Mi primer verano en coche eléctrico: 3.200 kilómetros sin (apenas) contratiempos

Un mes y 3.200 kilómetros. Este es el tiempo y el recorrido que hemos empleado en agosto para vivir nuestro primer verano en coche eléctrico.

Una experiencia en primera persona que nos ha permitido realizar un pequeño 'posgrado' en este tipo de vehículos, conociendo así las virtudes (que son muchas), pero también las necesidades de mejora (que existen), tanto en estos coches como en la infraestructura de recarga.

A continuación, trataremos de contar todos los detalles de la manera más objetiva posible. Analizaremos el coche, la distancia recorrida, el tiempo empleado, las paradas, el tiempo de recarga, el precio que nos ha costado, una comparación de un recorrido similar con un coche de combustión, las incidencias que hemos tenido con el eléctrico y finalmente diremos si repetiríamos la experiencia.

El coche elegido para esta prueba larga es un Citroën C4X eléctrico, un coche que se fabrica en Madrid. José Luis Cano

El coche elegido: un Citroën C4X

Y comenzamos con el coche. El vehículo utilizado es un Citroën C4X eléctrico con 134 CV, que recogimos de las instalaciones de Stellantis en Madrid (se fabrica en la planta de Villaverde), el pasado 28 de julio.

Por delante, dispondremos de este coche alrededor de 30 días para llevar a cabo la experiencia. Un coche que se ha comportado de forma notable y que tiene puntos fuertes y otros que pueden ser mejorables.

Como aspectos fuertes, hay que destacar su comodidad. Con él, se pueden realizar viajes largos sin síntomas de agotamiento. La suspensión es cómoda y con los asientos también te sientes a gusto.

También sobresale su buena capacidad. Las plazas traseras son razonables y el maletero (que tiene tapa de maletero, no portón) es muy capaz, aunque es cierto que los travesaños para sujetar el maletero no nos permiten aprovechar el espacio de carga en toda su anchura.

Como aspectos mejorables, tenemos que señalar que su precio es elevado. Parte de un PVP de 37.905 euros, que se puede quedar en 33.234 euros con descuentos por financiación. Si hiciéramos una comparativa con un coche similar pero de combustión (un Citroën C4X de gasolina con 130 CV y cambio automático), estaríamos hablando de una diferencia de 10.000 euros adicionales, por parte del eléctrico (a esta cifra habría que restarle las ayudas a la compra del coche eléctrico, que se sitúan entre los 4.500 y los 7.000 euros, más la reducción del 15% del IRPF y que ronda los 3.000 euros).

Carga del coche eléctrico es punto de carga de Repsol en el km 124 de la A3, en Cuenca. José Luis Cano

Consumo del coche eléctrico

Continuando con el coche, a lo largo de los 3.200 kilómetros recorridos hemos tenido un consumo aproximado de 15,7 kWh, según el ordenador de a bordo. Haciendo nuestros propios cálculos con la distancia recorrida y los kWh consumidos, pensamos que el consumo ha sido algo más alto que el indicado por el ordenador: en torno a los 17 kWh. No obstante, tengamos en cuenta una cifra u otra, lo cierto es que el consumo es similar (apenas un 1 o 2 kWh de diferencia) al dato homologado WLTP que es de 15 kWh.

En total hemos recorrido 3.200 kilómetros por España con este coche eléctrico.

Viajes tranquilos por debajo de los 100 km/h

Durante todo el trayecto, hemos viajado de forma muy tranquila para no tener un consumo muy alto. La gran mayoría de los viajes han sido por autopista (lo que hace que el coche gaste más al no recargar en frenadas y retenciones).

La táctica empleada ha sido similar en todos los viajes: fijar un ritmo entre los 100 y los 110 km/h de marcador para conseguir una media real de entre 85 y 90 km/h en el viaje. El climatizador ha estado siempre encendido con una temperatura interior de entre 21 y 22 grados y una temperatura exterior de entre 30 y 35 grados.

