Un taxista lleva un año utilizando un coche chino eléctrico y lo tiene claro: "Yo estoy encantado"

"Yo estoy encantado", confirma, de este modo, un taxista de Madrid. El entendido expone desde sus redes sociales su experiencia con un coche chino, además de eléctrico. Se trata de un modelo de la marca Tesla, con el que con un año de uso ha conseguido recorrer 75.000 kilómetros, desde marzo de 2023 hasta el mismo mes de 2024.

El taxista comienza argumentando los gastos que le acarrea tener este coche, concretamente son alrededor de unos 750 euros anuales. En comparación con el anterior modelo que utilizaba, un Toyota Prius, declara que hubiera gastado en combustible entre 6.500 y 7.000 euros.

"Tenéis que tener cuidado con poner la potencia alta porque os la van a cobrar y no la estáis usando", esto le sucedió al entendido cuando, en su casa, la contrató para tener en 10 kilovatios. La tuvo que bajar a 3 kilovatios. "La diferencia es abismal, es increíble", asegura el taxista.

Más allá de los gastos de combustible, se encuentran los de mantenimiento, donde él mismo asegura haber tenido que asumir un coste de 900 euros. En este precio se incluye un descuento que confirma que le hicieron por ser taxi, siendo concretamente de un 10%.

Con el precio anterior, se incluía el cambio de aceite, la revisión de los 60 puntos y las dos ruedas traseras. "Fui con 60.000 kilómetros", ya que las delanteras sostiene no haberlas cambiado por el momento.

En esa comprobación, también le revisaron la suspensión junto con un ruido extraño en el sistema de anticongelante. "Fui a la casa y me los cambiaron con garantía, recomiendo hacer esta verificación antes de que se acabe la garantía", asevera. De este modo lo corrobora en la publicación de sus redes.

"El aceite lo cambié porque quise, salió negro, pero no quiere decir que estuviera mal", aclara. El mecánico al que fue, le recomendó cambiarlo a los 30.000 kilómetros por ser de los primeros usos que tuvo el vehículo. "Yo ahora lo cambiaré cada 100.000 kilómetros", sostiene.

Aunque apunta, que la marca no recomienda cambiar el aceite a sus vehículos. Sin embargo, él, al trabajar con el automóvil, decidió que era buena idea hacerlo. "En garantía también le hice el cambio de volante, lo notaba raro, al igual que el faro y bisagras del maletero", afirma.

En cuanto a la autonomía que promete tener el vehículo, son 413 kilómetros. Y a pesar de haber recorrido 75.000 kilómetros, el taxista muestra que el modelo marca una degradación de la batería de un 3,1%. "Es cierto que hay gente con menos kilómetros que ha tenido más degradación, no os preocupéis por eso", asegura.

Del mismo modo, explica que con los kilómetros disponibles son suficientes, pero si tiene que hacer algún viaje de larga distancia poniendo el destino, el mismo marca dónde se debería parar. "Se lo dices al cliente y si quiere bien y si no, es lo que hay", aclara.

Confirma que él carga el coche al 100% de su capacidad, pero intenta no hacerlo, si no tiene muy poca batería y coincide con que al día siguiente no va a circular. Si lo tiene que usar, lo carga al 90%, debido a que se lo recomendaron por el balanceo de la batería.

Un truco que confirma es dejar 'dormido' el coche durante un par de horas, sin utilizar la aplicación, una vez pase el tiempo se debe cargar el coche al 100% y después volver a dejarlo descansar, con lo que se alargará su vida útil.