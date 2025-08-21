La china MG eleva un 90% su beneficio en España en 2024 pese a perder un 11% de su cifra de negocios

El desembarco de las marcas chinas en el mercado español dio comienzo hace ahora casi un lustro. Fue a finales de 2020 cuando se estableció SAIC Motor. Se trata del grupo automovilístico chino propietario de las marcas MG y Maxus.

De hecho, España se ha convertido en este tiempo en la puerta de entrada preferida por las enseñas chinas para iniciar su actividad en el Viejo Continente.

En estos casi cinco años desde que se estableció SAIC Motor en territorio español, su evolución ha sido más que ascendente. Todo ello motivado por que la compañía se ha convertido en una de las preferidas por el mercado patrio debido a una oferta ajustada en precio, característica principal del mercado español.

En 2024, SAIC Motor España logró un beneficio de 14,9 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 90,5% en la comparativa interanual, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Si la sociedad se constituyó a finales de 2020, no fue hasta febrero del año siguiente cuando MG empezó a desplegar su ofensiva de producto. Entonces comercializó en el mercado español tan sólo 746 unidades. Una cifra nada desdeñable, pero que ha quedado en el olvido.

Y no es para menos. En 2024 la firma china comercializó en el mercado español un total de 30.770 unidades, lo que supuso un ligero incremento del 5,9% en comparación con el ejercicio anterior, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

Pero es que este guarismo también ha sido superado en lo que va de año. En los siete primeros meses del año (últimos datos disponibles), MG ha matriculado en el mercado español un total de 29.197 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 60,4% en la comparativa interanual. De hecho, esta cifra le sirve para colocarse entre las 10 marcas más comercializadas en España.

El resultado de explotación de la sociedad registró un incremento del 88% frente al ejercicio anterior, hasta situarse en los 19,5 millones de euros.

Cabe recordar que SAIC Motor fue el grupo más perjudicado por Bruselas la imposición de aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China. Concretamente, estas tasas adicionales se sitúan en el 35,3%. Una tasa que se ha de sumar al 10% que estaba en vigor anteriormente. Así las cosas, SAIC Motor abona un arancel del 45,3% por cada modelo eléctrico que envía al Viejo Continente.

Caen los ingresos

Si bien el beneficio de la sociedad española en 2024 casi se duplicó, no sucedió lo mismo con la cifra de negocios.

La compañía logró una cifra de negocios de 493,4 millones de euros, lo que supone un 10,9% menos frente al ejercicio anterior.

La sociedad explica esta merma en la facturación por "un ligero asentamiento de las ventas de vehículos en comparación con 2023, año de desembarco en el territorio español y la mayor inversión en publicidad".

Es preciso hacer hincapié en que la sociedad se constituyó a finales de 2020 y que la actividad comercial dio inicio en febrero de 2021.

Del total de ingresos reconocidos por la compañía, el 96% se corresponde con la venta de vehículos, que totalizaron 473,8 millones de euros, lo que equivale a un descenso del 13,5% frente al ejercicio anterior.

Por su parte, los ingresos relacionados con las ventas de recambios y accesorios se triplicaron frente a 2023, hasta alcanzar los 19,5 millones de euros.

Crecen las provisiones

En lo que a provisiones se refiere, SAIC Motor España tuvo unas provisiones corrientes en 2024 de 48,1 millones de euros, un 30,2% más en la comparativa interanual.

Entre las provisiones comerciales, destinadas a campañas de matriculación, bonus en base a cumplimiento de objetivos, así como incentivos a vehículos con la catalogación de eléctricos e híbridos enchufables, la sociedad finalizó el pasado ejercicio con 21,9 millones de euros. Un incremento del 42,9% frente al año anterior que se explica por el incremento del tráfico de venta de vehículos matriculados.

Asimismo, las provisiones por garantías se situaron en los 20,2 millones de euros, lo que equivale a un descenso del 6,3% frente al ejercicio anterior. Dichas garantías consisten en la devolución o la reparación de los vehículos durante los siete años posteriores a su fecha de matriculación o un máximo de 150.000 kilómetros efectuados.

De otra parte, la sociedad introdujo el año pasado las provisiones por el compromiso adquirido de asumir el mantenimiento de los vehículos dos o tres años tras la fecha de compra o hasta 72.000 kilómetros. Dichas provisiones por mantenimiento se situaron en los 5,9 millones de euros.

A nivel laboral, SAIC Motor España empleó el año pasado a un total de 32 trabajadores, lo que supone ocho más frente al ejercicio anterior.

Los gastos de personal a los que tuvo que hacer frente la compañía el año pasado se situaron en los 2,8 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 19% en la comparativa interanual.

Previsiones para 2025

Según reconoce SAIC Motor España en su informe de gestión, la previsión para el ejercicio 2025 es "lograr un incremento en las matriculaciones de vehículos fidelizando y consolidando las ventas alcanzadas en 2024".

Según reconoció Leo Zhang, presidente y consejero delegado de SAIC Motor España, en una entrevista con este periódico el pasado mes de mayo, la idea de la firma es lograr las 45.000 unidades matriculadas, lo que equivaldría a un incremento del 46,2% en comparación con 2024.