Toma de carga del Citroën C4X, que puede cargar hasta una potencia máxima de 100 kW. José Luis Cano

Por tanto, y como primera conclusión, podemos decir que hemos viajado de forma lenta para no tener un consumo alto y así disponer de la mayor autonomía posible. En concreto, habremos viajado entre 10 y 15 km/h más lentos que si lo hiciéramos con un coche de combustión.

Esto por un lado hacía que los trayectos durasen más, como luego veremos, pero a cambio también hemos disfrutado de una conducción más relajada y sin temor a sanciones por exceso de velocidad.

Autonomía algo justa

Este Citroën C4X tiene una batería con una capacidad bruta de 50 kWh. La capacidad neta es aproximadamente de 46 kWh. Y aquí es donde viene uno de los mayores inconvenientes a nuestro juicio del coche.

Esta capacidad de batería puede ser razonable si se realiza un uso urbano, pero es algo insuficiente en viajes largos. Entre otras razones, porque tendremos una autonomía real en autopista de unos 280 kilómetros, si bien a los 250 o 260 kilómetros conviene que paremos a recargar para no andar con demasiados apuros.

Carga realizada en Zunder en nuestro viaje a Santander. José Luis Cano

Esto hace que en un viaje de 400 kilómetros, por ejemplo, entre Madrid y una playa de Valencia, sea necesario parar al menos una vez durante unos 30 minutos. Si el viaje es más largo, en torno a los 600 kilómetros, será necesario hacer al menos dos o incluso tres paradas. Luego veremos todo el tiempo que hemos empleado en las paradas.

Además, es muy importante salir del domicilio cargado al 100%. Y para ello, es imprescindible tener un punto de carga en casa. En el caso de no poder tenerlo, quizás el coche eléctrico no sea la opción más recomendable, ya que tendrás que perder mucho tiempo esperando a realizar recargas públicas en sitios no tan cercanos.

En nuestro caso, las recargas realizadas entre finales de julio y agosto en el domicilio fueron las siguientes:

Fecha Tipo Compañía Energía Precio kWh Precio recarga Tiempo recarga Julio Recarga domicilio Iberdrola 50 kWh 0,20 € 10 € 20 horas Agosto Recarga domicilio Iberdrola 134,8 kWh 0,20 € 26,96 € 44 horas

Nuestra recarga privada, por tanto, ha tenido un coste de 0,20 euros el kWh. De ahí que teniendo en cuenta que el consumo del coche ha sido de entre 16 y 17 kWh aproximadamente, podemos decir que el gasto cada 100 kilómetros recargando en casa es de entre 3,2 euros y 3,4 euros.

Momento de una recarga en un viaje.

Primer viaje del verano: de Madrid a Cantabria

Llega el momento de analizar los viajes. Y comenzamos con la primera etapa del viaje que es Solares (Cantabria), saliendo desde Madrid y regresando de nuevo a la capital. En total, 840 kilómetros más algún recorrido por la comunidad cántabra de unos 160 kilómetros.

Para desplazarnos por estos 1.000 kilómetros hemos partido del domicilio con la carga completa. Y durante el trayecto hemos parado en Burgos y en Corrales de Buelna, en dos estaciones de Zunder. Podríamos haber realizado una sola parada, pero era nuestro primer contacto con el coche y queríamos asegurar la llegada a destino. De hecho, a la vuelta, saliendo también con la carga completa, ya solo hicimos una parada en la estación de Zunder en Burgos.

Zunder es una de las compañías que tiene un gran nivel de fiabilidad en las recargas.

En total, en estos 1.000 kilómetros hemos consumido una energía de 160 kWh y nos hemos gastado 60,73 euros (combinando una recarga en el domicilio y el resto como recarga pública). El consumo, por tanto, ha sido de unos 16 kWh y el gasto de unos 6,07 euros cada 100 kilómetros.

La media de la carga de estas dos estaciones de Zunder ha sido de 35 kW y el tiempo promedio de parada ha sido de 50 minutos. En cuanto al precio de la recarga, la media ha sido de 0,60 euros el kWh, unos 21 euros cada recarga.

