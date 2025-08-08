Un mecánico no se corta y alerta sobre este error común en el aire acondicionado del coche: "Nos puede costar la vida"

Si usted siente que al montarse en el coche el aire acondicionado emite olores desagradables, hoy está de suerte, Juan José, mecánico entendido en la materia, da la clave para evitarlo.

Para solucionar este problema, lo que debe hacer es desconectar el botón del sistema justo antes de apagar el motor del coche, dejándolo un tiempo funcionando únicamente con el aire de la calle.

Lo que se conseguirá haciendo esto es que la condensación que se crea al utilizar el aire, se elimine del sistema. "Esa humedad es el principal causante de malos olores dentro del circuito", comenta el entendido.

Imagen de un conductor con mal olor en el aire acondicionado. Getty Images

Si ya huele mal y este método de prevención no le sirve, tranquilo, también traemos la respuesta para solucionarlo. "Vas a tener que usar un bactericida para quitar esas bacterias que tienes ahí proliferando", aclara Juan José.

El producto que el entendido recomienda se puede encontrar en diferentes formatos: aerosoles, líquidos o incluso con sistemas de gas. De este modo lo muestra Juan José desde el vídeo publicado en sus redes.

La mayoría de los coches cogen el aire acondicionado por la zona del motor, para no respirar gérmenes, hay un sencillo consejo que muestra el experto desde otro de sus videos y que, también, se debería aplicar. "Te puede salvar la vida", argumenta Juan José.

Y aunque el sistema suele estar protegido por una goma, si existe alguna clase de fuga de una de las piezas del motor, lo que pueda soltar, puede acabar en el sistema, siendo, por lo tanto, lo que respire usted dentro del coche.

Lo que va a ocurrir es que tanto el conductor como el pasajero acabarán intoxicados por gases dañinos. "Nos puede costar la vida", recalca de nuevo el experto.

Por ello, la recomendación del mecánico es abrir el capó, con este simple gesto, conseguirás que las toxicidades que se encuentren en su interior salgan, evitando pasar al interior del coche.

Ya que el circuito está pensado para el coche cuando está en circulación, los gases de escape no se acaben respirando dentro, gracias al sellado que lleva. Sin embargo, cuando estamos parados, el coche no está diseñado para tener el mismo flujo, de ahí la necesidad de abrir el capó.

"Tampoco vale poner la recirculación", comenta, debido a que respirarás el mismo aire viciado que va emitiendo el coche.

Una recomendación que hace el entendido es comprar un detector de gases, con lo que podrás saber en todo momento si corres algún riesgo innecesario dentro del habitáculo del coche.