De la ofensiva de Volkswagen al contraataque de Stellantis: así marchan las inversiones de dos gigantes para conquistar China

La industria del automóvil ha experimentado en los últimos años cambios tan profundos que parecían quiméricos hasta hace no mucho. El sector de la automoción se mueve en la actualidad al son que marca China, mientras que los fabricantes europeos luchan por no perder su hegemonía.

Dos empresas surgieron hace una década en China y su futuro apenas se vislumbraba en un mercado dominado por las grandes compañías automovilísticas. Se trata de Xpeng y Leapmotor. La primera se fundó a mediados de 2014, mientras que la segunda no lo hizo hasta finales de 2015.

Su posición en el mercado automovilístico mundial era insignificante -y, en parte, lo sigue siendo-. Hasta que la industria del automóvil viró y China se convirtió en el adalid de la movilidad eléctrica. No pareció importar a los gigantes automovilísticos, los cuales no reaccionaron ante unas tecnologías que apenas dominaban.

El peso de estos fabricantes tradicionales en el mercado chino no ha dejado de caer en los últimos años, debido a una oferta que no convence al mercado local, así como a unos precios más elevados frente a la competencia doméstica.

Antes, algunos grupos chinos empezaron a tomar posiciones en fabricantes europeos. Fue lo que sucedió con el grupo Geely, el cual compró Volvo Cars a Ford por 1.800 millones de dólares.

Más de una década después, los fabricantes tradicionales viraron su estrategia en China: desinvirtieron en algunas de las joint ventures creadas hace años y empezaron a invertir en startups nacionales.

Esta estrategia les está proporcionando resultados positivos en menor tiempo del esperado.

El mercado más grande del mundo

China no es un mercado más. Se trata de la principal plaza en ventas y producción de vehículos a nivel mundial.

La evolución de este mercado en la última década no deja lugar a dudas: China es el único mercado que crece. Y si en un primer momento crecía para alimentar su mercado doméstico, ahora este se ha quedado pequeño y amplía operaciones en Europa y el sudeste asiático con el fin de dar salida a la gran cantidad de vehículos que produce.

En 2015 se comercializaron en China un total de 24.661.602 vehículos. Una cifra que al cierre de 2024 se quedó corta, dado que se matricularon un total de 31.436.193 unidades. Las previsiones para este año se sitúan en la comercialización de 32,9 millones de vehículos, lo que supondría un alza del 4,7% en la comparativa interanual.

Lo mismo sucedió en términos de producción. La fabricación de vehículos en 2015 alcanzó las 24.503.326 unidades. Una cifra que se quedó pequeña en 2024, cuando el gigante asiático produjo un total de 31.281.592 vehículos.

Europa, por su parte, encarna a la perfección la denominación de Viejo Continente. En los últimos 10 años las ventas se han mantenido planas y la producción se ha recortado en casi 4 millones de unidades.

Así, si en 2015 se produjeron casi 22 millones de vehículos, el año pasado se llegaron a fabricar 17,2 millones de unidades.

Leapmotor sale de pérdidas...

Leapmotor cerró el primer semestre del año con un beneficio de 33 millones de yuanes (3,9 millones de euros), una cifra que contrasta con las pérdidas de 2.211,7 millones de yuanes registradas en el mismo periodo del año anterior.

Se trata del primer beneficio en un primer semestre de la compañía participada por Stellantis. Una participación que el gigante francoitaloamericano llevó a término a finales de 2023.

Al cierre del primer semestre del año, las pérdidas operativas se redujeron un 96,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 88,6 millones de yuanes (10,5 millones de euros).

Entonces, Carlos Tavares, hasta finales de 2024 consejero delegado de Stellantis, decidió invertir 1.500 millones de euros en esta startup. A cambio, el grupo automovilístico se quedó con una participación del 20% en la compañía china.

