Polo Satrústegui (Hyundai): "Génesis tendrá red propia y distribución tradicional en Madrid, Barcelona y Valencia"

Polo Satrústegui (Madrid, 1965) es el presidente y director general de Hyundai Motor España. Es el máximo directivo de la compañía surcoreana desde finales de 2023, pero acumula más de una década como director general de la firma en España.

El directivo madrileño atiende a EL ESPAÑOL-Invertia en un momento dulce para la marca y antes de tomarse un breve descanso vacacional para afrontar la recta final del ejercicio.

Un año que ha estado marcado por el incremento de las ventas en el mercado español, a diferencia de lo que sucede en los principales mercados comunitarios.

Lo cierto es que el grupo surcoreano aterrizará el año que viene en España con la marca Génesis, la firma premium del consorcio automovilístico.

Ahora bien, Satrústegui tiene claro que "Génesis es una marca de Hyundai, pero no tiene nada que ver ni por diseño, ni por calidad, ni por prestaciones, ni con Hyundai ni con Ioniq (la división de eléctricos de la marca surcoreana)".

La estrategia con la que aterrizará esta nueva enseña premium pasará por la introducción "de tres modelos eléctricos en Madrid, Barcelona y Valencia y luego iremos incorporando más provincias en función de cómo vaya evolucionando la marca en volumen", explica el directivo madrileño.

Satrústegui puntualiza: "Servicio posventa vamos a dar en toda España, dado que nos vamos a apoyar en nuestra red de concesionarios". De hecho, añade, que "tenemos entre 10 y 15 puntos de servicio para poder brindarlo a los clientes que nos compren en Madrid, Barcelona y Valencia".

Pero el aterrizaje de Génesis en el mercado español no sólo se circunscribirá a los modelos completamente eléctricos. "A partir de 2028 empezarán a llegar versiones híbridas, híbridas enchufables y con otra tecnología que todavía se está trabajando en ella", matiza el directivo.

Preguntado por cuál será el modelo de distribución en el que se apoyará la nueva marca del consorcio automovilístico surcoreano, Satrústegui reconoce que será "el modelo tradicional de distribución, ni modelo de agencia ni venta directa".

En busca del récord...

En lo que al desempeño del actual ejercicio se refiere, el presidente y director general de Hyundai Motor España afirma que "en la primera mitad del año hemos llegado a 34.000 unidades, que es prácticamente la mitad del plan que teníamos".

Una cifra que al cierre de julio se situó en las 40.830 unidades comercializadas, lo que equivale a un incremento del 4,4% en la comparativa interanual.

"Tenemos la previsión de vender 68.000 unidades este año y estamos en línea", reconoce Satrústegui, quien también asevera que "el primer trimestre nos costó un poco el arranque, dado que la llegada del Inster coincidió con la falta del plan Moves 3, pero en este segundo trimestre ya hemos empezado a recuperar ritmo".

Tan satisfactorio está siendo el actual ejercicio que España es el primer mercado por cuota de mercado en el Viejo Continente para la marca, "con bastante diferencia y somos terceros en volumen", apostilla el directivo madrileño.

... y de otro plan Moves

Pero el máximo ejecutivo de Hyundai en España también se muestra optimista a la hora de que este año se matriculen 100.000 vehículos completamente eléctricos en el mercado patrio.

"Es cierto que en todo esto el Plan Moves no ha ayudado, ya que los primeros tres meses del año fueron casi perdidos. El Moves estaba en una situación de bloqueo, aunque luego se aplicó con carácter retroactivo sólo para los particulares, no para las empresas", explica Satrústegui.

Añade: "A partir de ahí sí que se ha visto que se ha reactivado la venta de vehículos eléctricos y enchufables, pero empezamos a ver también comunidades donde los fondos se acaban, esperamos que pueda haber una ampliación del presupuesto".

Y es que hay comunidades autónomas como Madrid y Galicia que ya han agotado los incentivos a la compra de este tipo de vehículos. De hecho, otras están próximas a hacerlo.

Satrústegui hace hincapié en que "la medida a corto plazo ayudaría a que no se parara el mercado, y esperamos que a medio plazo podamos contar con un plan donde las ayudas funcionen de otra manera. Que la ayuda se pueda cobrar en el momento de la venta o algo más parecido al Plan Reinicia Auto+".

Preguntado por cómo han evolucionado las ventas de modelos completamente eléctricos en lo que va de año, Satrústegui argumenta que "el primer trimestre no fue bueno". La razón que esgrime se explica porque la prórroga del plan Moves 3 no se aprobó hasta comienzos de abril y el Hyundai Inster, el modelo eléctrico pequeño de la compañía, llegó en el primer trimestre.

No obstante, el directivo explica que "el segundo trimestre fue muy bueno para nosotros, ya que, prácticamente, los eléctricos están pesando más de un 10% de nuestro volumen".

Sobre si la falta de fondos del plan Moves 3 afectará a las previsiones que tienen de cara al ejercicio, el presidente de Hyundai España asegura que "todo afecta" aunque confía en que antes de que estos se acaben "pueda haber alguna reacción por parte del Gobierno".

Apuesta por el hidrógeno

Hyundai y Toyota son las dos únicas marcas que comercializan en el mercado español turismos de hidrógeno. Una tecnología que ha decidido abandonar recientemente el grupo Stellantis. Pese a ello, Satrústegui reconoce que el desarrollo de esta tecnología en Europa avanza "más despacio de lo que se pensaba".

"Nosotros seguimos apostando por el hidrógeno", añade el presidente de Hyundai España, quien añade que "lo que vemos es que a futuro quizá el hidrógeno encaje mejor en vehículos como autobuses, camiones, furgonetas y SUV grandes más que en coches medianos o pequeños".

"Al final está claro que la aplicación del vehículo 100% eléctrico en vehículos pesados es complicada por el peso de las baterías, no tanto por el tiempo de carga, sino sobre todo por el peso de las baterías, problema que no tienen los vehículos de hidrógeno", aclara Satrústegui.

"En vehículos medianos, el eléctrico creo que será la tecnología que se vaya a imponer a futuro. También un poco por coste, descartando los vehículos de combustión por un tema regulatorio, no porque sea una tecnología que no pueda seguir desarrollándose, pero para un coche pequeño tendrá más sentido un eléctrico que uno de hidrógeno", recalca.

Regulación

En materia regulatoria, Satrústegui aclara que en relación a la normativa CAFE, destinada a reducir las emisiones de CO2 en las ventas de vehículos y cuyos criterios fueron flexibilizados por Bruselas para dar más margen a los fabricantes, "no ha habido una relajación en cuanto a los objetivos, lo que se deja es que como este año todavía el mercado no ha cogido el ritmo suficiente, pues se puede compensar con 2026 y 2027, pero eso no quiere decir que se haya relajado el objetivo".

De hecho, el presidente de Hyundai España detalla que "si no cumples los objetivos en los tres años, la multa que te cae es por tres".

En relación a la normativa Euro 7, en la que se incluyen límites de emisiones de partículas de freno y de neumáticos para turismos y furgonetas", Satrústegui avanza que "los motores diésel prácticamente van a desaparecer y los motores de gasolina se van a encarecer todavía un poquito más para cumplir con la misma".