Helena, conductora, critica con las empresas de coches de alquiler: "Me pone de los nervios siempre y no falla"

El crecimiento de este servicio de alquiler de vehículos aumentó un 20% aproximadamente durante el pasado 2024, respecto al año anterior, según los datos de la Agencia EFE.

Debido a este hecho, afirman que "el sector del ‘rent a car’ supone entre el 17 % y el 20 % de los vehículos nuevos que se compran en el país". Del mismo modo,han incrementado sus precios junto con los intereses.

Por ello, hoy traemos la solución para el ahorro de muchos este verano. Helena, usuaria del servicio, da los consejos que estabas buscando para conseguir el mejor precio. El primero de ellos es Do you Spain.

Imagen de un vehículo de alquiler. Getty Imagenes

Se trata de una aplicación, en la que se comparan los precios de distintas compañías de alquiler, dándote la mejor opción que se adapte a tus precios y necesidades. Así lo dice Helena, "no he encontrado ninguna que te ofrezca precios tan bajos".

Del mismo modo, su recomendación es siempre elegir un seguro a todo riesgo, " te evitas problemas y podrás estar todo el viaje supertranquilo", asegura. Puedes contratar el servicio, directamente, mediante la aplicación nombrada.

"Hay una cosa que hacen las compañías que, a mí, me pone de los nervios siempre y no falla". Explica que cuando acudes a la recogida del vehículo, los profesionales comentan " que el seguro que has contratado con el intermediario no vale para nada".

Helena explica que únicamente hacen esto debido a que ellos mismos trabajan mediante comisión por cada seguro que contratan, ofreciéndote el oficial de la empresa para conseguirla.

"Pero ten en cuenta que si no lo contratas con la compañía, te van a pedir una tarjeta de crédito a modo de fianza", explica. Esto lo hacen como medida de protección, por lo que pueda sucederle al coche o como dice, "por si te da por robarlo".

¿Cómo hacer la búsqueda?

Uno de los filtros más importantes es el que indica el combustible, asegúrate de que siempre esté lleno al coger el coche, por lo que lo adquirirás con el depósito lleno y del mismo modo, tendrás que devolverlo, comprueba que lo entregas de este modo, ya que si no, te penalizarán.

Por el contrario, si coges la opción llena/vacío, la compañía "te cobra una pasta por llenar el coche", aclara.

El segundo punto a destacar es el kilometraje, esto depende del tipo de viaje que hagas y la cantidad que vayas a recorrer, así hace referencia, "si no se va mucho de precio yo te recomiendo coger ilimitado", así lo explica la entendida en las redes.

Recuerda, cuando te lo entreguen míralo entero, "marca cada rasguño", recalca. Algo que puedes hacer es grabarlo con tu móvil, para que en el regreso, no te puedan poner ninguna pega.

Del mismo modo, que si encuentras algún error, no dudes en comunicarlo para que te hagan un cambio a otro modelo similar, si no tienen, debe ser uno de gama superior.

Ten cuidado si te multan, ya que aparte de la sanción tendrás que pagar 50 euros por la gestión. Con toda esta información e indicaciones, asegúrate de tenerlas en cuenta antes de alquilar un coche para evitarte así problemas innecesarios.