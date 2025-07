El aviso del mecánico Enrique sobre el fallo de esta pieza en el coche: "Tienes que sustituir la válvula"

"Muchas veces no guarda relación una avería con las consecuencias de la misma", así comienza Enrique, mecánico, la explicación de uno de los fallos que pueden sucederle a su coche.

El problema que expone es un turbo de geometría variable, esto quiere decir que es un tipo de compresor que utiliza el rendimiento del motor para que los gases fluyan hacia la turbina, mejorando de este modo la eficiencia y potencia.

Este funcionamiento se activa mediante vacío, el cual se utiliza para varias cosas, como para la parada suave o la mariposa, encargada de regular la cantidad de aire que entra al motor. Además, de la válvula de conmutación, de la refrigeración del filtro de combustible.

Imagen del motor de un coche. Getty Images

Para explicar el problema, antes es preciso aclarar el funcionamiento del sistema. En el filtro de combustible, se mezcla la gasolina con el refrigerante, por lo que el combustible acaba fluyendo por la junta de la culata, la cual sella su unión, una pieza fundamental que evita las pérdidas de compresión.

La culata llega a estar a altas temperaturas, 200 o 300 grados cuando el motor está caliente. Por lo que es muy peligroso devolver ese combustible tan caliente al depósito. Se debe refrigerar, además de calentarlo cuando hace mucho frío. "Es un estabilizador muy útil", aclara.

La válvula para que esto suceda se abre o no en función de las necesidades del servicio, por lo que si el turbo tiene un vacío y tenemos una pérdida, el circuito no avanza. Por lo que el turbo no se activa para bajar la temperatura, viéndose reflejado en el coche cuando no tiene potencia; de aquí el problema.

De este modo muestra el ejemplo el mecánico desde el video publicado a través de sus propias redes sociales, donde da consejos sobre coches y muestra distintas averías.

Por lo que para que el coche tenga vacío se debe sustituir la válvula. El entendido muestra que al coche que le sucede esto es un 1.900 TDI, 130 CV, AVF con seis velocidades, debido a que este modelo cuenta con un inyector bomba. "Mejor motor del mundo", revela.

Para saber si usted se encuentra ante esta situación, con un vacuómetro, lo conecta a la pieza y si no se genera vacío hasta que condena la propia tubería, significará que está ante este error. Si sucede esto en su coche, es cuando debería cambiar la válvula de conmutación de combustible.