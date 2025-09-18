Diego Vargas, experto en coches: "Las sensaciones que te transmite están a nivel de otros que triplican su precio"

"Un amor a primera vista", es lo que declara Diego Vargas, experto en el mundo del motor, hacia su vehículo, un Cupra Formentor V25. Él mismo nos confirma que cuenta con el modelo desde hace casi dos años y en este tiempo, ha recorrido con el vehículo 20.000 kilómetros.

Desde sus redes, expone todos los secretos de este Cupra V25, donde en primer lugar destaca su carrocería y en especial la parte trasera. La multitud de detalles como sus tubos de escape y acabados en fibra de carbono hacen que este entendido se haya enamorado de este coche.

Además, el conjunto de sus llantas con acabados más que detallados, junto con su parrilla delantera, lo hacen convertirse en el centro de todas las miradas. "Sus asientos son de muy buena calidad, los monta el RS3", declara en exclusiva para El Español.

Silueta del Cupra Formentor Getty Images

Por otro lado, es evidente el espacio que dispone el modelo: "Yo mido 1,84 y todavía me sobran cuatro dedos", argumenta mientras se encuentra sentado en el asiento posterior al conductor, el cual, se encuentra ajustado a sus necesidades.

Continuamos hablando del volumen, con el maletero, posee una cantidad de 420 litros, pudiendo ser hasta los 450 litros. "Si lo gestionas bien, te da para mucho", confirma. En cuanto a sus asientos delanteros, destacan por su estética deportiva que le aporta un carácter de lo más agresivo al modelo. "Es lo mejor que tiene en el interior", confirma.

En conversación con Diego Vargas, asevera que se decantó por este modelo tras una búsqueda exhaustiva. "Me di cuenta de que lleva toda la mecánica del Audi RS3", confirma.

El entendido nos comunica, que llega a esta afirmación tras acudir a un desguace y coger el número de chasis de los dos modelos en cuestión, con lo que pudo comprobar sus materiales y piezas. "Tenían la misma referencia", aclara .

Además, otro de los factores que le hizo decantarse por este ejemplar es el espacio que tiene para su futura familia. "Lo uso también para viajes de empresa y vamos cuatro personas", afirma.

"Las sensaciones que te transmite están a la altura de otros que triplican su precio, está al nivel de muchos deportivos y superdeportivos", admite. Su parte favorita del modelo son las sensaciones que evoca al circular con él.

Pero como no todo es perfecto, para ser completamente sincero acerca de este coche, también expone aquellos detalles que le desagradan. En este contexto, destaca como defecto el calor que transmite el color de su pintura, sobre todo en verano, junto con que no posee aire acondicionado en los asientos, pero sí calefacción. Admite que siente cada imperfección del terreno, lo que le hace reducir bruscamente en los resaltos.

El conductor confirma a El Español, que lo que más le agrada del modelo es su sistema de infoentretenimiento, asegura haberse quedado sin sonido en varias ocasiones, "A veces he tenido que parar y apagar el coche para que vuelva a funcionar", declara.

Respecto a los mantenimientos que el dueño ha tenido que hacerle al coche, se encuentran: el cambio de los cuatro neumáticos, absorción y recuperación de aceite, tratamiento cerámico y aislamiento de puertas, ya que se escapaba algo de ruido de música.

Además, confirma que al tener un acabado mate, la suciedad se nota mucho más por toda la superficie, además de en las llantas. De este modo, lo explica a través de sus redes.

Desde la publicación muestra todos los detalles, incluyendo el consumo en donde confirma que tras haber circulado a una velocidad considerable, este ha sido de 17,5 litros a los 100 kilómetros. "Unos 90 euros te suele durar entre 350 y 400 kilómetros", confirma.

Entre los nuevos modelos disponibles a elegir por la marca se encuentran: gasolina, diésel, híbrido, enchufable e híbrido. En la última versión de 2025, su precio de salida es de 33.060 euros, siendo la versión gasolina con cambio manual y transmisión delantera con 150 CV. En esta motorización, promete un consumo combinado de 6.1 litros a los 100 kilómetros.

La versión con la que cuenta el entendido posee 390 CV de potencia con un motor dinámico de 2,5 litros y 5 cilindros, con la posibilidad de alcanzar los 100 km/h en tan solo 4,2 segundos, pudiendo llegar a una velocidad máxima de 250 km/h.

El modelo se puede definir como sofisticación sin renunciar a la velocidad y rendimiento de una manera sutil con cambios suaves. A lo que se le incluye un equipamiento estándar en el que se suma una cámara multifuncional, ayuda para aparcamiento, además de llantas de aleación ligera de 8J18 entre otros.