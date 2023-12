Probamos el coche eléctrico más barato que se vende en España… ¿merece la pena su compra?

El coche eléctrico es más caro que uno de combustión tradicional. De esto no hay duda alguna. Para hacernos una idea. El coche de gasolina más barato que existe en el mercado es el Fiat Panda que parte de los 13.000 euros. Y, sin embargo, el coche eléctrico más barato a la venta en España es el Dacia Spring, que comienza en los 20.000 euros. (Aquí puedes solicitar un descuento de 3.170 euros).

Por tanto, estamos hablando de 7.000 euros de diferencia en el precio de venta al público entre uno y otro. Ahora bien… si tenemos en cuenta las ayudas del Plan Moves 3 y las subvenciones del 15% del IRPF, podemos decir que apenas habría diferencia entre el coche de combustión y el eléctrico, al menos de los dos coches citados como ejemplo.

Por este motivo… en EL ESPAÑOL nos hemos preguntado si sería razonable la compra de este coche eléctrico barato, si merece la pena. Y para ello vamos a analizar cuál es el precio, su comportamiento, el consumo y el gasto que supone su uso para una gran ciudad.

Dacia Spring, un coche que viene de china

Antes de analizar el coche en sí mismo conviene recordar que este Dacia Spring proviene de una colaboración realizada entre el Grupo Renault (al que pertenece Dacia) y la marca china Dongfeng. En 2013 ambas compañías formalizaron una empresa conjunta para que Renault pusiera sobre la mesa sus marcas y la experiencia en automoción y Dongfeng abriera las puertas al mercado chino a Renault.

Previamente Renault había presentado en India el Renault Kwid, un pequeño modelo barato, pensado para mercados emergentes de India y Latinoamérica y que se producía en India y Brasil. Por aquel entonces, todavía este Renault barato no estaba pensado para Europa. Poco más tarde, en 2017, comienza a venderse en Latinoamérica, una vez que inicia su producción en el continente americano, en Brasil.

Sin embargo, no será hasta 2019, cuando se presenta la versión eléctrica llamada Renault City K-ZE y del que deriva el Dacia Spring. Este modelo es fruto del acuerdo entre Renault y la china Dongfeng. Recordamos en este sentido que los chinos son el primer mercado del coche eléctrico por volumen, pero también en la fabricación (este modelo se ensambla en Hubei, China) ya que cuentan con toda la cadena de valor de las baterías y los materiales que las incorporan.

Y así es como en 2021 llega a España bajo la marca Dacia. Una operación que tiene sentido que llegue como Dacia puesto que al ser un coche con unos acabados y unas calidades justas es lógico que se comercialice bajo Dacia.

Desde que llega en 2021 y hasta la fecha, Dacia ha comercializado 4.000 unidades del Spring, la mitad de ellas (alrededor de 2.000 coches) en este último año. Además, las ventas son saludables, puesto que la mitad de ellas son a particulares.

Precio del Dacia Spring

El Dacia Spring está a la venta desde 19.590 euros para la versión más esencial con un motor de 45 CV (33 kW). Sin embargo, la variante que aquí probamos es la versión más potente con 65 CV (48 kW) que está disponible desde 21.240 euros.

Si tenemos en cuenta que con el Plan Moves 3 hay unos descuentos de 4.500 euros (sin achatarrar) y también hay unas subvenciones de hasta 3.000 euros en el IRPF, entonces vemos que el precio del Dacia Spring baja hasta los 12.000 euros en la versión más accesible y hasta los 13.740 euros en la versión más potente.

Eso sí, estas ayudas hay que sumarlas en la declaración de la renta y añadir el coste del punto de carga, que también tiene subvención, y el opcional de carga rápida. Por tanto, podríamos decir que este eléctrico Dacia Spring con todas las ayudas y opcionales rondará los 14.000 o 15.000 euros.

¿Y a cambio qué obtenemos? Pues un coche sencillo, muy básico y que prácticamente solo podremos utilizar en el día a día en la ciudad (y la prueba de ello es que se utiliza como coche compartido del carsharing Zity). El Dacia Spring es tan básico que si tuviéramos que puntuarle la nota no sería muy alta en el conjunto formado por chasis, suspensiones, dirección y seguridad.

Como contrapartida luego tiene virtudes como su tamaño, ya que con 3,7 metros de largo tiene un tamaño perfecto para la ciudad porque es muy fácil de aparcar, si bien las plazas traseras están pensadas principalmente para niños.

