Advierte sobre la pieza de este coche eléctrico en España y lo deja claro: "Puede costarte la vida"

En la era de los nuevos modelos de coches se han producido muchos cambios tanto en su fabricación como en sus propios componentes. A esto se suma las nuevas condiciones en las ciudades, incluyendo las Zonas de Bajas Emisiones, por las que muchos han cambiado su vehículo para poder circular.

Dos expertos explican desde su desguace algunos de los problemas que pueden ocasionarles a las personas que toque en el interior de los coches eléctricos."Puede costarte la vida", admiten los entendidos.

En el ejemplo, hacen referencia a cómo un modelo que ha tenido un accidente, en concreto un Kia Sportage del 2024, ha doblado la tubería del aire acondicionado por el propio impacto, lo que ha derivado en graves consecuencias.

Imagen de un coche eléctrico cargándose. Getty Images

En el impacto también se ha visto afectado el conector del alternador, que este mismo ha colisionado con todo el bloque motor, lo que ha implicado una derivación de alto voltaje, es decir, un cambio en la dirección de la corriente.

"Una cosa tan simple que todos hacemos como medir el aceite, nos podría matar", comenta el entendido. Esto se debe a que la varilla, al ser de hierro, es un conductor de energía, por lo que los voltios que se encuentren en el vehículo se transmitirán al cuerpo de quien lo esté manipulando.

En el video publicado en sus redes también hacen referencia a un policía que falleció intentando cambiar unas pastillas de freno de este tipo de vehículos, ya que estaba conectado a la corriente. Por lo que extremar la precaución es vital, de este modo lo muestran los diestros.

Por lo que si necesita comprobar alguna pieza, aparte de tomar las medidas pertinentes antes de hacerlo uno mismo, los entendidos recomiendan acudir a un experto. Entre las averías más frecuentes en este tipo de modelos se destacan las siguientes.

Los fallos en las cargas es algo habitual, esto puede llegar a ser porque el conductor no manipule de manera correcta el cargador, doblándose él o el mismo pin del conector, evitando el suministro de corriente.

Otra avería puede encontrarse en el sistema de frenada regenerativa, con el que el coche recupera parte de la energía empleada al frenar, si este falla, no se acumulará la energía, se puede apreciar cuando en la pantalla que detalla el cambio de la energía a combustible no altera su color como de costumbre.

El software de los eléctricos se actualiza cada cierto tiempo, si el proceso no se realiza el coche puede incluso no arrancar, en este caso se debería resetear el sistema para que active de nuevo su funcionamiento.

Algo de lo más costoso de este tipo de modelos es su batería, si esta se estropea, no saldrá barato. Las marcas suelen ofrecer una mayor garantía por estos modelos debido a su batería, ya que su cambio parte de los 6.000 euros hacia delante.