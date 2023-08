Cae el precio de los coches nuevos: ¿Se pincha la burbuja inflacionista del automóvil?

La llegada de la pandemia, la crisis de los chips y los problemas de logística hicieron que los precios de los coches nuevos crecieran una barbaridad en los últimos años. Este incremento de la demanda frente a la oferta hizo que en 2022 los precios de estos vehículos subieran hasta casi el 11%, batiendo todos los récords.

Sin embargo, la subida de tipos de los últimos meses y la ralentización del mercado parece que está acabando con esta situación alcista. A falta de comprobar que realmente sea una tendencia y no un momento puntual, los precios de los coches nuevos han empezado a moderarse.

Así, al menos, lo indica el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el último mes del que hay registro -el pasado julio- según datos recogidos por EL ESPAÑOL.

En concreto, durante el mes de julio de 2023 el precio de los coches cayó un 0,4%, según el INE. Si bien es un descenso muy pequeño y hay que esperar a ver cómo evoluciona el resto de los meses, sí es reseñable que es la primera en los últimos dos años que esta variable desciende. Desde mediados de 2021 el órgano estadístico no había registrado un descenso en el coste de adquisición de un vehículo nuevo.

La subida de los tipos de interés podría ser una de las razones que explican esta caída. Un incremento de las tasas de referencia que se convierte en una menor economía disponible para las familias y unos intereses más altos a la hora de pedir un crédito. Una situación incluso que ha hecho que algunas marcas noten que también se está incrementando la compra de coches al contado.

Evolución en 2023

Lo cierto es que la evolución de los precios de los coches en este 2023 ha ido variando a lo largo de 2023. La subida más fuerte fue con el cambio del año, del 1%, y a partir de ahí las subidas han sido entre el 0,3% y el 0,5%. Sin embargo, en el mes de mayo no hubo aumento de precios y ha sido en julio cuando han descendido el mencionado 0,4%.

Con todo ello, tal y como se puede ver a continuación, la subida de precios en lo que llevamos del año es del 2,3%.

2023 Enero 1% Febrero 0,3% Marzo 0,4% Abril 0,5% Mayo 0% Junio 0,5% Julio -0,4% Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total año 2,3%

Si lo que hacemos ahora es comparar la subida de precios respecto al año pasado, se ve que en 2023 el incremento es bastante inferior. A estas alturas del año en 2022 el incremento era ya del 6,8%. Por tanto, ahora los precios se están subiendo menos.

Sin embargo, si lo que hacemos es compararlo con ejercicios anteriores, todavía se puede ver que los precios siguen altos. Entre enero y junio de 2021 la subida fue del 1,2%, en el mismo periodo de 2020 fue de 0,2% y en 2019 fue del 0,7%. En estos tres años, además, el aumento a al final del año fue del 3% (2021), 0,1% (2020) y del 1% (2019).

2023 2022 2021 2020 2019 Enero 1% 2% 1,7% 0% -0,1% Febrero 0,3% 0,9% -0,3% 0,2% 0,1% Marzo 0,4% 0,6% 0,3% 0,3% 0,1% Abril 0,5% 1% 0,1% 0,2% 0% Mayo 0% 0,8% 0,2% -0,6% 0,1% Junio 0,5% 0,7% 0,3% -0,1% 0,1% Julio -0,4% 0,8% -1,1% 0,2% 0,4% Agosto 0,4% 0,5% -0,2% -0,1% Septiembre 1,2% 0,4% 0,1% 0,2% Octubre 0,5% 0,4% 0% 0,2% Noviembre 1% 0,2% -0,1% 0% Diciembre 0,7% 0,3% 0,1% 0% Total año 2,3% 10,6% 3% 0,1% 1%

Cuál es la subida normal

Si lo que hacemos es tomar como referencia un período de razonable estabilidad en el automóvil, en los últimos años cinco años y hasta la llegada de la pandemia, podríamos decir que una subida anual razonable del precio de los coches sería de entre el 1% y el 2%. Por encima, o por debajo, de estos porcentajes, significaría que están ocurriendo situaciones extraordinarias.

Por ejemplo, en 2010 los precios de los coches cayeron más de un 6% y en 2012 la caída fue del 1,2%. Ambas fechas se correspondían con momentos duros de la crisis. En el lado contrario se encuentran las subidas del 3,1% y del 11% de 2021 y 2022, respectivamente.

Otra de las dudas que tienen muchos usuarios es si el precio de los coches bajará. La respuesta a esta pregunta es que no, no bajarán los precios de los coches. Esto sólo ocurrió con la gran crisis de 2008-2010 y en 2012 y 2013. Por tanto, si no hay una contracción económica como la que tuvo lugar entonces, que no se espera, los precios de los coches seguirán subiendo.

La única incógnita en este sentido son los tipos de interés. Si se mantienen tan altos como en la actualidad, esto podrá ralentizar el mercado aún más, haciendo que los precios se acercarán más al 0% o al 1%. Pero esto no significa que los precios bajen, sino que suban poco.

Además, otra de las razones por las que los precios no bajarán es que cada vez se está apostando más por la electrificación. Y esto hace que los coches sean más caros, los precios se puedan incrementar más y también pueda haber más margen.

Por lo tanto, y, como conclusión, podemos señalar que una posible ralentización del mercado ya se estaría viendo y esto unido a una normalización en la producción haría que los precios de los coches empiecen a normalizarse.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan