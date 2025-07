El coche eléctrico de 700 CV que carga en pocos minutos y cuesta 200.000€: “No es un deportivo, es un gran turismo”

El coche es una bestia. Y no lo decimos nosotros, lo dice Diego Soria,@diegosoria_ve, el tiktoker especializado en motor que se ha convertido en una referencia entre quienes buscan información sobre coches híbridos y eléctricos.

Esta vez, el protagonista de su vídeo no es un coche cualquiera: se trata del Maserati GranTurismo eléctrico, recién lanzado al mercado. Desde que comienza su vídeo, el creador de contenido lo deja claro. No solo está conduciendo un coche de lujo, sino uno que representa el salto de una marca histórica hacia la movilidad eléctrica.

Este modelo de lujo es 100% eléctrico y cuenta con más de 700 caballos de potencia. Y aunque la cifra impresiona, no es lo único que destaca. “Lo que más me gusta de este coche es su estética”, asegura. Y no es para menos. El diseño es una combinación de elegancia, deportividad y presencia. En resumidas cuentas: un coche que impone solo con verlo pasar.

Más allá del diseño, otro de los grandes argumentos es su capacidad de carga. El Maserati admite potencias de hasta 300 kW, lo que permite recargar del 20 al 80 % de su batería en menos de 20 minutos. Un dato clave si se tiene en cuenta que su autonomía real ronda los 350 kilómetros.

¿Suficiente? Dependerá del tipo de conducción y del uso, pero sin duda es una cifra competitiva dentro del segmento. Eso sí, el experto avisa: no esperes un coche con comportamiento radical en carretera. A pesar de su potencia, no es un deportivo puro, sino un gran turismo.

Es largo —casi cinco metros— y está pensado para disfrutar del viaje, más que para atacar curvas. Aun así, es el modelo más rápido de esta gama de Maserati. Y entonces llega la gran pregunta. La que todos se hacen al ver este tipo de coche: ¿cuánto cuesta? La respuesta no es que sorprenda a sus seguidores, pero impone un poco.

Algo más de 200.000 euros. Una cifra que lo convierte en un capricho reservado a unos pocos, aunque cada vez más presente en los garajes de quienes quieren lujo, tecnología… y silencio bajo el capó.