¿Qué ‘coches’ se pueden conducir con 16 años con el nuevo carné B1 de la DGT?

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presentado hoy la Estrategia de Seguridad Vial 2030. Se trata de una serie de medidas de actuación, con las que se pretende reducir un 50% el número de fallecidos en carretera respecto a 2019.

Entre las novedades que recoge esta iniciativa, destaca la creación de un nuevo carné de conducir denominado B1, que se podría obtener desde los 16 años.

Se trataría, por tanto, de un nuevo permiso de conducir que estuviera a mitad de camino entre el carné AM de ciclomotores y el permiso B.

Según Grande Marlaska "ya está en aplicación en países como Francia con buenos resultados y favorecerá la movilidad de los más jóvenes en el ámbito rural, donde aun con todos los esfuerzos, evidentemente, el transporte público no llega en las mismas condiciones".

En este sentido, la DGT entiende que hay un escalón grande entre los ciclomotores y cuatriciclos ligeros y los coches ‘de verdad’. Por un lado, estarían los mencionados ciclomotores y cuatriciclos, que no pueden pasar de los 45 km/h, no pueden circular por autovías y se conducen con el permiso AM desde los 15 años.

Y la siguiente etapa ya sería el permiso B, de coche ‘normal’ que se obtiene con 18 años para conducir turismos sin límite de potencia y con una velocidad máxima de 120 km/h.

Permiso AM Permiso B1 Permiso B Edad 15 años 16 años 18 años Velocidad 45 km/h 90 km/h 120 km/h Potencia 6 kW 15 kW Sin límite Masa 425 kg 450 kg 3.500 kg Potencia/peso 0,01 kW/kg 0,03 kW/kg Sin límite Vehículos homologados L1, L2, L1e L7e, L7e-C M1, N1,

El XEV YoYo es un vehículo eléctrico con 160 kilómetros de autonomía.

Pues bien, ahora lo que trata la DGT es de crear un paso intermedio, es decir, de crear un carné para cuatriciclos pesados. Por ello la creación de este B1.

A este permiso se accedería desde los 16 años y permitiría conducir vehículos con una mayor polivalencia, como, por ejemplo, los 90 km/h de velocidad máxima. De esta manera, con este permiso y el vehículo adecuado se podría circular vías como la popular M-30 en Madrid, un tipo de carretera que está prohibida para los cuatriciclos.

Qué coches se pueden conducir con el B1

Ahora bien, ¿qué coches se podrían conducir con este nuevo carné B1 de la Dirección General de Tráfico? Pues bien, aquí en este sentido tenemos que reconocer que la oferta no es muy elevada.

Hasta ahora prácticamente solo teníamos la referencia de cuatriciclos como el Citroën Ami, que se puede conducir con el permiso AM desde los 15 años. Y también hemos conocido el que estaría un escalón por encima, que sería el Invicta Electric D2S.

XEV Yoyo: el cuatriciclo en 3D de diseño original

Sin embargo, esta semana en EL ESPAÑOL hemos podido desplazarnos durante unos días en el XEV YoYo. Y precisamente este modelo sería uno de los que están llamados a que se puedan conducir con el B1 de los 16 años.

El XEV Yoyo es un vehículo eléctrico (no se le puede llamar coche) que está fabricado por la compañía XEV, un fabricante italiano de automóviles eléctricos centrado en crear soluciones innovadoras y sostenibles que nació en 2017. Una compañía (XEV) que en España viene de la mano de Elecmobility, especialista en coches eléctricos que funciona como distribuidor en España y Portugal.

Este XEV Yoyo se caracteriza por su diseño llamativoTanto es así queue por la calle es un acaparador de miradas. Destaca por su tamaño contenido (2,5 metros) lo que le permite desplazarse por ciudad como pez en el agua. Esta longitud, como es lógico, le obliga a tener dos plazas, pero a su vez también le permite ofrecer un peso contenido: 522 kilos con baterías incluidas.

Según la marca el coche se ha desarrollado desde el principio pensando que es un eléctrico. Y parte de los elementos de la carrocería están realizados con impresoras 3D (molduras, salpicadero, etc).

Cuenta con un motor eléctrico de 15 kW (20 CV) que se alimenta por una batería de 10,3 kWh de capacidad que se puede cargar bien a una toma Mennekes o a una toma convencional de tipo Schuko. Sea una u otra, la capacidad de carga es la misma: 2 kW.

Esto quiere decir que para cargar el coche al completo se necesitan al menos cinco horas. En cuanto a la autonomía, la marca asegura que son 160 kilómetros. Desde XEV también señalan que las baterías (el conjunto está formado por tres baterías de 24 kilos la unidad) se pueden extraer para posibles intercambios.

Al volante, el XEV YoYo en ciudad destaca por su pequeño tamaño, por su agilidad y por su consumo eficiente. También sobresale por elementos como la pantalla central con gran información, así como otros elementos como el aire acondicionado, puertos USB, espejos eléctricos y elevalunas eléctricos.

En cuanto a los aspectos mejorables podemos decir que, si se actúa rápido con el selector del cambio, en determinadas ocasiones no obedece a nuestras órdenes. Asimismo, la dirección es demasiado sensible y transmite poca información y se echa de menos un freno de mano eléctrico, en lugar del mecánico de pie que ofrece.

Por último, el precio. Este XEV Yoyo se puede adquirir por algo menos de 11.000 euros con descuentos por financiación y Plan Moves incluido.

Qué otros ‘coches’ se pueden conducir con el B1

Aquí el más conocido sería el Renault Twizy en su versión 80. Es también un cuatriciclo con dos plazas (una detrás de la otra, en lugar de en paralelo) y dispone de un motor de 8 kW (11 kW), una batería de 6 kWh y una autonomía de 90 kilómetros. El Twizy es un modelo veterano que se caracteriza por no tener puertas y por estar a la venta con un precio de 12.985 euros.

