"Te apuesto lo que quieras a que no conocías este truco": la recomendación de Julián Cruz, experto en automoción

Un 62,8% de los conductores utiliza el móvil cuando circulan, según los datos de Axa. Las pantallas de los coches cada vez son más esenciales para los que se encuentran al volante. En especial las aplicaciones como Google Maps o simplemente, para poner música.

Una de las modernizaciones es conectar el móvil consiguiendo una segunda pantalla de este en el salpicadero. Una de las más conocidas es Apple CarPlay. Julián Cruz, experto en coches desde las redes sociales, nos da distintos trucos que pueden sernos muy útiles.

El primero de ellos les va a solucionar la vida a todos esos conductores olvidadizos. "Si no te acuerdas dónde has aparcado el coche, pregúntaselo a Siri", comenta. De este modo, desde el Maps de tu teléfono, podrás encontrar la calle donde has aparcado.

Imagen de ejemplo de una pantalla de coche con Apple CarPlay. Getty Imagenes

"Te apuesto lo que quieras a que no conocías este truco", comenta. El segundo de ellos es que cuando tengas el móvil conectado, si realizas una captura en él, también se hará en la pantalla de tu coche, algo muy útil para, por ejemplo, guardar una imagen del plano en la ubicación en la que estés.

Por último, algo que seguro que muchos han intentado, es modificar la situación de la configuración de los iconos de tu pantalla como si fuera tu iPhone, pulsando y arrastrando. Bien, aunque creyeras tras hacer esto que no se podía cambiar, no es así.

La forma correcta es desde tu teléfono, accediendo a la aplicación de ajustes, posteriormente, generales hasta llegar a CarPlay, seleccionando tu coche. De este modo, lo explica el experto desde sus redes.

Desde ahí podrás personalizar las aplicaciones mediante un orden descendente, posicionando la que quieras tener en primer lugar en la primera posición y así sucesivamente.

Normalmente, esta función del teléfono se conecta mediante el propio cable que lo carga, pero no mucha gente sabe, que existen ciertos dispositivos que permiten la conexión de manera inalámbrica.

Por ejemplo, el adaptador inalámbrico, actualización 2025 Wireless, disponible en Amazon, su precio es de 19,04 euros. El modelo promete estar listo de manera muy sencilla, por vía Bluetooth "sólo se configura la primera vez", explican.

Con estos trucos y el dispositivo conseguirás un uso mucho más sencillo, ahorro de tiempo y, sobre todo, disminuir las distracciones al volante en búsqueda de aplicaciones o problemas con los cables conectados al móvil mientras circulas.