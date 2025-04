Una quinta parte de los puntos de recarga públicos instalados en España no está operativo al cierre de marzo

El despliegue de la infraeestructura de recarga pública en España ha dado un salto exponencial en el primer trimestre del año. Durante los tres primeros meses del ejercicio se han instalado 7.633 nuevos puntos de recarga y sitúa la red española con un total de 59.430 puntos de acceso público, según los datos del último Barómetro de Electromovilidad elaborado por la patronal de fabricantes (Anfac).

Ahora bien, pese a este crecimiento es importante destacar que más de una quinta parte de los puntos instalados no está operativo. Del total de puntos instalados, 13.072 puntos no se encuentran operativos por distintos motivos, o bien no están conectados a la red eléctrica o bien están averiados. De esta manera, los puntos de recarga públicos instalados y operativos en España se sitúa en los 46.358.

En cuanto a la red de recarga ultrarrápida, es decir, aquella cuyos postes superan los 150 kW de potencia, al cierre de marzo tan solo supone el 8,6% del total de los puntos operativos y el 6,7% de los instalados. España cuenta en total con 4.008 puntos que superan esta potencia y se han instalado en el primer trimestre del año un total de 601 puntos de más de 150 kW y 152 puntos de más de 250 kW.

Desde la patronal destacan la necesidad de incrementar esta red, especialmente en el ámbito interurbano y enfocado para el uso de los vehículos pesados, los cuales necesitan más espacio y mayores potencia a la hora de recargar los vehículos.

Así las cosas, el 54% de los puntos de recarga operativos en España tienen una potencia de hasta 22kW, es decir, carga lenta y suponen el 70% de los operativos. En el primer trimestre del año se han instalado 4.725 puntos de recarga de hasta 22 kW.

Sobre la penetración del coche electrificado hay que destacar que el plan Moves 3 decayó el pasado 22 de enero con el decreto ómnibus. Pese a ello, las matriculaciones de este tipo de vehículos se han incrementado debido a que los fabricantes aguantaron las matriculaciones de este tipo de vehículos a final de año con el fin de matricularlos este año y evitar las sanciones de Bruselas. Unas multas que se han logrado rebajar, dado que los fabricantes contarán ahora con tres años para lograr los objetivos y no solo uno.

Asimismo, el Gobierno aprobó esta semana la prórroga del Moves 3 hasta finalm de año con una dotación de 400 millones de euros y con carácter retroactivo para que los clientes que se compraron un modelo electrificado a lo largo de 2025 puedan beneficiarse de los incentivos. No solo eso, ya que también estará disponible hasta final de año la deducción del 15% en el IRPF, hasta 3.000 euros, por la compra de un modelo eléctrico.

Hasta el momento, y según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el Moves 3 ha permitido apoyar la compra de más de 142.000 vehículos y a la instalación de más de 113.000 puntos de recarga.

Con estos datos, España se sitúa por debajo de la media europea en el indicador global de electromovilidad, que tiene en cuenta los puntos de recarga públicos así como la penetración del vehículo electrificado. Así las cosas, España cuenta con 17,1 puntos, hasta 1,4 más en comparación con el trimestre anterior, mientras que la media de la Unión Europea cuenta con 30,1 puntos.

El Miteco presentará el lunes el mapa oficial

El Miteco ha anunciado hoy que el próximo lunes presentará el mapa oficial de puntos de recarga. El departamento que dirige Sara Aagesen lo dará a conocer tras la quinta reunión del Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (Gtirve), donde están representados tanto el sector de la movilidad eléctrica, como los distintos niveles de la Administración.

La ministra ha asegurado que “el Moves 3 ha sido la primera medida, pero habrá más por llegar, porque entendemos que el sector de la automoción es fundamental en nuestro tejido productivo". La titular de la cartera de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha añadido que este mapa oficial permitirá "dar certidumbre a todos aquellos que hemos apostado por un vehículo eléctrico".