El político del fin del coche de combustión: "Europa no debe dejar que los chinos se apoderen de las baterías"

Podríamos decir que Jan Huitema es el político que ha promovido el final del coche de combustión en Europa. Miembro del Parlamento Europeo y diputado por el grupo liberal Renew Europe, este holandés de 38 años trabaja para lograr leyes que protejan el clima y fomenten la agricultura y de la pesca.

Fruto de esta lucha por el medioambiente, Huitema es el principal representante parlamentario que ha conseguido que Parlamento y Consejo Europeo hayan acordado que desde 2035 no se fabrique en Europa ningún coche de gasolina, diésel o híbrido (incluido el enchufable). Solo se permitirán vehículos de cero emisiones

Para conocer sus razonamientos, cómo evolucionarán los coches eléctricos, qué ocurrirá con las personas que no puedan acceder a un eléctrico, así como la dependencia a los países asiáticos, qué futuro tienen el hidrógeno y los combustibles sintéticos charlamos con este diputado en exclusiva. Así ha sido nuestra conversación...

Hace unas semanas el Parlamento y el Consejo aprobaron una propuesta para el final del coche de combustión en 2035.. ¿Qué falta para que sea en firme la prohibición de fabricar coches de gasolina, diésel e híbridos?

Ahora mismo tenemos un acuerdo informal. Este acuerdo se votó de forma oficial en el pleno del Parlamento Europeo. Y falta que se incorpore al Consejo, que es entonces cuando se hará oficial.

Por lo tanto, tenemos que esperar este último trámite. No obstante, con el acuerdo informal que tenemos, tanto el Parlamento como el Consejo lo respaldarán de forma oficial, así que no habrá más cambios.

¿En algún momento ha recibido algún tipo de presión de la industria del automóvil o de algún otro grupo político para no apoyar esta prohibición del motor de combustión?

La mayoría de los fabricantes de automóviles están a favor de este acuerdo del fin motor del motor de combustión. Y el hecho de que hayan estado de acuerdo, ha ayudado a su aprobación. Hay que tener en cuenta que los fabricantes, quieren ser vistos como parte de la solución y no como un problema.

Los fabricantes de automóviles también quieren trabajar y presentar soluciones en favor del clima. Lo que sí que es cierto es que también piden que se les de certeza, claridad sobre lo que tienen que hacer y ayudas para realizar las inversiones.

¿Y no es una situación complicada para la industria el hecho de prohibir un tipo de motor que todavía el público lo necesita y lo demanda?

Es cierto que los fabricantes de automóviles ahora mismo tienen una situación extraña porque no saben si invertir más en motores de combustión y cajas de cambio o, por el contrario, centrarse por completo en otras tecnologías como los sistemas de propulsión eléctricos, las baterías o incluso el hidrógeno.

Desde Europa, lo que estamos haciendo con esta norma es precisamente ofrecer claridad y decirles que pueden enfocar sus inversiones en I+D de una mejor manera que, además, será incluso más beneficiosa para ellos.

¿Los fabricantes deben seguir invirtiendo en el motor de combustión?

Con esta nueva norma, toda la inversión se destinará a coches de cero emisiones, como por ejemplo los coches eléctricos de batería. De esta manera los fabricantes ya no tendrán que hacer nuevas inversiones en el motor de combustión, sino centrarse solo en los coches de cero emisiones.

Además, estamos luchando para que salga esta normativa, porque pensamos que es mejor que introducir impuestos a los coches de combustión que generan CO2 que lo que haría sería encarecer la movilidad de muchos usuarios que necesitan coche.

Y nosotros no queremos bloquear la movilidad de las personas que tienen coche. Lo que buscamos es dar una alternativa y de ahí lo que hacemos es apostar por los coches de cero emisiones.

Cuando ustedes los políticos hablan del fin del motor de combustión… en realidad no están diciendo que solo se debe apostar por el coche eléctrico… ¿Es así? ¿Ustedes no dicen que solo se podrán comprar coches eléctricos? ¿Hay margen para otras tecnologías?

