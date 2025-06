Ester González, estudiante y víctima del hurto de moda en los coches: "Me jodieron el curso, me quitaron todo"

Los robos están a la orden del día y al igual que los nuevos tiempos, los ladrones también han modernizado sus técnicas. Con únicamente su teléfono son capaces de ver si hay dispositivos electrónicos en tu coche.

Para detectarlo utilizan el bluetooth o wifi, si les aparece que existe una conexión activa, descubren que en ese habitáculo hay tecnología, que les interesa. Si el ladrón es más refinado, puede contar con dispositivos concretos que permiten situar las baterías de litio cercanas.

Este dispositivo localiza las baterías sin necesidad de que estén ni siquiera encendidas o conectadas. La recomendación de la Guardia Civil, es no dejar dispositivos y si es necesario, por lo menos, que no estén a simple vista.

Imagen de robo en un coche. Getty Imagenes

Ester González, estudiante, sufrió un hurto en su coche cuando se encontraba en la universidad donde estudia, "me quitaron todo lo que tenía, el ordenador, iPad, monedero, e incluso unas gafas de sol" explica la afectada.

Lo primero que hizo la víctima, fue denunciar el suceso. Los propios agentes, le confirmaron que los ladrones utilizaban un detector de dispositivos electrónicos, a la vez, que un objeto, que utilizaron para abrir el coche sin forzarlo.

¿El seguro cubre el ordenador que me han robado? Si te ves en esta situación, siento decirte que la mayoría de las aseguradoras sólo cubren aquellos daños que se le hayan ocasionado al vehículo.

En el caso de Ester González, asegura que ella misma tenía un seguro de su iPad, pero al ser de robo y no hurto como es el caso, no consiguió ninguna clase de compensación por los objetos sustraídos."Me jodieron el curso, me quitaron todo", comenta.

Para que se cubra lo que se encuentra en el coche, debes haber incluido previamente ciertos artículos en tu póliza, como la radio. "Un requisito que, además, de ser necesario para garantizar la cobertura, resulta ser obligatorio, ya que el tomador, tiene el deber de declarar todos los accesorios presentes en su vehículo", aclara el RACE.

Sin embargo, las pertenencias más comunes, como el portátil o el teléfono, al no ser considerados como parte del coche, no se cubren.

Tenga presente, que lo primero que debe hacer, si se ve en esta situación, es acudir a los cuerpos de seguridad y formalizar la denuncia lo más rápido posible, como hizo la víctima en el caso anterior.

Si además, tenías documentación o las llaves de casa, podrían incluso entrar en tu vivienda, por lo que la recomendación es cambiar inmediatamente tu cerradura.

Por lo que, principalmente, intenta no dejar pertenencias para evitar poder estar en esta situación, además, de tener discreción y no aparcar en lugares poco frecuentados.