Carlos Tavares (Stellantis): "No se produce tanto litio como el que necesita el coche eléctrico"

Escuchar a Carlos Tavares siempre es interesante para conocer un gran sentir de la industria del automóvil. Al final Tavares es el CEO de un consorcio que aglutina a cerca de diez marcas (Peugeot, Citroën, Opel, DS, Fiat y Jeep, entre otras) y que comercializa cerca de seis millones de coches al año.

Además, en esta ocasión, las respuestas de Tavares no tenían tanta relación con el Grupo Stellantis, sino que iban más allá. Han sido respuestas dentro de un debate más amplio de movilidad llamado ‘Freedom of Mobility Forum’ y en el que ha participado Tavares, así como otros activistas, representantes y dirigentes. No obstante, por su interés, relacionado con la industria del automóvil, reproducimos en formato de preguntas y respuesta los argumentos que ha proporcionado Tavares en este foro… Son los siguientes…

¿Cree que el hecho de decantarse por la electrificación en la movilidad perjudica a la industria o incluso a la sociedad?

Nuestras sociedades están perdiendo mucho potencial al no tener una regulación tecnológicamente neutral. Esta es una gran, gran pérdida de creatividad, del poder científico… al imponer una sola tecnología en lugar regular de forma neutral y que esto crease una competencia sana. Hace unos días tuvo un encuentro con un político, al que le dije… ni siquiera el parlamento puede anular la física, debemos ser conscientes de ello.

En occidente ya se ha decidido cuál es la tecnología apropiada. Y no lo han hecho los fabricantes. Fue el regulador quién decidió ir hacia el eléctrico… Pero, ¿la energía es limpia? ¿es abundante? ¿hay suficientes materias primas? ¿no estamos fragmentando el mundo y esto impactará sobre la accesibilidad?

¿Qué cree que pasará con la industria de la movilidad?

Es una transformación muy profunda, una transformación darwiniana ya que, dentro de unos años, las empresas de movilidad no podrán operar si son no son neutras en carbono.

No obstante, la electrificación sí puede mejorar el aire de las ciudades…

Las soluciones que estamos tratando incluir como industria principalmente sobre electrificación no van a resolver todos los problemas. Por ejemplo, cuando nos dicen que las ciudades dedican mucho espacio al coche y eso es injusto. La electrificación no resolverá este problema.

Carlos Tavares, CEO de Stellantis, y el presidente francés, Emmanuel Macron presidente de Francia, en el Salón de París de 2022.

Igual de importante es la energía limpia…

Hay que señalar también que los dispositivos o vehículos que utilizamos para desplazarnos son pesados y están utilizando muchas materias primas. Por ello es necesario ahorrar peso en el futuro.

Por lo tanto, una de las claves es resolver el problema energético. Esto es la base para cualquier movilidad limpia del futuro. Incluso si pensamos en la movilidad rural utilizando automóviles, habrá que utilizar una energía limpia. Es la base de todo. Después, sobre esta base se pueden colocar dispositivos de movilidad limpia, si son asequibles para que el mayor número de ciudadanos pueda comprarlos. Con esto se resolverá parte del problema, pero no todo.

¿Qué le diría a aquellos que promueven la bicicleta frente al coche como medio de transporte?

Cuando hablamos de otros modos de transporte como la bicicleta, hay que señalar que estos modos de transporte no son nuevos. Existen desde hace mucho tiempo. Por tanto, las bicicletas y los automóviles llevan compitiendo al menos un siglo. Y sin embargo, no nos planteamos ¿por qué los automóviles han ganado esta competencia? ¿Por qué los usuarios y la mayoría de los ciudadanos elige el coche en lugar de un transporte tan global como la bicicleta?

Hay que tener en cuenta que el ciudadano y consumidor buscan una movilidad rápida, accesible, cómoda y también que sea segura. Y estas características son las que tiene que ofrecer la movilidad y es lo que se tienen que debatir.

Carlos Tavares es el nuevo CEO del Grupo Stellantis (PSA y FCA).

¿La movilidad se puede tratar de forma global?