Cuando se habla del fin de los motores de combustión, no quiere decir que solo deban existir coches eléctricos. Lo que decimos es que a partir de 2035 solo se podrán adquirir en Europa coches que no emitan CO2. Este es el único criterio. Actualmente los coches eléctricos no emiten CO2 por el tubo de escape.

Y los coches de pila de combustible tampoco emiten CO2 por el escape. Pero quizás de aquí a entonces se encuentre alguna solución nueva y alternativa. No lo sé. En cierto modo somos tecnológicamente neutrales…

¿Y los combustibles sintéticos?

Es cierto que la gente nos pregunta mucho por los combustibles sintéticos. Y aquí está la discusión de si se quema o no combustible y si se emite o no CO2. Porque también se habla de que ampliar el ciclo de medición, ya que aquí se usa CO2 del aire para capturarlo para que después se libere de nuevo.

Es difícil, por tanto, crear una normativa exacta para ello y certificar que no haya lagunas. Y todo ello puede ser un problema. Además, los combustibles sintéticos son muy difíciles de producir y actualmente las cantidades que hay son muy limitadas.

¿Entonces tienen futuro los combustibles sintéticos?

Con un coche que se conduzca con combustibles sintéticos, con la misma electricidad que se necesita para producir este combustible, podrías conducir hasta cinco coches eléctricos. Básicamente, para una unidad de combustible sintético, se necesitan cinco unidades de electricidad. Por lo tanto, es bastante ineficiente y costoso.

¿Y para que se están desarrollando los combustibles sintéticos?

Pensamos que los combustibles sintéticos están más destinados a un uso de aquellos vehículos que son difíciles de equipar con un motor eléctrico y baterías o incluso con pila de combustible. Hablamos, por tanto, de vehículos como los camiones, los barcos, los aviones o incluso los tractores. Tenemos que usar los combustibles sintéticos para este tipo de vehículos de transporte.

Asimismo, si los combustibles sintéticos fueran para este uso resolveríamos problemas como el hecho de que el diésel tenga un precio alto y un volumen escaso. Circunstancias por la que los camiones están dejando de conducir y los tractores de la agricultura están también dejando de salir.

Por lo tanto, usted cree que tiene poco recorrido los combustibles sintéticos en el automóvil de masas…

Esta legislación, lo que hará es precisamente que no haya competencia entre los automóviles y los camiones, aviones o barcos en el uso de la fuente de energía. Y es un argumento por el que no permitimos que se usen combustibles sintéticos en coches nuevos después de 2035.

Se habla de que en 2026 se podría revisar el plan… pero no sé hasta que punto en este año se podría cambiar la futura norma de prohibir el motor de combustión… ¿hay posibilidad de un plan B?

En el informe se ha introducido lo que se llama un informe de progreso. En este sentido, la Comisión Europea tiene la tarea, la obligación de estudiar cómo está yendo el mercado.

Se trata de monitorizar cómo están funcionando las ventas de coches eléctricos, los vehículos de hidrógeno, la situación de los recursos, los combustibles… Además, también tiene que monitorizar todo el ciclo de vida del automóvil e incluso el empleo. Y no solo eso sino también controlar la procedencia de todas las emisiones, es decir, si provienen de su fabricación, del vehículo en sí mismo…

Por lo tanto, tienen que hacer muchas cosas y lo tienen que hacer cada año o cada dos años. Y con todo ello, harán un informe de progreso. De esta manera, podrán decir si hay obstáculos o problemas. Así, en 2026 se podrá revisar toda la legislación y ver si sigue adecuada para el propósito o debe ajustarse. La Comisión Europea podrá hacerlo, de hecho.

¿Qué porcentaje del total de emisiones contaminantes pertenece a los coches?

