Jesús Alloza, experto en coches, advierte sobre esta manía al volante: "Estarás provocando un desgaste prematuro"

Un vehículo de gasolina es capaz de durar entre 150.000 y 250.000 kilómetros. Un abanico bastante amplio que depende, en gran parte, del cuidado con el que se mantenga. Si hablamos de los coches de combustión diésel, el rango asciende a 250.000 kilómetros, pudiendo llegar a los 400.000, según los datos del Real Automóvil Club de España (RACE).

Si avanzamos hasta llegar a los híbridos, desde el organismo aseguran que pueden llegar a alcanzar los 200.000 kilómetros. Mientras que los eléctricos duran de media unos 3.000 ciclos de carga. Con el paso del tiempo van perdiendo rendimiento, reduciendo de este modo la autonomía del vehículo.

Por ello, para que el vehículo aguante su máxima vida útil traemos los consejos de un entendido en el sector, Jesús Alloza, desde su cuenta en las redes sociales @FRpassion.

Imagen de un vehículo en carretera.

"Número uno, arranca y no salgas directamente", afirma. Lo que se debe hacer es esperar durante unos treinta segundos, con esto se conseguirá que el aceite llegue a todas las piezas del motor.

Por el contrario, al arrancar y salir directamente no llegará la suficiente lubricación a las piezas. "Estarás provocando un desgaste prematuro, esto es importante tanto en coches de gasolina como en diésel", confirma el entendido.

En segundo lugar, su consejo es dejar el coche al ralentí antes de apagar el motor, especialmente si se acaba de recorrer una gran distancia o se acaba de volver de un viaje. "O si le hemos estado dando un poco de caña, estos segundos son clave para evitar averías en un futuro", declara de este modo en el video publicado en sus redes.

Para finalizar sus recomendaciones hace hincapié en que una aceleración brusca tras arrancar el motor sólo acarrea problemas en el futuro de las piezas del vehículo.

"El aceite no está en su temperatura óptima, por lo que no está lubricando como debe, al igual que el líquido refrigerante", afirma. Con esto, lo que se produce son cambios de temperatura bruscos, algo que no le hace bien al bloque motor.

Recomendaciones para electrificados

Por otro lado, si hablamos de los vehículos electrificados, las recomendaciones cambian adaptándose a los nuevos tiempos. Según argumenta el propio RACE el mantenimiento de un vehículo híbrido es mucho más sencillo que en uno de combustión. Esto se debe por ejemplo a que no cuenta con embrague ni caja de cambios al uso.

O por ejemplo el turbo, el diseño en estos modelos está pensado para realizar una conducción eficiente controlando las emisiones, por lo que no necesitan un turbocompresor.

En cuanto a los elementos a revisar, se encuentran el aceite del motor, los filtros de aceite y gasolina, frenos, neumáticos, además de suspensión y amortiguación.

En cuanto al coste, argumentan que, dependiendo de la pieza, puede llegar a tener un precio mayor, sobre todo si se trata de algún componente relacionado con la batería, por ello el mantenimiento de esta es fundamental.

La forma en la que se circula, al igual que la temperatura a la que se encuentra expuesto el vehículo, es determinante. El frío se convierte en el gran enemigo de las baterías, afectando directamente a su autonomía.

Lo mejor son las recargas mediante una baja intensidad, al igual que evitar dejarlo conectado a la red más de lo necesario y no sobrepasar el límite de carga al 80% de su capacidad.