General Motors y Hyundai desarrollarán cinco vehículos para el mercado americano que estarán disponibles en 2028

General Motors y Hyundai desarrollarán vehículos de forma conjunta para el mercado americano. Se trata de una asociación en la que se llevará a cabo la producción de cinco vehículos que llegarán al mercado en 2028.

Tanto la multinacional norteamericana como la surcoreana se centrarán en el desarrollo de cuatro vehículos para Centroamérica y Sudamérica. Se trata de los primeros vehículos de una alianza forjada en septiembre de 2024.

Entre estos vehículos se incluyen un SUV compacto, un automóvil y una camioneta pickup, así como una camioneta pickup mediana, todos con la flexibilidad de utilizar sistemas de propulsión de combustión interna o híbridos. Pero también desarrollarán una camioneta comercial eléctrica para Norteamérica.

Ambas compañías esperan que las ventas de los vehículos desarrollados conjuntamente superen los 800.000 vehículos al año una vez que la producción esté completamente ampliada.

Con esta asociación, General Motors liderará el desarrollo de la plataforma de camionetas de tamaño mediano, mientras que Hyundai liderará el desarrollo de la plataforma de vehículos compactos y furgonetas eléctricas.

Las dos compañías compartirán plataformas comunes y desarrollarán interiores y exteriores únicos en consonancia con sus respectivas marcas.

Ya están en marcha los trabajos de diseño e ingeniería de los nuevos vehículos para los mercados de América Central y del Sur, que se lanzarán en 2028. Asimismo, la furgoneta comercial eléctrica se fabricará en Estados Unidos a partir de 2028.

José Muñoz, presidente y consejero delegado de Hyundai Motor Company, ha explicado que "la colaboración estratégica de Hyundai con General Motors nos ayudará a seguir ofreciendo valor y opciones a nuestros clientes en múltiples segmentos y mercados de vehículos".

Shilpan Amin, vicepresidente senior de General Motors y director global de compras y cadena de suministro, ha añadido que "estos primeros vehículos desarrollados conjuntamente demuestran claramente cómo General Motors y Hyundai aprovecharán nuestras fortalezas complementarias y nuestra escala combinada".

Otras sinergias

Además del desarrollo conjunto de estos vehículos, las compañías automovilísticas también han planeado iniciativas conjuntas de abastecimiento en Norteamérica y Sudamérica para materiales, transporte y logística.

Entre las operaciones conjuntas también se contemplan las relacionadas con materias primas, componentes y otros sistemas.

Asimismo, Hyundai y General Motors acordaron explorar la colaboración con acero de bajas emisiones en carbono.