Un poco más del 20% de las emisiones de CO2 de la Unión Europea proviene del transporte. Y hay que tener en cuenta que este porcentaje aumenta cada año. Por ello es importante que hagamos algo en el sector del transporte. Sobre todo, porque el 70% de las emisiones del sector del transporte, provienen del sector del transporte por carretera…

Por lo tanto, podemos decir que es bastante significativo. Si la pregunta es el dato exacto de las emisiones de los coches de pasajeros, lo tendría que buscar. No lo sé de memoria… pero es bastante y sigue siendo significativo.

No obstante, lo que es preocupante es que las emisiones de CO2 siguen aumentando en el transporte, mientras que en otros sectores están disminuyendo respecto a 1990. Por ello es necesario actuar.

Pero hay países como España donde las ventas de coches apenas llegan al 4%... Y entre las principales críticas que surgen, está la infraestructura de recarga que no es suficiente… ¿Por qué se ha obligado al automóvil a dar el salto al eléctrico y no se ha obligado también al resto de sectores a poner la infraestructura necesaria?

Sí… es obligatorio para los estados miembros. Hay una legislación separada para la infraestructura, para la infraestructura de combustibles sostenibles, para el hidrógeno y más adelante para los combustibles sintéticos.

La infraestructura por ejemplo para los puntos de carga de los coches eléctricos está en los estados miembros. Estos tienen que cumplir un cierto porcentaje, como el hecho de poner un punto de recarga pública cada 60 kilómetros. Y también está la legislación en los edificios.

Todos los estados miembros tienen el objetivo de tener infraestructura y en las ciudades debería ser obligatorio que hubiera puntos de recarga. Hay países ya donde los puntos de recarga suponen un mercado activo. Hablamos de Noruega, de Países Bajos, pero también en Alemania o Francia. Con los puntos de recarga se puede ganar mucho dinero.

Y también hay que tener en cuenta que el mercado evolucionará. Basta señalar que Tesla tiene su propia red de recarga y que otros fabricantes como Volkswagen y Mercedes se han unido para crear la red de Ionity. Además, vendrán compañías nuevas. Por lo tanto, esto no nos preocupa.

Entonces, si la infraestructura de recarga no les preocupa… ¿Qué es lo que más les inquieta?

Lo que más me preocupa y esto es algo en lo que realmente deberíamos estar centrados es en las materias primas que son necesarias para las baterías, en la Unión Europea no deberíamos ser ingenuos.

¿A qué se refiere?

En el mundo hay suficientes recursos para hacer las baterías, incluso de litio de materiales de tierras raras. Hay materias primas más que suficientes. El mayor problema viene porque China, básicamente, tiene en sus manos también estos recursos.

El mercado va en dirección hacia los eléctricos de batería, tal vez algo de hidrógeno. Y esto no solo ocurre en Europa, sino en todo el mundo. Y los chinos lo saben y son inteligentes. Por ello están invirtiendo mucho. Y nosotros como Unión Europea no debemos permitir que China se apodere del mercado. Por ello es importante también esta nueva legislación.

El mercado va más rápido de lo que pensamos. Y los chinos están vendiendo muchos vehículos eléctricos de batería. Están vendiendo vehículos baratos y vehículos más caros.

Pero también hay otros países, además, de China que tienen recursos…

Lo explico con un ejemplo. En Bolivia hay minas de litio. Sin embargo, los chinos ya están allí. Y lo mismo ocurre aquí en la propia Unión Europa, ya que por ejemplo hay minas de litio en Serbia… Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que tenemos el acceso a estos materiales necesarios para la industria del automóvil. Y no solo hablo de las baterías para coches eléctricos.

¿De qué habla entonces?

Las baterías de los coches eléctricos es solo una pequeña cantidad. Necesitamos baterías para todo tipo de objetos y también para la transición hacia las energías renovables. Por ejemplo, os molinos de viento necesitan de imanes que son materias primas; también se necesitan materiales específicos para paneles solares, para los catalizadores… En definitiva, necesitamos materias primas básicamente para todo.

