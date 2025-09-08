Mazda6e, cuando la tradición japonesa se pone al servicio de la movilidad eléctrica

El nuevo modelo eléctrico de la marca nipona llegará al mercado español este mes de septiembre con una autonomía combinada de hasta 552 kilómetros.

Mazda, una de las automovilísticas japonesas de referencia, continúa su apuesta por la movilidad eléctrica. La compañía presentó a comienzos de año en el Salón del Automóvil de Bruselas el Mazda6e, un hatchback completamente eléctrico que incorpora la carga rápida, y ahora se produce su desembarco en los concesionarios europeos.

El Mazda6e destaca por tener un perfil de inspiración coupé que potencia su elegancia y su carácter deportivo, manteniendo a la vez la versatilidad y el confort típicos de un hatchback de cinco puertas.

Su aterrizaje en el mercado europeo se produce con dos versiones distintas; una, con una autonomía en ciclo combinado de 479 kilómetros, gracias a una química LFP (ferrofosfato de litio) de 68,8 kWh; y otra de gran autonomía, con una batería con una química NMC (níquel, manganeso y cobalto) de 80 kWh, que proporciona hasta 552 kilómetros de autonomía en ciclo combinado.

Su precio de partida en el mercado español se sitúa en los 43.725 euros. Sin embargo, gracias a una campaña de lanzamiento especial, los primeros clientes podrán adquirirlo desde 38.815 euros sin tener en cuenta los descuentos de hasta 7.000 euros del plan Moves 3.

El modelo está disponible en dos niveles de equipamiento (Takumi y Takumi Plus) con una diferencia de 1.650 euros entre los dos, mientras que la opción de batería de gran autonomía supone un sobrecoste de 1.600 euros respecto a la versión estándar.

El Mazda6e también se caracteriza por ofrecer una solución de carga versátil y bien pensada, gracias a la combinación de un maletero trasero y un compartimento delantero.

Así, en su configuración habitual, el Mazda6e dispone de un maletero trasero con 466 litros de capacidad, ideal para el uso diario, y un maletero frontal de 72 litros, perfecto para objetos más pequeños como el cable de carga o una bolsa de deporte.

En caso de requerir mayor capacidad, los asientos traseros pueden abatirse para liberar hasta 1.074 litros de volumen útil, lo que convierte al Mazda6e en un aliado perfecto para escapadas, actividades al aire libre o necesidades de transporte más exigentes.

Tradición japonesa

En términos de diseño, el Mazda6e adopta el lenguaje de diseño 'Kodo' en el que destaca un frontal iluminado, así como una parrilla con efecto de alas o el deflector trasero activo.

Entre sus elementos más distintivos está el ala luminosa frontal, que no solo aporta una firma visual inconfundible, sino que también es capaz de indicar cuando el vehículo está cargando la batería mediante una luz pulsátil.

En la zaga, un spoiler trasero activo se despliega automáticamente en el momento en el que el vehículo alcanza los 90 km/h, lo que le permite optimizar la aerodinámica al tiempo que refuerza su carácter deportivo.

Pero el diseño nipón no sólo se percibe en el exterior. En el interior, el habitáculo del Mazda6e transmite una disposición limpia y ordenada, donde cada elemento tiene su lugar y propósito.

Cabe destacar la iluminación ambiental personalizable con 64 opciones de color, así como el techo solar panorámico, el cual inunda el interior de luz natural al tiempo que refuerza la sensación de amplitud.

De serie, el modelo cuenta con cristal panorámico tintado y aislamiento térmico, mientras que en la versión Takumi Plus se complementa con una cortinilla eléctrica que permite regular la entrada de luz.

Pero la hospitalidad japonesa también se percibe en la experiencia de bienvenida. Y es que al detectar la llave, el Mazda6e despliega sus retrovisores y tiradores, desbloquea las puertas y activa una coreografía luminosa con los faros y pilotos.

Además, el asiento del conductor se retrae 10 centímetros para facilitar la entrada y vuelve a su posición al sentarse. Dicha secuencia se repite al salir del vehículo, reflejando el cuidado por los detalles y el bienestar del usuario.

En cuanto a las configuraciones de interior, el acabado Takumi permite elegir entre una tapicería de piel sintética beige o negra, mientras que la opción Takumi Plus propone una elegante tapicería cuero Nappa combinada con piel vuelta sintética en color camel.

El interior de este modelo llama la atención por su amplia habitabilidad en un entorno en el que prima la serenidad frente a los mandos y las pantallas.

Tecnología y conectividad

El Mazda6e también integra una experiencia digital avanzada con un enfoque centrado en el conductor. Entre esta experiencia se incluye el Head-Up Display avanzado en el que se proyectan en el parabrisas datos sobre la conducción activa: velocidad, indicaciones de navegación y alertas de seguridad.

Tras el volante hay un cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas en el que, además de repetirse la información activa que se proyecta en el Head-Up Display, al tiempo que la complementa con información de estado del vehículo.

Puesto de conducción del Mazda6e Mazda

El conjunto del puesto de conducción está dominado por una pantalla táctil central de 14,6 pulgadas a través de la cual se accede a las funciones de comunicación, entretenimiento y los ajustes del vehículo.

El sistema de sonido Sony con 14 altavoces y subwoofers ofrece una experiencia envolvente, incluso con altavoz exterior. Además, incorpora controles de voz en nueve idiomas que se activan diciendo “Hey Mazda” junto con controles gestuales, una primicia en Mazda.

En materia de conectividad, el Mazda6e se acompaña de una aplicación móvil específica que amplía la experiencia del usuario más allá del vehículo. En ella, el propietario puede gestionar los tiempos de carga, preacondicionar el habitáculo antes de cada trayecto o desescarchar el parabrisas y la luneta trasera de forma remota.

Una de sus funciones más innovadoras es el Bluetooth Key Sharing, que permite compartir el acceso al vehículo con hasta tres usuarios durante periodos de tiempo predefinidos.

El Mazda6e también incorpora un avanzado sistema de navegación diseñado específicamente para las necesidades de un vehículo eléctrico. Este sistema no sólo calcula rutas eficientes, sino que también anticipa cuándo será necesario recargar durante el trayecto y recomienda las estaciones de carga estratégicas a lo largo del recorrido.

Otra de las novedades que Mazda introduce ahora en su ecosistema es la aplicación Mazda Charging, una app propia que proporciona a los conductores un cómodo acceso a cientos de miles de puntos de carga públicos en toda Europa. La aplicación ofrece información en tiempo real sobre la disponibilidad de los cargadores, sus niveles de potencia y sus precios, con total transparencia. Los usuarios pueden iniciar, detener y pagar los ciclos de carga directamente desde la aplicación, de manera sencilla, con un soporte completo de idiomas y monedas. Igualmente, permite distintas opciones de pago, para una comodidad máxima, sin que se requiera una suscripción.

En materia de seguridad, el Mazda6e monta cámaras de alta resolución, radar de microondas y ultrasonidos que, en conjunto con asistentes inteligentes, se encarga de monitorizar los alrededores del coche.

Como novedad, el Mazda6e incorpora el sistema de monitorización de ocupantes, que utiliza una cámara interior para detectar a los niños que viajan en los asientos traseros y muestra su imagen en la pantalla central.