Por último, para recorrer la distancia entre Madrid y Solares hemos empleado poco más de seis horas, de las que 1 hora y 20 minutos hemos estado realizando una recarga. A la vuelta, hemos tardado 6 horas y 10 minutos con tiempo de recarga de 1 hora y 10 minutos, aproximadamente. Por tanto, de un viaje de alrededor de 12 horas, aproximadamente 2 horas y media hemos estado recargando.

Fecha Estación de recarga Compañía Energía Precio kWh Precio total Tiempo de parada 28/07 Recarga domicilio Iberdrola 50 kWh 0,20 € 10 € 20 horas 29/07 Burgos - Recarga pública Zunder 34,94 kWh 0,60 € 20,96 € 1 hora y 2 minutos 29/07 Corrales de Buelna - Recarga pública Zunder 16,97 kWh 0,60 € 10,18 € 18 minutos 01/08 Castilla Termal Solares - Recarga pública Iberdrola 26 kWh Gratuita 0 € 2 horas y media 02/08 Burgos - Recarga pública Zunder 32,64 kWh 0,60 € 19,59 € 1 hora y 8 minutos

Por lo tanto, este sería el resumen del primer viaje:

Distancia recorrida Energía consumida Coste total viaje Gasto cada 100 km Tiempo en recargas 1.000 km 160,55 kWh Total 60,73 € 6 €/ 100 km 2 horas y 30 minutos

Recarga en Villargordo del Cabriel, en Valencia, en una estación de hasta 350 kW de Iberdrola.

Segundo viaje del verano: de Madrid a Cuenca

En concreto, nuestro destino es Villar de Cañas, en Cuenca. En total, unos 270 kilómetros. En general, podríamos haber hecho el viaje sin recargar. Sin embargo, como preferimos no ser demasiado confiados, realizamos una pequeña recarga en una estación de Repsol con 6,06 kWh y en solo ocho minutos.

En total, han sido unos 44 kWh de gasto con un coste de 8,8 euros. El consumo ha sido de unos 16 kWh y el gasto de unos 3,2 euros cada 100 kilómetros, ya que la carga de energía se hizo previamente en el domicilio. Aquí, en cambio, apenas se perdió tiempo en la recarga.

Fecha Estación de recarga Compañía Energía Precio kWh Precio total Tiempo de parada 05/08 A3 - km 124 - Cuenca - Recarga pública Repsol 6,06 kWh 0,47 € 2,87 € 8 minutos

Por lo tanto, este sería el resumen de este segundo viaje:

Distancia recorrida Energía consumida Coste total viaje Gasto cada 100 km Tiempo en recargas 270 km 44 kWh Total 8,8 € 3,2 €/ 100 km 8 minutos

Con esta experiencia hemos vivido nuestro primero verano en coche eléctrico.

Tercer viaje del verano: de Madrid a Gandía

Continuamos disfrutando del verano y el siguiente destino es Gandía, en Valencia. Salimos de nuevo cargados al 100% para realizar estos cerca de 400 kilómetros a la ida, que después serán otros 400 kilómetros a la vuelta.

Por lo tanto, necesitamos una parada a la ida y otra a la vuelta. Una vez realizado el trayecto, comprobamos que hemos consumido unos 56,64 kWh de las recargas más otros aproximadamente 90 kWh de la carga antes de salir a la ida y a la vuelta. Son, por tanto, unos 146 kWh.

En total, el coste ha sido de 54 euros, con un consumo de los mencionados 16 kWh y un gasto aproximado de 6,75 euros cada 100 kilómetros. El tiempo de paradas en 800 kilómetros ha sido de 1 hora y 08 minutos.

Fecha Estación de recarga Compañía Energía Precio kWh Precio total Tiempo de parada 12/08 Villargordo del Cabriel (Valencia) - Recarga pública Iberdrola 22,64 kWh 0,40 € 9,17 € 25 minutos 21/08 Atalaya del Cañavate - Recarga pública (Cuenca) Iberdrola 34,00 kWh 0,45 € 15,31 € 43 minutos

Por lo tanto, este sería el resumen de este tercer viaje:

Distancia recorrida Energía consumida Coste total viaje Gasto cada 100 km Tiempo en recargas 800 km 146 kWh Total 54 € 6,75 €/ 100 km 1 hora y 8 minutos

Imagen de un cargador de Iberdrola en Gandía, Valencia. José Luis Cano

Cuarto viaje del verano: de Gandía a Almería

Es nuestro último destino de estas vacaciones. Aprovechamos nuestra estancia en Valencia para recargar en Tavernes y Gandía, y recorrer estas zonas antes de salir al 100% para el siguiente viaje.

Fecha Estación de recarga Compañía Energía Precio kWh Precio total Tiempo de parada 13/08 Tavernes (Valencia) - Recarga pública Iberdrola 24,66 kWh 0,40 € 9,98 € 27 minutos 16/08 Gandía (Valencia) - Recarga pública Iberdrola 28,24 kWh 0,40 € 11,43 € 45 minutos 17/08 Gandía (Valencia) - Recarga pública Iberdrola 9,37 kWh 0,40 € 3,8 € 47 minutos

Este cargador de Iberdrola en Murcia nos sorprendió por su calidad y potencia.

Llega el momento de salir para Almería. Un viaje en total de casi 700 kilómetros, entre ida y vuelta. Por lo tanto, salimos cargados al 100% con 50 kWh de batería inicial. Y en recarga pública hemos consumido más de 78,6 kWh de recarga pública en el viaje. En total, por tanto, han sido 128,6 kWh, con un gasto de 53,29 euros y un coste de 7,6 euros cada 100 kilómetros. El tiempo parado ha sido de 1 hora y 42 minutos.

Fecha Estación de recarga Compañía Energía Precio kWh Precio total Tiempo de parada 19/08 Murcia - Recarga pública Iberdrola 24,22 kWh 0,48 € 11,77 € 22 minutos 19/08 Almería -Autovía A-7, Km, 559 Wenea 7,68 kWh 0,42 € 3,22 € 10 minutos 19/08 Murcia - Recarga pública Iberdrola 14,00 kWh 0,48 € 6,8 € 15 minutos 19/08 Puerto Lumbreras - Murcia Ionity 15 kWh Gratis Gratis 35 minutos 19/08 Puerto Lumbreras - Murcia Ionity 17,7 kWh 0,65 € 11,5 € 20 minutos

Por lo tanto, este sería el resumen de este tercer viaje:

Distancia recorrida Energía consumida Coste total viaje Gasto cada 100 km Tiempo en recargas 700 km 128,6 kWh Total 53,29 € 7,61 €/ 100 km 1 hora y 42 minutos

Imagen de la recarga a 350 kW que no pudimos realizar.

Resumen total del verano en coche eléctrico

A continuación, haremos un repaso del resumen total del verano en coche eléctrico. Estos son los datos:

Coste coche eléctrico Distancia recorrida 3.200 kilómetros Tiempo empleado de conducción 41 horas Media de velocidad 78 km/h Total consumo 548 kWh Media consumo ordenador 15,7 kWh Media consumo real 17,1 kWh Recarga doméstica 184,8 kWh Precio recarga doméstica 36,96 € (0,20 € kWh) Tiempo recarga doméstica 46 horas Recarga pública 364 kWh Precio recarga pública 156,7 € (0,43 € x kWh) Coste cada 100 km recarga pública 7,35 € Tiempo recarga pública Menos de 9 horas Tiempo total viaje Alrededor de 50 horas Gasto total del viaje 193,53 € Coste 100 km (recarga pública y privada) 6 € x 100 km

En uno de los viajes llegamos con el 1% de batería.

Qué diferencia hay con un coche de combustión

Si bien el recorrido que hemos hecho ha sido con un coche eléctrico, podemos hacer una estimación de cuánto habría sido realizar la misma operación con un coche de combustión. Y para ello, tomaremos como referencia los datos oficiales del Citroën C4X de gasolina con 130 CV y cambio automático. Un coche que tiene un consumo medio oficial de 5,7 litros y con el combustible (la gasolina) con un precio medio en España de 1,72 euros.

