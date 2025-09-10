Von der Leyen apuesta por incentivar los coches eléctricos pequeños y asequibles en la Unión Europea

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante el discurso sobre el estado de la Unión Parlamento Europeo

La Comisión Europea incentivará los vehículos eléctricos pequeños y asequibles en el Viejo Continente. Así lo ha reconocido hoy Úrsula von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo.

La presidenta ha asegurado que el sector de la automoción es "un pilar de nuestra economía e industria". Todo ello se produce dos días antes de reunirse con la patronal europea de fabricantes (Acea) y de componentes (Clepa).

Ambas patronales demandan a Bruselas "un plan político integral y pragmático para la transformación de la industria automotriz".

"Propondremos trabajar con la industria en una nueva iniciativa de coches pequeños y asequibles", ha señalado la presidenta de la Comisión Europea.

Según ha explicado, "Europa debe tener su propio coche-e. E de ecológico: limpio, eficiente y ligero. E de económico: asequible para la gente. E de europeo: fabricado aquí en Europa, con cadenas de suministro europeas".

"El futuro del automóvil —y los automóviles del futuro— deben hacerse en Europa", ha defendido von der Leyen.

La presidenta alemana también ha defendido que "no podemos dejar que China y otros conquisten este mercado. Pase lo que pase, el futuro es eléctrico. Y Europa formará parte de él".

Revisión de las normas para 2035

Otro de los puntos a los que ha hecho referencia la presidenta alemana ha sido la revisión de las normas de cara a 2035.

Para entonces, la Comisión Europea planteaba la prohibición de matricular ningún vehículo que no sea eléctrico. Una situación que desde la industria veían con preocupación dado que las previsiones de venta de este tipo de vehículos no se han cumplido.

"A principios de este año dimos al sector más flexibilidad para alcanzar sus objetivos de 2025. Esto está funcionando. Y, respetando la neutralidad tecnológica, ahora estamos preparando la revisión de 2035", ha comentado von der Leyen.