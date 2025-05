China acapara más del 70% de la producción mundial de vehículos eléctricos, mientras que Europa se estanca en el 14%

El desarrollo del vehículo eléctrico corresponde a un único actor: China. El gigante asiático es el principal mercado con una penetración importante en las ventas de vehículos eléctricos.

Todo ello fruto de que hace años decidió apostar por el desarrollo y aprovisionamiento de materias primas necesarias para su producción. Así las cosas, mientras que en China las matriculaciones de vehículos eléctricos son algo normal y mayoritario, en otras regiones del mundo aún sigue siendo algo exclusivo.

El año pasado se produjeron en todo el mundo un total de 92.504.338 vehículos, un 1% menos que el ejercicio anterior. De esta cifra, 17,3 millones de vehículos correspondieron a modelos eléctricos, un 25% más que el ejercicio anterior, según datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

Pues bien, del total de vehículos eléctricos fabricados el año pasado, China produjo el 71,6% de todos ellos, hasta alcanzar los 12,4 millones de vehículos. Esta gran cuota de mercado sobre el total mundial obedece a la expansión de los fabricantes nacionales.

Por poner estas cifras en contexto. En 2021 la producción de vehículos eléctricos por parte de los fabricantes chinos en su mercado doméstico suponía el 66%. El año pasado esta cifra escaló hasta el 80%. Pese a los numerosos planes de inversión en el extranjero anunciados por los fabricantes chinos, sobre todo en Europa, la producción de coches eléctricos no ha aumentado.

De hecho, la fabricación de modelos eléctricos de los fabricantes chinos fuera de China representó menos del 2% de su producción mundial en 2024.

Europa se sitúa como la segunda región más grande del mundo en la producción de vehículos eléctricos. Ahora bien, la fabricación de este tipo de vehículos se estancó en 2,4 millones de automóviles, lo que supone el 13,8% del total mundial.

Los fabricantes de automóviles europeos estuvieron detrás de casi el 80% de la producción total de la región. Ahora bien, mientras que los fabricantes alemanes elevaron la fabricación de modelos eléctricos en la UE un 5%, los franceses la recortaron más de un 15%, hasta producir cerca de 420.000 unidades.

Mientras tanto, hubo un aumento de seis veces en la producción de la UE por parte de los fabricantes estadounidenses entre 2021 y 2024, liderado por Tesla y Ford en Alemania. Esto contribuyó a que la participación de los fabricantes extranjeros en la producción de la UE alcanzara aproximadamente el 20% durante el año pasado.

Previsiones

De cara al presente ejercicio, la IEA prevé que las ventas de vehículos eléctricos superen los 20 millones de unidades. Este guarismo equivale a que una de cada cuatro ventas de automóviles durante este año corresponderá a modelos de batería.

Fatih Birol, director ejecutivo de la IEA, apunta que "para finales de esta década, se prevé que sean más de dos de cada cinco coches, a medida que los vehículos eléctricos se vuelvan cada vez más asequibles".

Por regiones, la IEA estima que China comercializará más de 14 millones de vehículos eléctricos, lo que supondría un incremento del 27% en comparación con 2024.

Además, gracias al programa de sustitución de vehículos antiguos, se prevé que la cuota de ventas de vehículos eléctricos en China alcance el 60% en 2025.

En el caso de Europa hay que recordar que la Comisión Europea ha dado más margen a los fabricantes para cumplir con los objetivos de emisiones de CO2. Una decisión que ha sido respaldada tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo de la Unión Europea.

Así las cosas, la IEA prevé que las ventas de vehículos eléctricos en Europa alcancen los 4 millones de unidades. Esto implicaría que este tipo de tecnología alcanzaría una cuota de mercado del 25%. Ahora bien, cabe recordar que los principales países comunitarios están recortando los incentivos para comprar este tipo de modelos. Por ello, Reino Unido, que establece a los fabricantes un objetivo de ventas eléctricas del 28% para este año, se sitúa como adalid en la región.

En el caso de Estados Unidos, el presidente Trump no es muy amigo de los vehículos eléctricos —a no ser que sean los de su amigo Elon Musk, con quien no titubea a la hora de actuar como un director de ventas de un concesionario en plena Casa Blanca—.

La Orden Ejecutiva 14154 ordenó reconsiderar los incentivos a los vehículos eléctricos. Si a ello se suma el alza arancelaria, la IEA estima que las ventas de vehículos eléctricos aumentarán este año un 10%.

El precio sólo cae en China

En cuanto al precio promedio de los vehículos eléctricos, tan sólo registran descensos en China. La razón de este descenso se explica por la creciente competencia de los fabricantes chinos, así como por la caída de los costes de las baterías.

Así, el 66% de todos los vehículos eléctricos vendidos en China el año pasado tuvieron un precio inferior al de sus equivalentes convencionales, incluso sin incentivos a la compra.

Ahora bien, esta situación sólo se produce en China. En Alemania el precio promedio de un modelo eléctrico era un 20% más alto que el de su homólogo de combustión. En Estados Unidos este precio promedio era hasta un 30% más elevado.