Coste coche de combustión Distancia recorrida 3.200 kilómetros Tiempo empleado de conducción 34 horas Media de velocidad 93 km/h Total consumo 182 litros Media consumo 5,7 litros/100km Coste cada 100 km 5,7 € x 1,72 € = 9,8 € Tiempo paradas de combustión 1 hora y 30 minutos Gasto total del viaje 313 € Diferencia con eléctrico 100 km 3,8 € Diferencia con eléctrico total viaje 120 €

Imagen de una plaza que anuncia un punto de recarga.

Por tanto, aquí tenemos las principales diferencias. Con el coche eléctrico, hemos ahorrado unos 120 euros en todo el viaje (3.200 kilómetros). Esto supone un ahorro de 3,8 euros por cada 100 kilómetros.

Como aspecto mejorable, con el eléctrico hemos tardado alrededor de 8 horas más en recorrer 3.200 kilómetros. Son unas 6 horas de recarga pública en viaje (más las recargas en el domicilio) y después el circular más despacio.

Aquí sumamos el hecho de ir más despacio y, también, los tiempos de paradas por recargas. Esto significa, por tanto, que en un viaje promedio de entre 400 y 500 kilómetros con el eléctrico tardaremos entre una hora y hora y media más que con un coche de combustión.

Coche eléctrico

(datos reales) Coche de combustión (datos estimados) Distancia recorrida 3.200 kilómetros 3.200 kilómetros Tiempo empleado de conducción 41 horas aprox. 35 horas aprox. Media de velocidad 78 km/h 92 km/h Total consumo 548 kWh 182 litros Media consumo 17,1 kWh 5,7 litros/100km Coste cada 100 km 6 € x 100 km 9,8 € x 100 km Tiempo paradas recarga / combustión Entre 5 y 6 horas 1 hora y 30 minutos Tiempo adicional de paradas de coche eléctrico Entre 10 y 12 horas más que el coche de combustión en 3.200 kilómetros Gasto total del viaje 193 € 313 € Diferencia con eléctrico 100 km +3,8 € Diferencia con eléctrico total viaje +120 € Diferencia precio coche eléctrico +10.000 € Instalación coche eléctrico +2.000 € Ayudas Hasta 7.000 € en el coche más subvención del 15% del IRPF y alrededor de 800-900 euros en la instalación del cargador. Hasta 11.000 euros en total.

Imagen de una recarga de 22 kW en 21 minutos, carga que nos da para unos 150 km.

Qué incidencias hemos tenido con la recarga doméstica

En la recarga doméstica en el domicilio de Madrid, ninguna. Todo ha ido a la perfección. En todo momento he podido cargar el coche y la casa, con aire acondicionado y una potencia contratada de 4,6 kW, no se ha visto perjudicada gracias a que la instalación realizada es de coche eléctrico con un balanceador que distribuye la energía entre la casa y el coche y con un sistema de rearme automático.

En la recarga doméstica en una vivienda de costa sí hemos tenido incidencias y no hemos podido realizar carga alguna.

Esto se debe a que en esta segunda vivienda, en el garaje independiente de la casa, se realizó una instalación eléctrica con un schuko pero con una energía contratada de 1,1 kW de potencia, con la finalidad únicamente de subir y bajar un portón de manera automática con un mando a distancia.

Por tanto, a la hora de enchufar el coche eléctrico (también hice pruebas con un híbrido enchufable con igual resultado), el diferencial saltaba y había que rearmarlo de forma manual, sin posibilidad de cargar el coche.

Recarga con Wenea en uno de los trayectos.

Qué incidencias hemos tenido con la recarga pública

En una de las paradas, en la estación de Repsol de Venturada (Madrid) no pude realizar la recarga. La cuestión es que no me detuve más que un par de minutos ya que tenía energía necesaria y solo quería recargar unos 5 kWh para ir más tranquilos.

Pero al llegar y conectar no pude, bien por error mío o porque en ese cargador, de forma puntual, algo no funcionó bien. La cuestión es que como estábamos en ola de calor y los cargadores estaban a pleno sol y con mala visibilidad de la pantalla, no me detuve a indagar y proseguí el viaje, llegando al domicilio con el 0% de batería y capacidades del coche limitadas.

