Los concesionarios españoles mejoran su rentabilidad al cierre de junio por el incremento de las ventas

La recuperación de las ventas de vehículos en el mercado nacional se empieza a trasladar a los concesionarios. Al cierre del segundo trimestre del año, los concesionarios españoles lograron una rentabilidad del 1,4%, lo que supone 0,5 puntos porcentuales más frente al mismo periodo del año anterior.

Este incremento se ha producido como consecuencia de los planes de renovación del parque que las distintas comunidades autónomas han llevado a cabo. Pero también gracias a los planes de incentivo como el Moves 3, así como el plan Reinicia Auto+.

Los márgenes logrados por los concesionarios en el área de vehículo nuevo se situaron en el 3,4%, lo que supone 0,4 puntos porcentuales más frente al mismo periodo del año anterior, según datos de Snap-on Business Solutions para la patronal de concesionarios oficiales (Faconauto).

El área de vehículo de ocasión mantuvo estable los márgenes en el 3,3% en el segundo trimestre del año. Así las cosas, el margen por ventas de los concesionarios alcanzó el 3,4%, lo que equivale a un alza de 0,3 puntos porcentuales en la comparativa interanual.

El área de posventa, por su parte, redujo sus márgenes en el segundo trimestre del año. Este departamento logró un margen del 15,7%, lo que supone 0,2 puntos porcentuales menos frente al segundo trimestre del año anterior.

Esto se ha producido debido a que el área de recambios mantuvo su rentabilidad en el 15,8%. No obstante, las caídas en los márgenes se han producido en el área de taller mecánico (con un recorte de 0,6 puntos porcentuales, hasta el 16,2%), así como en el área de chapa y pintura (con una caída de 1,2 puntos porcentuales en el margen, hasta el 13%).

Un factor clave en la mejora global ha sido el control de los gastos generales, que redujeron su peso hasta el 4%, medio punto menos que el año pasado. Esta contención, unida al repunte de las ventas de vehículos nuevos, permitió que el resultado agregado de todos los departamentos de actividad de los concesionarios se elevara al 5,4%, frente al 5,3% de 2024.

Concesionarios en pérdidas

También es reseñable que el porcentaje de concesionarios en pérdidas se ha reducido en el segundo trimestre del año. Si en el segundo trimestre de 2024 esta situación afectaba al 33,4% de los concesionarios, ahora este guarismo ha caído hasta el 29,9%.

Con estos datos, la primera mitad de 2025 confirma que el sector concesionario español no

sólo crece en volumen, sino que empieza a hacerlo de manera rentable.

Cabe recordar que en los seis primeros meses del año las matriculaciones del canal particular registraron un importante crecimiento del 18,6% en la comparativa interanual, hasta las 256.859 unidades comercializadas.

Este canal de ventas es el más rentable para los fabricantes de vehículos y el que da margen a los concesionarios.