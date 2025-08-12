Un asesor financiero alerta de una estafa común en los coches de España: "Pueden hasta vaciarte la cuenta bancaria"

Entre los engaños relacionados con coches, hay una nueva moda de la que tal vez usted no había oído hablar. Afecta a todos aquellos conductores que aparquen en la vía pública. Estas incidencias se han registrado desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además de en Málaga. Y desde algunos medios, donde se asegura que ha habido casos en Bilbao.

Javier, asesor financiero, informa desde sus redes sociales, previniendo a los conductores sobre lo que deben conocer para no caer en este tipo de abusos."Pueden hasta vaciarte la cuenta bancaria", asegura el entendido.

Esta trampa se produce cuando el conductor, tras aparcar en la calle, encuentra un papel como si le hubieran sancionado, en él, hay un código QR, el que por supuesto no se debería escanear. Si se hace podrán sustraer toda clase de datos, ya que se puede producir una descarga indeseada del software del dispositivo.

Imagen de un coche estacionado. Getty Images

El documento pretende imitar una multa de La Dirección General de Tráfico (DGT), pero nada más lejos de la realidad. "Si tienes dudas, acude a la policía o consulta a la DGT", comenta el entendido, de este modo, en el video publicado en sus redes sociales.

La propia DGT nunca notificará a los conductores a través del correo electrónico, esto es otra posible estafa que se debería intentar evitar, no accediendo a los enlaces o páginas web extrañas. Siempre informarán de una sanción a través de cartas certificadas o boletines oficiales.

Un método para asegurarse de que un código QR no tiene indicios fraudulentos es la utilización de aplicaciones de lectura de este tipo de enlaces rápidos, con lo que se pueda asegurar las URL antes de acceder a ellas.

También, el organismo propone una serie de consejos a seguir para evitar este tipo de embelecos, entre ellos se incluye no abrir correos desconocidos, lo mejor es eliminarlos directamente, además, de no responderlos en ninguno de los casos.

En cuanto a los enlaces, si se recibe alguno de una persona o empresa sospechosa revisarlos, puede ser vital, al igual que desconfiar de aquellos que se encuentren acortados, junto con la recomendación de no abrir los ficheros adjuntos al mensaje.

Si entramos en el mundo de los dispositivos electrónicos, mantener actualizados los sistemas y contar con un antivirus puede protegernos ante situaciones fraudulentas, además, de utilizar contraseñas sin permiso del administrador y con diferentes caracteres.