Por lo tanto, el gran desafío de la Unión Europea es que no seamos tan vulnerables en materias primas. Por lo tanto, el gran problema no son los puntos de recarga. Son los recursos. Y hay suficientes recursos en el mundo. Pero tenemos que ser más proactivos en la Unión Europea.

Hace unas semanas Carlos Tavares, el CEO de Stellantis, dijo que el dejar de vender el motor de combustión es resultado de una moda y del estilo de vida europeo y que no es lo que quieren los ciudadanos. ¿Está de acuerdo? ¿Qué le diría?

Pues le diría que no entiendo mucho su postura, puesto que son las propias organizaciones de consumidores las que están de acuerdo con esta medida. Y en Bruselas también se ha defendido esta postura. Por lo tanto, eso de que los usuarios no quieren el coche eléctrico no es así, los consumidores lo quieren.

Y en parte una prueba de ello es que la demanda de coches eléctricos, ha hecho que se disparen los precios de los eléctricos. Y no solo la demanda ha crecido porque un coche eléctrico es divertido de conducir y no expulsa emisiones por el escape, también porque los precios de los combustibles tienen un coste elevado.

Y a ello hay que sumar que el coste total del vehículo es inferior, el mantenimiento es más bajo, no hay que pagar impuestos en algunos países… Hay que tener en cuenta que en muchos países de la Unión Europea hay un impuesto sobre el CO2 en los coches. Por lo tanto, si tienes un coche eléctrico que no emite por el escape CO2 no tendrás que pagar este impuesto.

¿Y no cree que el coche eléctrico puede que deje a mucha gente atrás que no pueda acceder a pagar más por un vehículo?

Sí que es cierto que el precio de un coche eléctrico es entre un 10% y un 20% más caro… Pero también hay que tener en cuenta que existe el mercado de coches eléctricos de segunda mano. Y también habrá que pensar en coches de tercera y cuarta mano.

Además, las estimaciones dicen que los precios de los coches eléctricos y los precios de los coches de gasolina en algún momento serán los mismos o incluso podrán ser más baratos, ya que hay elementos que son más simples, porque un motor de combustión tiene muchas partes móviles y elementos como una caja de cambios, un embrague… mientras que un coche eléctrico básicamente es un motor eléctrico con una batería.

Además, otra prueba que demuestra el interés por los coches eléctricos es que Tesla vale más en bolsa que otras compañías de automóviles más grandes. Y los mercados bursátiles predicen lo que la gente quiere.

Lo que tenemos que asegurarnos es que los fabricantes de automóviles eléctricos no solo fabriquen eléctricos en los segmentos altos.

El CEO de Stellantis también señaló que con las ventas cuáles no podrán seguir todas las fábricas actuales de automóviles… ¿Han calculado cuántos empleos se pueden perder con el coche eléctrico?

Hay que tener en cuenta que vendrán otros tipos de trabajos. Habrá que reeducar a las personas porque el trabajo cambiará y en lugar de construir un automóvil con un motor de combustión se construirá un coche con una batería y este trabajo necesita otros tipos de empleos.

Tras hablar con muchos fabricantes, todos tienen el mismo problema. Y es que faltan técnicos. Por todo ello habrá un cambio pero no creo que haya un problema de paro o desempleo. Lo que sí nos preocupa a nosotros son los proveedores, y en especial los pequeños y medianos proveedores (empresas de componentes).

Por ejemplo, un proveedor de embragues o cajas de cambio, sí es probable que a partir de 2035, los coches no tengan estos elementos. Y aquí, entonces, estas pequeñas y medianas empresas sí perderán mercado.

Por tanto, esta es nuestra máxima preocupación, el buscar una buena transición, una transición justa para estas empresas.

Por ello, en este acuerdo de la Comisión Europea se busca monitorizar todo esto, la pérdida de empleo para estos proveedores y también en el resto del sector, pero sobre todo en los proveedores de componentes. Hay que tener muy en cuenta su dimensión social y pensar en la formación, reeducación, financiación adecuada para compensar…

