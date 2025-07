Me multaron sin pasar por un radar y sin que nadie me parara: "Pensaba que solo controlaban la velocidad"

Pensaba que solo te podían multar por correr, pero un día me llegó una sanción de 200 euros y no entendía nada. No había pasado por ningún radar. No me había parado la Guardia Civil. Ni siquiera sabía que había hecho algo mal… hasta que descubrí esto: la DGT me había grabado sin que yo lo supiera.

Y no soy el único. Cada vez más conductores en España reciben multas en casa sin haber sido detenidos. ¿El motivo? La Dirección General de Tráfico ha desplegado un sistema de cámaras inteligentes que vigilan mucho más que la velocidad. Y lo hacen sin avisar.

A simple vista no parecen radares. Están en pórticos de autovía, en zonas urbanas, entradas y salidas de ciudad. No hay señales. No hay luces. Pero sí graban. Y lo que captan puede costarte caro.

Estas cámaras de alta resolución, combinadas con inteligencia artificial, son capaces de detectar si estás usando el móvil mientras conduces, incluso aunque lo tengas en las piernas o apoyado sobre el volante. También comprueban si llevas el cinturón abrochado o si tu coche circula sin ITV o sin seguro.

Y si detectan una infracción, la multa llega sola. Usar el móvil: 200 euros y 6 puntos del carné. Sin cinturón: 200 euros y 4 puntos. ITV caducada: 200 euros. Y circular sin seguro puede costarte hasta 1.500 euros.

Estas cámaras están conectadas directamente a la base de datos de la DGT. Detectan la matrícula, cruzan la información y, si hay algo fuera de regla, generan automáticamente la sanción. Sin que nadie te pare. Sin que tú te enteres… hasta que es tarde.

Muchos aún piensan que basta con no pasarse de velocidad. Pero esa época quedó atrás. Ahora, lo que haces con las manos, con el cinturón o con el teléfono también se vigila. Aunque tú no lo sepas.