Skoda Elroq First Edition 85: un eléctrico bien pensado que amenaza con ser el superventas de la marca checa

Skoda es una de las firmas que mejor ha sabido adaptarse en la transición al vehículo eléctrico. La automovilística checa, propiedad del Grupo Volkswagen, ha llevado a cabo una ofensiva de producto sin precedentes basada en los modelos SUV, aunque sin olvidar el desarrollo de las berlinas.

El Elroq fue el segundo modelo completamente eléctrico de la firma y el primer SUV compacto concebido para atraer al gran público. Y los resultados son más que alentadores, dado que este modelo se posicionó como uno de los más vendidos en el mes de abril.

Dicho modelo aterrizó en el mercado español el pasado mes de febrero. Desde entonces, las matrículas del Elroq no han hecho más que crecer, superando incluso al Enyaq, su hermano eléctrico mayor. En sólo cinco meses se han comercializado en el mercado español 707 unidades.

Esta situación se explica porque desde la marca checa concibieron al Elroq como un modelo que tendría que servir para democratizar la movilidad eléctrica. Y en parte lo está consiguiendo, dada su buena relación calidad precio en función de la batería que monte.

La unidad probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Skoda Elroq 85 First Edition. Un modelo que tiene una autonomía de 574 kilómetros, más que suficiente para desplazarse por el entorno urbano e incluso hacer alguna escapada cercana sin tener que recargar la batería.

Pero también se trata del primer modelo de la marca checa en incorporar el diseño Modern Solid de la firma. Dicho lenguaje de diseño se caracteriza por combinar robustez, funcionalidad y autenticidad.

El Skoda Elroq es un modelo que tiene una longitud de 4,48 metros, una anchura de 1,88 metros, una altura de 1,62 metros y una distancia entre ejes de 2,76 metros. En cuanto al tonelaje, hablamos de un vehículo que en vacío alcanza los 1.949 kilos.

Carga Skoda Elroq A. Tejero

Lo primero que llama la atención del Elroq es su diseño. Concretamente, cómo está diseñada su parrilla frontal, en la que desaparece la calandra en forma de radiador tan característica de la multinacional checa.

La nueva seña de identidad es el Tech-Deck Face. Se trata de un elemento que parte la calandra en dos, en la que también se encuentran los grupos ópticos. Es en este lugar donde están ubicados tanto los sensores como la cámara frontal.

Justo encima de él se ubica el nuevo logo de la compañía, en el que aparece el nombre de la firma en vez de la característica flecha alada.

De hecho, el Elroq es el primer modelo de la marca que prescinde de la flecha alada.

En lo que a comportamiento dinámico se refiere, la versión probada tiene una velocidad máxima limitada electrónicamente en los 180 km/h.

Asimismo, el modelo alcanza los 100 km/h desde parado en 6,6 segundos.

Consumos adecuados

El Skoda Elroq es uno de los modelos con la mejor relación calidad precio en función de sus paquetes de batería. La versión probada tiene una potencia eléctrica de 210 kW y tracción trasera.

Su precio en el mercado español parte de los 53.100 euros. Es cierto que no se trata de un importe pensado para todos los públicos, pero sí para aquellos que buscan dar el salto al eléctrico con una autonomía eléctrica más que suficiente para los trayectos urbanos e interurbanos.

Además, hablamos de una edición especial que el fabricante checo sólo producirá a lo largo de este año y que está disponible en algunos mercados europeos, España entre ellos. Concretamente, Skoda tan sólo ha producido 2.025 unidades de esta edición.

En la prueba realizada, en la que se recorrieron 270 kilómetros por vías urbanas e interurbanas, el modelo marcó un consumo medio de 16,4 kWh. Un guarismo más que adecuado para un modelo que supera las 2 toneladas de peso.

Silueta Skoda Elroq A. Tejero

En pistas más exigentes, como la subida a un puerto de montaña, es fácil que los consumos excedan los 25 kWh, lo que conlleva una mayor pérdida de kilómetros disponibles.

No obstante, esta situación se ve compensada en la bajada, con unos consumos negativos que permiten recuperar casi todos los kilómetros de autonomía perdidos en la subida.

De hecho, gracias al freno motor, apenas es necesario tocar el freno en las bajadas. Si a ello se suma el contar con el nivel máximo de recuperación de la batería, así como el modo ECO, la recuperación de kilómetros está más que garantizada.

En lo que a carga se refiere, el Elroq First Edition 85 permite recargar la batería eléctrica del 10% al 80% en 28 minutos, gracias a que cuenta con una capacidad de carga máxima de 135 kW.

Amplios interiores

Pese a tratarse del modelo eléctrico pequeño de la familia Skoda, su interior no parece estar concebido para eso. La amplitud en el interior es una cuestión a tener en cuenta.

En un tiempo en el que la industria opta por amplias pantallas en el interior de sus modelos, el Skoda Elroq lleva la contraria. Por lo menos en lo que al cuadro de mandos se refiere.

Dicho modelo tiene un cuadro de instrumentos digital a color de 5 pulgadas en el que se visualizan los datos necesarios para prestar atención a la conducción: los asistentes a la conducción, la velocidad a la que se circula y los consumos. Todo ello se complementa con un head-up display con realidad aumentada.

Pero el Elroq está dominado por la consola central, que cuenta con una pantalla de 13 pulgadas, de serie en toda la gama.

Interior Skoda Elroq A. Tejero

La versión First Edition también incorpora detalles en color naranja, como sucede en el caso de los cinturones de seguridad y una franja en las llantas de aleación Vision de 21 pulgadas con acabado antracita metalizado. Estos detalles están inspirados en el Skoda Vision 7S, el prototipo de siete plazas de la marca checa.

Pero Skoda no ha dejado de aplicar en sus vehículos eléctricos sus soluciones Simply Clever. Para empezar, en el interior se encuentran espacios adicionales de 48 litros de capacidad de almacenamiento.

Otra de estas soluciones en la red portaobjetos para el cable de carga, la cual se ubica debajo de la tapa del maletero y en la misma cubierta.

Entre el equipamiento de la versión First Edition también se puede encontrar la cámara Area View, el portón trasero eléctrico con pedal virtual y un asiento del conductor ajustable eléctricamente con memoria y función de masaje.

El modelo probado también incorpora otras funciones bien pensadas. Por ejemplo, la bola de remolque se encuentra oculta. Para acceder a ella hay que activar un botón que se encuentra en el maletero, mediante el cual sale la bola de remolque.

Cabe mencionar el maletero, el cual tiene una capacidad de 470 litros, el cual puede alcanzar los 1.580 litros en caso de abatir los asientos traseros.

En definitiva, el Skoda Elroq es un modelo llamado a dar muchas alegrías a la firma checa. Sus ajustados consumos y alto nivel de equipamiento son razones más que de sobra a la hora de decantarse por este modelo.

Si bien es cierto que el First Edition no es apto para todos los bolsillos, la versión de acceso del Elroq parte de los 34.490 euros, sin contar las promociones de la marca por la financiación ni el plan Moves 3. Esta versión, denominada Elroq 50, tiene una autonomía declarada de 375 kilómetros y una potencia de 125 kW.