Además, es un coche que tiene unas calidades justas. Las puertas no tienen un gran aislamiento y el sonido a ‘chapa’ cuando se cierran es algo que no se aprecia en otros coches. Y lo mismo cuando inicias la marcha y se bajan los ‘seguros’ de las puertas… son unos sonidos que dejan entrever que estamos ante un coche muy, muy básico.

Equipamiento razonable

No obstante, y sabiendo lo que hemos ‘comprado’ hay que reconocer que el coche tiene un equipamiento razonable. Por ejemplo, cuenta con alerta de presión de los neumáticos, ABS, airbags frontales y laterales, llamada de emergencia, pantalla táctil de 7 pulgadas, radio digital, climatizador manual, faros de led, cuatro elevalunas eléctricos, limitador de velocidad, ayuda al arranque en pendiente y encendido automático de luces, además de dirección asistida… ¿Qué faltaría? Pues quizás las llantas y poco más, ya que el coche viene bien equipado, o al menos con lo necesario para el día.

Iniciamos la marcha y nada más girar la llave comprobamos que el cuadro de instrumentos marca poco más de 200 kilómetros. Con lo cual todo dependerá del kilometraje que hagamos al día, pero desde aquí ya podemos anticipar que será necesario tener que cargarlo todos los días para evitar sorpresas y salir siempre de casa con el 100%. De ahí que sea necesario tener un punto de carga en casa (es muy sencillo de cargar porque tiene la toma de carga frontal).

En cuanto al consumo, la cifra oficial es de 14,5 kWh. Nosotros pensamos que puede ser una cifra muy similar a la de una conducción real aunque todo dependerá del uso de la calefacción (que funciona bien) o del aire acondicionado y de cuánto circulemos por ciudad o autopista, así como de cuánto pisemos el acelerador.

Si, por ejemplo, solo circulamos por autopista y es invierno la autonomía rondará los 120 kilómetros porque el gasto subirá a 17 kWh. Por el contrario, si estamos en ciudad continuamente y no el clima es suave la autonomía subirá hasta los 250 kilómetros con un gasto de unos 10 u 11 kWh.

En cuanto al uso en el día a día es un coche que autopista consigue unos 125 km/h de marcador con lo que ahí no hay queja. La versión probada acelera algo lento para ser un eléctrico (13,7 segundos cada 100 kilómetros) pero es razonable.

Y en relación con la batería cuenta con 26,8 kWh de capacidad máxima que en capacidad neta baja hasta los 25 kWh. Esta batería se carga a una potencia máxima de 6,6 kW en corriente alterna, lo que hace que en una casa convencional con 4,6 kW contratados en poco más de seis horas esté completamente cargado el coche. Por tanto, aquellos usuarios de tarifas como vehículo eléctrico de Iberdrola pueden beneficiarse de cargas nocturnas casi completas de 1 a 6 de la mañana por menos de 70 céntimos. Por lo que el coste por cada 100 kilómetros con ese coche es de aproximadamente 35 céntimos de euros.

Nosotros al tener tarifa del plan estable a 20 céntimos el kWh, una recarga completa del coche nos supone 5 euros, es decir, unos 2,5 euros cada 100 kilómetros.

Donde sí es mejorable este Dacia Spring es en la recarga rápida, ya que la máxima capacidad que tiene en corriente continua es de 34 kW, lo que hace tener que estar cargando casi una hora para una recarga completa. En cuanto a los precios, en un cargador de 50 kW a 0,40 euros estaríamos hablando de una recarga completa de unos 10 euros, lo que supone un gasto de unos 5 euros cada 100 kilómetros.

¿Merece la pena frente a un coche de combustión?

Pues bien, aquí la respuesta será: depende de cada usuario. Este coche no es recomendable si no hay posibilidad de enchufarlo a diario. Y también puede que no encaje a aquellos usuarios que no puedan esperar a recibir las subvenciones y no puedan adelantar los 20.000 euros. En ese sentido, quizás un coche de combustión sea más interesante que el Spring. Un Fiat Panda, con hibridación ligera y etiqueta ECO, por ejemplo, ronda los 13.000 euros. Y también está la opción de vehículo de ocasión.

Sin embargo, si el usuario tiene plaza de garaje y punto de recarga y además se mueve mucho por ciudades grandes como Madrid y tiene que aparcar en el día a día en Zona de Estacionamiento Regulado… sin duda este coche es una opción muy seria a tener en cuenta, ya que supondrá un gran ahorro.

Por tanto, aquí dependerá una vez más de las necesidades de cada uno. A nosotros, por un precio muy ajustado, nos ha convencido. Pero también nos surge la duda de si, por algo más de dinero (unos 5.000 euros o 10.000 euros) merece la pena optar a coches con más autonomía y calidad.

