúa para trasladar el coche.

¿Cómo saber cuál elegir?

Algo crucial para un mantenimiento adecuado es conocer el tipo de anticongelante que necesita el vehículo. Es importante no mezclar varios tipos entre sí, puesto que esto puede generar fallos.

Existen tres tipos de anticongelante. El orgánico, compuesto por etilenglicol, además de agua destilada. Este, aguanta más el paso del tiempo y las temperaturas más bajas.

Por otro lado, se encuentra el inorgánico con el que los silicatos protegen las partes de aluminio, pero la corrosión es mucho más rápida. Se utiliza en coches que ya tienen cierto rodaje.

Por último se encuentra el híbrido, este tiene los beneficios de los dos otros tipos, utiliza etilenglicol además de otros aditivos.

Si se vive en lugares con temperaturas más frías, el elegido debe ser uno con mayor concentración, con lo que se reduce el nivel de congelación. No se fije únicamente en el color, debe cumplir la normativa del fabricante.

Por último, si va a ser usted quien rellene el depósito, recuerde esperar a que el motor esté completamente frío, ya que si no, al abrirlo podría salpicarle refrigerante ardiendo.