No fue lo único, dado que el acuerdo de inversión también contemplaba la creación de Leapmotor International, una joint venture dirigida por Stellantis al 51/49 en el que el grupo cuenta con derechos exclusivos para la exportación y venta, así como para la fabricación de productos de Leapmotor fuera de China.

La cifra de negocios de la compañía en la primera mitad del año se ha situado en los 24.249 millones de yuanes (2.890 millones de euros al cambio actual), lo que equivale a casi tres veces más de lo logrado en el mismo periodo del año anterior.

Del total de la facturación, el 91,9% procede del mercado chino, con un total de 22.288 millones de yuanes (2.656 millones de euros).

Pero es que otros 1.849 millones de yuanes (220,5 millones de euros) le corresponden al mercado europeo, lo que supone 29 veces más de lo logrado en el primer semestre de 2024. Dicho incremento se explica por el despliegue de Leapmotor en el Viejo Continente.

Entre enero y junio, Leapmotor comercializó un total de 221.664 unidades en todo el mundo, lo que equivale a un incremento del 155,7% en la comparativa interanual.

Cabe mencionar que al cierre del primer semestre del año, Leapmotor International había establecido más de 600 puntos de venta en cerca de 30 mercados de Europa, Oriente Medio, África y la región Asia-Pacífico. De ellos, más de 550 se ubican en el Viejo Continente y alrededor de 50 en Asia-Pacífico.

Asimismo, los inventarios de la compañía se incrementaron un 57% en los seis primeros meses del año, hasta situarse en los 2.590 millones de yuanes (308,7 millones de euros). Todo ello en un entorno marcado por la guerra de precios que hay en el mercado chino. Una guerra que incluso le costó un tirón de orejas a BYD por parte del Gobierno chino.

En materia laboral, Leapmotor empleó al cierre de junio a un total de 21.656 trabajadores, lo que supone casi duplicar la plantilla que tenía en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En lo que a rentabilidad se refiere, Leapmotor logró un margen del 14,1% entre enero y junio, lo que equivale a un incremento de 13 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.

Este guarismo se ha logrado gracias a las economías de escala impulsado por el incremento de las ventas, la gestión de los costes, la optimización de la combinación de productos y los ingresos generados por otros negocios.

... y Xpeng las recorta un 57%

Xpeng, por su parte, también mejoró su desempeño en la primera mitad del año. La compañía china logró reducir sus pérdidas un 57%, hasta situarlas en los 1.141,8 millones de yuanes (136 millones de euros al cambio actual).

Una reducción que se ha podido llevar a término gracias al incremento de las ventas y de los ingresos. Así, la cifra de negocios de la compañía más que se duplicó hasta alcanzar los 34.085 millones de yuanes (4.063 millones de euros).

En total, la compañía comercializó 197.189 vehículos en los seis primeros meses del año, lo que supone casi cuadruplicar las cifras logradas en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Asimismo, la rentabilidad de Xpeng entre enero y junio se situó en el 16,5%, lo que equivale a 3 puntos porcentuales más en la comparativa interanual. Ahora bien, la división de automóvil de Xpeng logró un margen del 12,6%, lo que supone un alza de 6,6 puntos porcentuales frente a la comparativa interanual.

Cabe recordar que el Grupo Volkswagen desembolsó 700 millones de euros en julio de 2023 para quedarse con el 4,99% del capital social de Xpeng. En este tiempo, la colaboración entre el gigante automovilístico alemán y la compañía china no ha dejado de crecer.

De hecho, ambas compañías han ampliado su colaboración a la hora de desarrollar vehículos. Así, si en un primer momento esta colaboración se basaba en el desarrollo de plataformas destinadas para vehículos eléctricos, ahora también se destinará a los vehículos de combustión interna.

A nivel laboral, Xpeng cerró la primera mitad del ejercicio con una plantilla de 16.631 trabajadores, lo que supone 3.370 trabajadores más que al cierre de junio de 2024.