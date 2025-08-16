Las ventas de taxis caen un 14% en España en un mercado que domina Toyota con casi tres de cada cuatro entregas

El sector del automóvil en España vive un buen momento, en lo que a matriculaciones se refiere. Y es que si se compara el desarrollo de este mercado en comparación con los grandes del Viejo Continente, España registra incrementos a doble dígito, mientras que Alemania y Francia registran descensos.

Ahora bien, el dulce momento que vive el sector del automóvil en ventas, ayudado por el plan Moves 3 y el plan Reinicia Auto+, no se traslada al sector del taxi.

Las matriculaciones de taxis por parte de las 15 principales automovilísticas en los siete primeros meses del año reflejan un descenso en las entregas del 13,7% en comparación con el periodo comprendido entre enero y julio del pasado año, según datos facilitados por el Instituto de Estudios de Automoción (Ideauto) y analizados por EL ESPAÑOL-Invertia.

Así las cosas, estas 15 enseñas automovilísticas matricularon en los siete primeros meses del año un total de 4.117 unidades, lo que equivale a 652 unidades menos de las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Entre estas 15 automovilísticas acaparan el 98,3% de la totalidad de las matriculaciones de taxis en los siete primeros meses del año, donde se comercializaron un total de 4.187 matrículas.

Por poner estas cifras en contexto, del total de matriculaciones realizadas hasta julio en España, tan sólo el 0,5% las efectúa el sector del taxi.

Tan flojo está siendo el desempeño en lo que va de año que sólo cuatro firmas logran elevar sus matriculaciones hasta julio.

Es el caso de Ford, Renault, Fiat y Peugeot. Ahora bien, es importante tener en cuenta que las matrículas realizadas por estas enseñas son nimias en este segmento de mercado.

Pero es importante reseñar que el sector del taxi responde ante regulaciones autonómicas y municipales, por lo que hay años en los que caen las ventas al haberse renovado las flotas poco tiempo atrás.

Así, buena parte de la renovación de las flotas se llevó a término en 2023, cuando se matricularon 8.964 taxis, casi un 70% más que en 2022. Ese año entraron en vigor las zonas de bajas emisiones (ZBE) en los municipios de más de 50.000 habitantes. Cabe recordar que pese a que tenían que haber entrado en vigor en 2023, muchos municipios aún no lo han incorporado.

El año pasado, por su parte, el registro de matriculaciones de taxi se cerró con 7.527 unidades, un 16% menos que en 2023.

Dominio de Toyota

Y es que, al igual que sucede en el mercado general, hablamos de un mercado dominado por Toyota. La multinacional nipona se ve beneficiada de su estrategia de vehículos híbridos no enchufables.

Una tecnología que se beneficia de la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que le permite acceder a las zonas de bajas emisiones en las grandes urbes.

En los siete primeros meses del año, la automovilística japonesa matriculó en España un total de 2.869 turismos como taxis. Es decir, el 69,7% del total de matriculaciones de taxis las efectúa el gigante nipón del automóvil.

No obstante, este guarismo equivale a que las matriculaciones de la firma registraron un descenso del 10,5% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Además, tres de cada cuatro matriculaciones que hace Toyota como taxi corresponde al modelo Toyota Corolla. De este modelo se registraron hasta julio un total de 2.170 unidades.

Aun así, las matriculaciones del Toyota Corolla entre enero y julio son un 21,7% inferiores a las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Lexus, marca del grupo Toyota, también registró un recorte en las matriculaciones de taxis en los siete primeros meses del año.

En este tiempo, la enseña nipona matriculó un total de 35 turismos como taxis, lo que equivale a un descenso del 18,6% en la comparativa interanual.

Dacia copa más del 11%

Por marcas, ninguna sigue la estela de Toyota. Ahora bien, hay una enseña que también acapara una cuota de mercado a doble dígito: Dacia.

Concretamente, copa el 11,1% de las matrículas a taxis hasta el mes de julio.

La enseña rumana, líder en ventas por modelos del mercado español con el Sandero, matriculó como taxis en los siete primeros meses del año un total de 457 turismos, lo que equivale a una caída del 11,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Cabe destacar que Dacia se beneficia de contar con modelos GLP (gas licuado del petróleo). Una tecnología que se beneficia de la etiqueta ECO de la DGT y, por ende, también puede acceder al centro de las ciudades.

Pero desde el año pasado también cuenta con motores híbridos no enchufables (HEV, por sus siglas en inglés), los cuales han desplazado al GLP.

Es lo que ha pasado con el Jogger, el modelo más demandado por los taxistas de la marca rumana, propiedad del Grupo Renault. Se trata de un turismo con capacidad para siete pasajeros y que también se beneficia de contar con una motorización GLP.

Así, las ventas de este modelo con tecnología HEV se incrementaron un 13,7% en los siete primeros meses del año, hasta las 306 unidades. Es decir, dos de cada tres ventas como taxis que realiza Dacia corresponde al Jogger híbrido no enchufable.

Por su parte, las matrículas del Jogger con motorización GLP entre enero y julio se redujeron un 42,3%, hasta las 135 unidades.

Los que crecen

Tan sólo son cuatro marcas las que incrementan sus matriculaciones de modelos como taxis: Ford, Renault, Fiat o Peugeot.

A excepción de las marcas de Stellantis, cuyas matrículas se duplican pero son nimias (ocho unidades para Fiat y seis para Peugeot), Ford es quien tiene una cuota más elevada de las cuatro.

La marca del óvalo logró matricular entre enero y julio 97 unidades, lo que supone un incremento del 26% en la comparativa interanual. Y lo hace con el Kuga, el único modelo que fabrica Ford en la factoría valenciana de Almussafes, en sus versiones híbrida no enchufable (HEV) e híbrida enchufable (PHEV).

Renault, por su parte, ha duplicado las unidades matriculadas como taxis en los siete primeros meses del año, con un total de 60 unidades, lo que le permite tener el 1,5% de la cuota de mercado sobre estos modelos.

La firma del rombo ha logrado más que duplicar estas matriculaciones debido a su apuesta por los modelos híbridos no enchufables, una situación de la que también se beneficia en toda Europa.