Detecta esta estafa en las multas de coche y alerta a los conductores: "Andaros con ojo, no metáis vuestros datos"

Con las nuevas tecnologías también han evolucionado las formas de engaño, como el 'phishing', un ciberataque en el que se intentan pasar por entidades de confianza. Con ello, lo que consiguen es robar información como contraseñas, datos bancarios o números de tarjetas.

Un entendido en el mundo del motor, revela distintos consejos sobre coches desde sus redes sociales, desde su cuenta @danifvck. Pero con la gran oleada de fraudes que se están cometiendo, no duda y alerta a los conductores de un mensaje que parece La Dirección General de Tráfico (DGT), pero realmente es un engaño.

Concretamente, él se dio cuenta de la estafa debido a que el mensaje fue enviado a un menor de 14 años, que evidentemente no tiene ni coche ni carné de conducir. "Andaros con ojo, no metáis vuestros datos", confirma el entendido.

Tras esta oleada de posibles fraudes, la propia DGT ha advertido de ellos, además de dar una serie de consejos con los que evitarlos."Nunca se notifican las infracciones por correo electrónico o SMS, las diferentes multas se comunican siempre por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial", advierte la DGT.

Confirman que la mejor actuación si nos encontramos ante esta situación es eliminar el mensaje, además, de que en ningún caso se debe clicar en él.

Otro posible engaño de este tipo es el 'vishing', se hace mediante llamadas telefónicas o mensajes de voz con los que suplantan la identidad de una persona que trabaja en una entidad bancaria o empresa con cierto renombre en la que se puede confiar.

Lo mejor en este caso es colgar el teléfono inmediatamente y en ningún caso seguir las instrucciones que le pidan.

Por otro lado, si usted ha sido estafado, haga capturas de pantalla de los recibos, correos, mensajes, con los que puede presentar la denuncia. Además de anular la tarjeta o cuenta bancaria de la que se hayan dado los datos, solicitando una devolución si se ha realizado alguna transacción.

Algo a destacar, es que desde este año, 2025, la Guardia Civil permite las denuncias de manera telemática para cualquier ciudadano, estando disponible los 365 días del año durante las 24 horas.

Entre las denuncias que se pueden hacer se encuentran: hurto, daños materiales, sustracción de vehículos, robos en el interior de vehículos, cargos fraudulentos en las tarjetas bancarias, pérdida de documentación o localización de documentación perdida.