Tenemos que dividir entre zonas urbanas y zonas rurales, a la hora de resolver la movilidad y de los problemas de movilidad para los ciudadanos. Asimismo, las áreas urbanas y áreas rurales pueden necesitar soluciones diferentes. Y habrá diferencias entre los países del norte y los países del sur. Porque la forma de resolver este problema no será la misma.

La movilidad tiene que ver con el acceso a la salud, la educación y el empleo. Y aunque hay que encontrar soluciones para las zonas urbanas, debemos tener en cuenta el hecho de que todavía el 40% del mundo no vive en zonas urbanas.

Y en las zonas rurales se habla del acceso a la salud, a la educación y a las necesidades de empleo de forma diferente a las necesidades de movilidad.

Por ello debería haber una solución diferente para las zonas urbanas y otra para las rurales. Y, además, todas las soluciones deberían contar con la energía limpia. Y aun sí las soluciones no traerán los beneficios esperados.

¿Y que Europa regule de forma diferente al resto del mundo?

La escasez de recursos y la fragmentación del mundo con regulaciones regionales en lugar de regulaciones globales, puede tener un impacto en la inflación de los precios de las materias primas. Y eso nos traerá de nuevo al debate de la cuestión de comprar de forma accesible.

Las políticas relacionadas con el cambio climático no deberían competir entre sí. No debe ser un arma para reconstruir la competitividad en un enfoque de comercio mundial. Además, no todo se puede reducir a un diálogo norte-sur. Los del Norte pensamos en soluciones para nosotros mismos y creemos que estas soluciones valen para el resto del mundo. Y esto hace que no podamos conseguir con la accesibilidad. Es importante conocer en este sentido que hay países que están encontrando sus propias soluciones.

Incluso si encontramos una movilidad limpia y segura… ¿cómo hacemos que sea accesible para llevarla al mayor número de personas posible? Actualmente, el acceso accesible no existe porque las materias primas son escasas y muy caras. Y también son volátiles. Así que será un desafío significativo. Por ejemplo, el litio… Y no solo el litio. También la química de las celdas de batería para vehículos eléctricos cambiará en los próximos años.

Hay que tener en cuenta que esto reducirá el sobrepeso de los vehículos eléctricos y hará que el coste de las baterías sea más razonable. Pero hay que tener en cuenta que ni siquiera hoy sabemos cuáles serán las materias primas finales que se necesitarán en las baterías al final de esta década.

¿Cómo afronta la industria la necesidad de nuevos materiales?

Sabemos el litio será necesario, pero no estamos produciendo tanto litio como el que necesitamos. Ahora mismo hay 1.300 millones de coches con motores de combustión interna en el planeta. Y necesitamos reemplazar con una movilidad limpia que necesitará mucho litio.

Además, no solo es un tema de la cantidad del litio, sino de su concentración en la minería que puede derivar en otros problemas geopolíticos.

Por tanto, no sabemos aún cuáles serán las materias primas que necesitaremos al final de la década, porque estamos al comienzo de la investigación. Pero sí podemos decir que fragmentar el mundo con regulaciones hará que sea más difícil que las materias primas sean accesibles.

Para que la movilidad limpia sea accesible habría que hacer que los vehículos eléctricos sean más ligeros. Y esto significa encontrar mejores productos químicos para las baterías. También es necesaria más infraestructura pública, que admita autonomías más cortas. Si la autonomía es menor, la batería es menor y el precio será menor.

Por tanto, para progresar, lo mejor es tener energía limpia y reducir el peso de los vehículos eléctricos. Esta es mi perspectiva que veo para resolver el problema de la accesibilidad.

¿Cree que está en peligro la movilidad?

No creo que la humanidad esté dispuesta a renunciar a la movilidad individual. No creo que haya ningún consenso sobre eso.

Creo que solo tenemos que encontrar las formas de mantener que esa movilidad individual sea segura, limpia y accesible. Y todo ello reconociendo que en las zonas urbanas y densas queremos devolver el espacio a los peatones y a los ciclistas. Pero en las zonas rurales, todavía es necesario abordar las necesidades individuales para acceder a la salud, la educación y el empleo. Y para aquellos que tienen esas necesidades, debe encontrar una manera de hacerlo limpio, seguro y accesible al final del día.