Recarga en Ionity en Puerto Lumbreras.

Otra incidencia que hemos tenido durante el viaje ha sido en la estación de Villargordo del Cabriel (Comunidad Valenciana). Queríamos hacer una prueba de una recarga en el cargador de 350 kW de potencia que tiene Iberdrola (a sabiendas de que la potencia máxima de carga de nuestro coche es de 100 kW). Sin embargo, en las dos ocasiones que pasamos por el cargador en días diferentes los cargadores de 350 kW estaban en revisión y no pudimos hacer el experimento. Cargamos entonces a 50 kW.

Por último, también en algún momento hemos tenido algún problema con la app en el teléfono móvil. Principalmente, a la hora de parar alguna de las cargas. El teléfono perdía la conexión con el sistema de carga y no respondía a la intención de detener la carga. Finalmente, se resolvió reiniciando el teléfono y leyendo el código QR del punto de carga.

Sorpresas en recarga pública

Durante estos 30 días con el coche eléctrico y los cerca de 3.200 kilómetros, nos hemos llevado dos sorpresas gratas. Una de ellas es que en una de las estancias en las que hemos estado (el hotel Castilla Termal en Solares, Cantabria) este establecimiento contaba con carga gratuita a 11 kW y sin límite de tiempo para los clientes. De ahí que pudiéramos recargar el día de llegada y salida sin problemas para los posteriores desplazamientos. No obstante, como no queríamos desvirtuar la prueba hicimos una carga aproximada de solo unos 20 kWh.

La segunda sorpresa fue con Ionity en Puerto Lumbreras. Ya que a la hora de cargar en esta estación con dos cargadores había ya un coche recargando de forma previa. Y como el sistema no nos podía ofrecer toda la potencia disponible, Ionity regalaba la carga.

En ese momento, recargamos a 35 kW de potencia unos 40 minutos con el resultado de unos 20 kWh entregados de forma gratuita. Después, cuando el otro coche terminó la recarga, cambiamos de cargador y ya fue una recarga de pago.

Recarga en Atalaya del Cañavate (Cuenca) es una estación de Iberdrola.

¿Repetiría la experiencia?

Es cierto que el coche eléctrico tiene aspectos que le hacen menos competitivo. Como por ejemplo, la duración de los trayectos que es más larga. En ciudad, como los viajes son cortos, no hay problema.

Pero en autopista, toda aquella distancia que supere los 400 kilómetros deberá contar con paradas de recarga. Y aquí es donde se pierde más tiempo con el coche de combustión: entre una hora y una hora y media adicionales por cada viaje de entre 400 y 500 kilómetros, al menos con este coche. Además, la velocidad media también es más baja para intentar conseguir más autonomía.

A ello se suma que la red de recarga, aunque es suficiente, todavía hay zonas de sombra sin cargadores. Esto implica planificar mucho las recargas y el itinerario.

También son mejorables las aplicaciones de los cargadores, porque suelen dar fallos en las conexiones con los vehículos. Este aspecto es muy mejorable. Y por último, también hay que señalar que las estaciones de carga no cuentan con servicios como un simple techo, un baño o un lavabo para poder refrescarse en pleno verano a 40 grados. Y cierra la lista de aspectos mejorables el precio de adquisición de un vehículo eléctrico, que sigue siendo mucho más elevado.

Imagen de un cargador de Iberdrola.

Como contrapartida, los desplazamientos son más baratos. Se ahorra casi 4 euros cada 100 kilómetros. Y si se recarga en casa, el ahorro puede ser incluso mucho mayor. Además, también se disfruta más de la conducción tranquila, sin ruidos. Se pueden planificar visitas turísticas en las paradas y, por supuesto, tenemos la conciencia más tranquila de que si hemos cargado con energía renovable, no hemos expulsado emisiones en nuestro trayecto.

En resumen, ante la pregunta de si repetiría la experiencia, la respuesta es sí. Me gustaría viajar de nuevo el próximo verano en coche eléctrico. Ha merecido la pena por lo aprendido y al comprobar que estamos inmersos en una revolución imparable... que además ya es una realidad.

